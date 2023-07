Fešák z Love Islandu? Ne, jsem zápasník, hejty mě překvapily, říká Vlček

K bojovým sportům měl od dětství blízko. Věnoval se judu, byl dorosteneckým mistrem republiky, obdivoval Lukáše Krpálka. „Chtěl jsem být jako on. Doufal jsem, že mě lidé budou na ulici poznávat díky judu, ne reality show,“ pousměje se Zbyněk Vlček, jedna z tváří letošní televizní show Love Island.

Na TikToku má nyní přes 145 tisíc sledujících, na Instagramu 93 tisíc. „Sociální sítě mě živí,“ přiznává pětadvacetiletý student policejní akademie.

Zatímco v Love Islandu oslňoval zejména slečny, v kleci hodlá omráčit zkušeného Slováka Gabriela Töröka (4-7-1).

Proč odmítl nabídku z Clash of the Stars? Co říká na kritiku ze strany Václava Mikuláška? A proč nemá tetování?