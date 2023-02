Když se z idolu stane rival. Čepo se na Oktagonu v Mnichově utká s veteránem UFC

„Přátelé, v sobotu budu mít zápas v Mnichově proti takové legendě...Těžko se mi hledají slova, protože to je zápas, který se prostě neodmítá. Dvojnásobný Bellator šampion, roky byl v UFC, získal titul v BKFC a je to olympijský medailista. Tento zápas si určitě budu pamatovat navždy. Nebezpečný borec, takže čekám tvrdý boj. Moc se na to těším, “ řekl Vlastislav Čepo ve videu na Instagramu.

„Když se z tvých idolů stanou rivalové. Bude mi ctí sdílet klec s takovým zabijákem. Jdeme na to,“ dodal.

Diváci v Mnichově naopak neuvidí zápas ve velterové váze mezi Jamesem Lewisem a Niklasem Stolzem, který byl zrušen kvůli Lewisově zranění. Souboj Čepa s Lombardem je však solidní náhradou.

Sedmadvacetiletý Čepo (11-2), Slovák se srbskými kořeny, prohrál v posledních osmi zápasech pouze jednou. Loni v červnu podlehl na body Brazilci Joelu dos Santosovi.

29. dubna měl mít zápas na turnaji Oktagonu 42 v Bratislavě, ovšem jeho soupeř Matěj Peňáz si před pár dny při tréninku zlomil ruku a duel se neodehraje. „El Chapo“ tak dostal šanci ukázat se v Mnichově.

Kdo je jeho soupeřem? Zkušený pětačtyřicátník Héctor Lombard (34-10-1). Dlouhá léta bojoval v organizacích Bellator nebo UFC. V Bellatoru se stal historicky prvním šampionem střední váhy. V UFC zvládl dvanáct zápasů, osm z nich však prohrál.

Naposledy působil v organizaci BKFC, kde se boxuje bez rukavic. Zde byl také šampionem, ale v posledním zápase o titul přišel, nestačil na Lorenza Hunta. Nyní ho čeká boxerský souboj v Mnichově. V jaké formě se představí?