Teď si zajedu spravit nos a pak do Thajska, plánuje Lengál po Mnichovu

Mnichov(od naší zpravodajky) - „Zdravím mámu! Je to doma!“ zakřičel do kamery poté, co uštědřil soupeři K.O. Do konce druhého kola zbývalo 47 vteřin a Vladimír Lengál měl hotovo. V Mnichově ano, ovšem v hlavě má vyšší mety: titul Oktagonu v pérové váze do 66 kilogramů.