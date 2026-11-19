Mají bojové sporty a veterina něco společného, nebo to jsou naprosto rozdílné světy?
V kleci je hlavním cílem zlikvidovat soupeře, takže se tam tak trochu chovám jako zvíře. Ve veterině chci to zvíře naopak zachránit. Ale najdete i některé společné body. V obou oborech si musíte jít za svým, pokud chcete něco dokázat, oběma je třeba věnovat spoustu času.
Ale je to podivný rozpor, když něžně ošetřujete kočičkám nemocné tlapky a pak jdete někoho zmlátit, ne?
Veterina i zápasy člověka formují. Tenhle sport je drsný, nekompromisní. Nefunguje to v něm jako ve fotbale, že taťka mnohdy může přijít za trenérem s obálkou, když se klukovi nedaří. A že takové případy známe. Jak veterina, tak MMA zápas nedovolí přešlapy. Pokud se to stane, může být už po zápase. No a ve veterině? Tam je to stejné, chyby můžou být osudné. Tím ale nechci říct, že jsem nikdy nechyboval nebo nechybuju, i lékař je jenom člověk a kdo říká, že nechybuje, tak podle mě lže. Je důležité přistupovat precizně a zodpovědně k oběma profesím.
Mnohem nebezpečnější než MMA je hokej. Když je člověk otočený na mantinel a někdo do něj najede zezadu, není na to připravený, není zpevněný, může mít horší zranění, než kdyby ho někdo udeřil v kleci.