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Ukážu mu, kdo je pravý Terminátor. Vémola si vybral soupeře, poslednímu vyrazil zub

Václav Havlíček
  14:04
Karlos Vémola poráží Frederica Vosgröneho na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu.

Karlos Vémola poráží Frederica Vosgröneho na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu. | foto: OKTAGON MMA

Karlos Vémola zdolal Frédérica Vosgröneho ve 2. kole na TKO.
Frédérik Vosgröne krátce před zápasem s Vémolou.
Karlos Vémola před nástupem na Oktagon 94.
Karlos Vémola se po více než roce vrátil do klece a hned vítězně.
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Od našeho zpravodaje v Německu - Hned po zápase mu z očí sršela touha mít co nejdříve další duel. MMA fighter Karlos Vémola se po více než roční pauze vrátil vítězně, na Oktagonu 94 ve Frankfurtu zdolal Němce Frédérika Vosgröneho a už střádal plány na pokračování kariéry, kterou přitom skoro ukončil. „Bude se konat Oktagon 100 v Praze, velká akce, u toho chci být. A příští rok se zase zápasí na velkém stadionu v Düsseldorfu, to je pochopitelně něco, co mě také zajímá,“ netajil 41letý zápasník.

„Karlosi, musím říct, že tvůj zápas je neuvěřitelný,“ kroutil hlavou vedle sedící spoluzakladatel organizace Oktagon Ondřej Novotný.

A Vémola, kterého i němečtí novináři označovali za veterána a legendu MMA, směle pokračoval: „Chci být součástí každého velkého projektu, který Oktagon chystá. Čekám na šéfy, co velkého mi připraví. Německo by bylo skvělé, fanouškovská základna je tu fantastická.“

Nejtěžší rok života, zápas mě zachránil, vzkázal Vémola po výhře. Chce pokračovat

Ještě jednou také poděkoval svému soupeři. „Měl jsem těžké období, s kariérou jsem chtěl skončit. Pak přišel zápas s Frediem a vše jsem nechal za sebou. Myslel jsem, že když jsem zápasil v Edenu, bylo to to největší, co mě v kariéře MMA potká. Ale Oktagon mě zase vyvedl z omylu.“

Vémolův Německý soupeř v sobotu zaznamenal první prohru v profikariéře, pro „Neandrtálce“ nakonec přišla v šestém zápase. „Cítím, že se vrátím ještě silnější,“ pravil odhodlaně Vosgröne.

„Čekal jsem že Karlos bude bojovat tak, jak bojoval. Je to silný soupeř. Ale poučil jsem se. Musím se zlepšit ve všem, hlavně ve strikingu. Nicméně zápasit před takovým publikem bylo skvělé. V prvním kole jsem měl šanci, ale nepodařilo se mi ji využít,“ pověděl Vémolův soupeř.

Oba bijci se utkali v catchweight (předem domluvená váha) kategorii do 89 kilo. Vosgröne po porážce zopakoval, že plánuje shodit na 84 kilo. „Mám několik modřin na tváři, musím se zotavit, ale na konci roku nebo na začátku příštího bych chtěl zase zápasit. Shazování mi šlo poměrně snadno, stačila dieta,“ zdůraznil.

„Vnímám ho jako tvrďáka,“ vzkázal Vémola na adresu svého soka. „Je celý dobitý, přišel i o zub, myslel jsem si, že snese mnohem méně. Věděl jsem, že když neudělám chybu, budu mít navrch. Takže jsem se snažil nechybovat, ačkoliv to v prvním kole bylo občas nebezpečné.“

A co teď?

Hlavně rychle další zápas! „Než zase propadnu stresu a depresi. Potřebuju se domluvit s vedením, ať mi něco sjedná. Už několikrát jsem dokázal, že se postavím každému, koho mi dají,“ pověděl Vémola.

Český fighter se netají touhou vyzvat německého Stephana Pütze – oba totiž nesou stejnou přezdívku „Terminátor.“

„Nemyslím si, že by tenhle zápas chtěl. Už kariéru ukončil a já to respektuju a přeju mu hodně štěstí, protože já u konce kariéry nevydržel a musel jsem se vrátit. Ale pokud se někdy vrátí, tak žádné obcházení! Jsem první na řadě. Jsem první, přes koho musí projít,“ má jasno Vémola.

Český MMA zápasník Miloš Petrášek prohrál utkání organizace Oktagon v německém Frankfurtu s domácím bojovníkem Stephanem Pützem.

„Podle mě k zápasu nedojde, je to jenom na něm. Kdyby ano, ukážu mu, kdo je pravý terminátor. Ten jediný. Osss!“ vzkázal jasně český zápasník.

Tak co v květnu v Düsseldorfu? „Já byl jeden z lidí, který Stephana přemlouval, aby nekončil. Pořád je to můj sen, aby zápasil s Karlosem. Chtěl bych, aby se ještě jednou ukázal,“ poznamenal Novotný.

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