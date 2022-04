Zařvat bolestí v MMA znamená vzdát. Zbytečně bych mu urval ruku, řekl vítěz

Mikuláška (skóre 7-9) prohra rozčílila. Hned poté, co sudí Touš bitku ukončil, rozhazoval rukama. Koukal udiveně kolem sebe a nakvašeně se dožadoval vysvětlení. „Vždyť jsem nedoklepal,“ ukazoval.

Běžně, když zápas končí vzdáním se, divák vidí bojovníka odklepávat rukou na znamení, že dál nevydrží. A může jít o škrcení i různé páky na ruku či nohu.

Mikulášek skutečně neodklepal, ale pravidla MMA nezapomínají ani na situace, kdy se zápasník dostane do takové situace, že fyzicky nemá šanci odklepat.

V angličtině se tomu říká „verbal tap out“, do češtiny to lze přeložit jako „slovní vzdání se či slovní odklepání“.

Meliš (9-8 a 2 remízy) se s Mikuláškem dostal na zem už v první minutě úvodního kola, 35letý Slovák padl na záda a 33letý Čech se ho snažil ubíjet lokty a pěstními údery.

Meliš ale ze zad pracoval náramně, bránil údery a sám hledal cesty, jak zaútočit. Později přiznal, že techniku s názvem „kimura“ plánoval od začátku.

Vzal soupeři ruku a zkroutil mu ji za záda.

Mikulášek zařval.

Pro rozhodčího Touše jasný signál, že zakřičel bolestí, a tak souboj ukončil ve prospěch Meliše.

Mikulášek vůbec nesouhlasil. „Byla to moje psychická pomoc. Ano, chápu, moje chyba, neměl jsem řvát. Bohužel,“ vykládal ještě v kleci.

Redakce iDNES.cz požádala Touše o vysvětlení pravidla, jak funguje v praxi. „Je to jednoduché, verbální vzdání (výkřikem bolesti nebo slovem stop) se používá hlavně v situaci, kdy není bojovník schopen odklepat. Bojovníci si rádi pomáhají v pozicích výkřikem, ale jsou jasně poučeni, že v případě nasazené techniky může být výkřik brán jako vzdání. Zdraví bojovníka je na prvním místě. Tento případ byl z mého pohledu bez debat. Venda zařval bolestí a mojí povinností bylo zápas ukončit,“ odpověděl.

Podívejte se na rozhodující moment zápasu:

„Ale to nebylo bolestí! Sám jsi mi viděl do obličeje,“ adresoval později Mikulášek příspěvek na sociálních sítích přímo Toušovi. „Měl jsem ruku volnou, mohl jsem klepat. Kontroloval jsem zápas ve stoje i na zemi. Moje chyba byla, že jsem prostě takový, že si zařvu. Sám to víš, viděl jsi mě xkrát na tréninku.“

Rozhodčí Touš zmínil jednu důležitou věc, zdraví bojovníka je v kleci na prvním místě a při této páce hrozilo, že Meliš soupeři ruku v rameni urve.

„Kdyby neodklepal, určitě mu ji urvu, zbytečně by přišel o ruku. Vašek sice říká, že kimuru bránil, ale tam žádná obrana nebyla, byl jsem si tou pákou jistý na sto procent. Na tréninku mi vychází pravidelně,“ vykládal Meliš na tiskové konferenci.

Jejich souboj provázely emoce od samého začátku. Bývali kamarádi, pak se rozhádali a jak se jejich vzájemný souboj blížil, zejména Mikulášek tlačil „trash talkem“ na pilu. Nešetřil vulgaritami, snažil se soupeři dostat do hlavy, a při „stare downu“ po vážení dokonce chytil Meliše za bradavky.

Meliš zůstával klidný.

„Já se to snažil brát jako sport, on se urazil, když jsem řekl, že nemám problém jít s ním do zápasu. Musel jsem zůstat klidný a nevnímat ty jeho kecy. Kdybych na jeho hru přistoupil, prohrál bych. Jsem taky trenér a kdyby začala nějaká strkanice nebo létaly facky už před zápasem, představte si, co by pak dělaly moje děti (svěřenci), které trénuju...“ vysvětloval svůj přistup.

„Taky mám někdy v hlavě pořádný bengál, ale navenek nesmím dát znát, že mě něco štve,“ dodal.

Mikulášek je na východě Česka doma, Meliš si proto od fanoušků v Ostravě v sobotu vyslechl pořádný pískot, ale zvítězil podle pravidel a ještě fanoušky poučil.

Mikulášek nesl prohru těžko, na následnou tiskovou konferenci nedorazil, přitom už 21. května se má v boxerském zápase utkat s Michalem Kotalíkem na turnaji Oktagon Underground v O2 areně.