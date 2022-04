Ukrajinský zápasník MMA v Česku: Kéž by bojovali prezidenti jen proti sobě

Žíněnku vyměnil za klec, Ukrajinu za Česko. Nyní čeká třiatřicetiletého Jevgenije Orlova souboj v těžké váze s o osm let mladším Gruzíncem Soslanem Gasijevem.

Původně měl bojovat s Davidem Závodou. Jenže ten na konci března na mistrovství světa v amatérském MMA pod hlavičkou organizace GAMMA dostal v prvním zápase K.O. A pravidla říkají, že minimální stopka po ukončení před limitem je pro bojovníka 30 dní. „Mrzí mě to a štve zároveň. Věřím, že Soslan vyhraje,“ vzkazuje Závoda. Vrcholem galavečera IAF 4 pak bude souboj o amatérskou jedničku lehké váhy mezi Davidem Zoulou a Petrem Beranem.

Téměř 120 kg vážící Jevgenij Orlov vyhlíží dlouho očekávaný duel, zároveň ale hltá informace ze své rodné země, kde probíhá válka.

„Přeji svým krajanům, aby si zachránili život, a těm, kteří se chopí zbraní, aby dosáhli vítězství,“ řekl Orlov v rozhovoru pro web I Am Fighter. „Můj vzkaz vládám? Největší podívanou by bylo, kdyby prezidenti jednotlivých zemí bojovali jen proti sobě a nezabíjeli by ostatní lidi. Pak by si takové konflikty jistě rozmysleli. Hodnota jednoho života je důležitější než jakékoli ambice vlád. V 21. století je třeba řešit problémy nikoli válkou, ale civilizovanou cestou,“ má jasno rodák z Krivého Rogu.

„Moje babička a strýc s rodinou žijí právě v Krivém Rogu. Příbuzné mám také v Kyjevě, Dněpru a Mukačevu. Pochopit, že jsou v nebezpečí, je pro mě velmi těžké,“ říká. Že by se sám vrátil do země a bojoval, odmítá. „Dělám to, co umím nejlépe. Jsem sportovec a jsem proti válce.“

Zápasení se Jevgenij Orlov věnuje od deseti, vzorem mu byl jeho otec Vjačeslav. Víc si ale bojové umění oblíbil až v Moskvě ve škole Končev se specializací na děti s downovým syndromem a autismem. Stal se dorosteneckým mistrem Ruska v klasickém stylu, ale v ruské reprezentaci se neprosadil. Vrátil se tedy na Ukrajinu.

V roce 2012 se stal mistrem země v řecko-římském zápase a získal nominaci na olympiádu v Londýně. Tam prohrál první zápas s Turkem Rızou Kaya’alpem ve dvou setech. Časem přišel o pozici reprezentační jedničky i olympiádu v Riu, a tak zkusil začít nový život.

V lednu 2019 si sbalil kufry a se sestrou, nadějnou tenistkou a šampionkou Zakarpatské oblasti, se vydal do Česka. „Sportovní systémy v Rusku i Ukrajině znám a byly pro mě špatné. Proto jsem se rozhodl pokračovat ve své sportovní cestě v Česku, kde se dodržují zákony, je zde méně korupce a neplatí dvojí metr,“ vysvětluje.

V rodné zemi byl naposledy loni v létě. V sobotu v Kongresovém centru před víc než tisícovkou diváků však bude chtít ovládnout hlavní předzápas večera i pro své blízké na Ukrajině.