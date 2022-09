Totální chaos: Hromadná bitka, hvězda nezvládla váhu a UFC měnila duely

„Bylo to peklo,“ přiznal prezident UFC Dana White.

Není se čemu divit. Šéf elitní soutěže jen pár hodin před začátkem turnaje v Las Vegas napravoval totální chaos.

Fanoušci MMA s napětím očekávali bitvu kontroverzního bijce Natea Diaze (skóre 21-13) s kometou veltrové váhy do 77 kilogramů Chamzatem Čimajevem (11-0).

Těšili se na veltrový souboj Tonyho Fergusona (26-7) s Li Ťing-liangem (19-7) a střet v domluvené váze do 81 kg mezi Kevinem Hollandem (23-7) a Danielem Rodriguezem (16-2).

Namísto toho se Američan Diaz střetne s krajanem Fergusonem, Čimajev s Hollandem a Li Ťing-liang s Rodriguezem.

Čimajev nesplněním váhy spustil hotovou lavinu událostí. Na svůj prohřešek navíc reagoval hodně kurážně: „Tolik vážím? To není špatné, co? Mohl jsem ještě shazovat, ale už mi to nedovolili. Nevím, co se stalo. Já jsem z Čečny, vy s...i.“

Zaskočil snad každého. „Vůbec to nedává smysl. Nevím, jestli si v poslední době pamatuji situaci, kdy by se nějaký borec lidem tak moc zprotivil,“ řekl třeba bojovník Terrance McKinney.

Chamzat Čimajev na oficiálním vážení:

Obří trable začaly už o den dříve, když v zákulisí za pódiem, kde čekala média na tiskovou konferenci, Holland vyprovokoval Čimajeva.

„Nabízel jsem tomu klaunovi, že mu zadarmo ostříhám ty vousy. Neznám nikoho dalšího, kdo by takovou službu nabízel zadarmo. Jsem hodně pečlivý a rozhodně bych ho nestřihl ani nijak nezranil. Byl jsem prostě k dispozici,“ nastínil Holland s úsměvem.

Čimajev si ale vtípek nenechal líbit. Nakopl Američana do hrudníku a odstartoval hromadnou potyčku, které se zúčastnily desítky lidí včetně přihlížejícího Diaze, s nímž měl Čimajev původně bojovat, a jeho týmu.

Staredown Chamzata Čimajeva a Kevina Hollanda před vzájemným zápasem v UFC.

Prostorem létaly židle a lahve. V pozadí byl slyšet jekot a členové ochranky nebyli schopni situaci ukočírovat.

„Nebyli jsme na takovou situaci vůbec připraveni,“ přiznal prezident White. „Pro bezpečnost všech jsme tiskovku museli zrušit.“

Protože po hromadné bitce by si nažhavení bojovníci jen těžko sedli vedle sebe a odpovídali na otázky.

Podívejte se na záběry ze zákulisí tiskové konference UFC:

„Holland i Diaz dostali, co si zasloužili,“ reagoval bez ostychu Čimajev.

To ještě nikdo nevěděl, že nesplní limit. Když se tak stalo, bylo na 37letém Diazovi, zda zápas přijme. A protože ani před tím nebyl ze zápasu dvakrát nadšený, využil svého práva duel s o mnoho těžším protivníkem odvolat.

„Pokud to nejsi schopen dotáhnout do války, tak jsi válku prohrál,“ vzkázal Diaz. A tak se v obrovském shonu upekly nové dohody a rozdaly štědřejší šeky. Vždyť v ohrožení byl celý turnaj, kde se má Diaz loučit s kariérou v UFC.

Zbývá mu v kontraktu poslední zápas a o prodloužení spolupráce nemá po 15 letech zájem. Dost často se s vedením organizace hádal, zároveň se ale stal ikonou s obrovskou popularitou. Ostatně před šesti lety jako první v UFC porazil Conora McGregora, donutil ho duel odklepat.

Baví lidi upřímnou mluvou, rebelstvím a atraktivními zápasy, při nichž teče krev...

Prezident White se s ním přes neshody loučí s úctou.

„Předvedl u nás neuvěřitelné bitvy a je důležitou součástí této společnosti po velmi dlouhou dobu. Co víc si můžu od Diaze přát? Pokud chce nastoupit do svého posledního boje, přeji mu jen to nejlepší na světě,“ řekl.

Diaz se s Fergusonem při rozlučce utká na pět kol. Mimochodem stejně jako Holland s Čimajevem, za což Holland zaslouží respekt, protože přípravu původně na rozdíl od soupeře směřoval na tříkolový duel.