ONLINE: Procházku čeká ve Vegas boj o pás šampiona, chce ho sebrat Pereirovi

První souboj Procházka versus Pereira skončil už ve 2. kole, kdy Čecha soupeř knokautoval a ukončil jeho bezmála osmiletou neporazitelnost.

Teď proti sobě stojí P a P znovu.

Původně se ti dva měli porvat až na konci prázdnin nebo dokonce na podzim. Když však zraněný Ir Conor McGregor odřekl duel s Američanem Michaelem Chandlerem, oslovila organizace UFC na poslední chvíli dvě největší hvězdy polotěžké váhové kategorie.

A Čech s Brazilcem i přes krátký čas na přípravu souhlasili.

„Původně jsme očekávali, že se do boje vrátíme v srpnu. Tohle ale byla příležitost, jak to rychle sfouknout. Oba dva k tomu máme stejné podmínky, jen se to urychlilo,“ vyhlásil Pereira.

Jedenatřicetiletý Procházka neočekává, že by ho o pět let starší soupeř mohl překvapit. „Myslím si, že to bude stejné, bude lovit, stejně jako se snažím lovit já. Půjde o to, kdo udrží kontrolu v rozhodujících situacích, ve výpadech,“ předvídá.

Pro Procházku je to šestý zápas v UFC, třetí titulový. Pás šampiona poprvé získal v červnu 2022, když v Singapuru porazil jiného brazilského bijce Glovera Teixeiru. O necelý půlrok později se mistrovského pásu vzdal, v tréninku se zranil a nemohl proti Teixeirovi nastoupit do plánované odvety.