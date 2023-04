Pudilová bude v UFC proti Edwardsové usilovat o čtvrtou výhru

„Cítím se silnější než kdykoliv dříve,“ napsala Pudilová na Instagramu. „Uvidíme, co soupeřka vydrží, ale nepočítám, že bude víc štípací než já. Uvidíme, co bude ochotna se mnou vydržet,“ uvedla Pudilová před odletem do zámoří.

Osmadvacetiletá bojovnice byla součástí UFC v letech 2017 až 2020 a vyhrála dva ze sedmi zápasů. Po porážce s Američankou Justine Kishovou ale organizaci opustila a přešla do Oktagonu. Po šesti duelech, z nichž pět vyhrála, podepsala opět smlouvu s UFC a před necelými osmi měsíci v Salt Lake City v obnovené premiéře po dominantním výkonu porazila před limitem Wu Ja-nan.

„Když jsem vstoupila poprvé do UFC, byla jsem fakt mladá, měla jsem těžké soupeřky, byly v top pětce, desítce. Na tohle jsem nebyla připravená. Neměla jsem takové tréninkové zázemí k úspěchu, teď je to jiné, teď jsem jinde,“ řekla Pudilová webu kaocko.cz.

Proti Edwardsové bude usilovat o čtvrtou výhru v UFC. O rok mladší soupeřka má v organizaci na kontě pět zápasů, tři vyhrála. Vždy na body. „Od posledního zápasu jsem snažila vylepšit brazilské jiu-jitsu. Myslím, že mám dobré takedowny. Vylepšila jsem i thajský box, soupeřka má totiž velmi dobré kopy. Trénovala jsem, abych to uměla bránit a přebírat,“ dodala Pudilová.