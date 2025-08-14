Větší deal než s NHL. Za práva na UFC dali téměř osm miliard dolarů. A role Trumpa?

Robert Rampa
  6:56
Ve Spojených státech se dohodlo nečekané partnerství. Společnost Paramount koupila vysílací práva na UFC za 7,7 miliardy dolarů na dalších sedm let. A jak vypočítal Forbes, organizace bojových sportů tímto příjmem dalece překonala třeba hokejovou NHL. Dohoda změní ve „světě MMA“ mnoho věcí.
Prezident UFC Dana White.

Prezident UFC Dana White. | foto: AP

Nejbohatší Evropan, zakladatel francouzského konglomerátu LVMH, Bernard Arnault...
Donald Trump na akci UFC 309 (17. listopadu 2024)
Šéf UFC Dana White, Donald Trump a Elon Musk (17. listopadu 2024)
Brazilský zápasník Mauricio Ruffy oslavuje vítězství nad Jamesem Llontopem....
20 fotografií

Paramount je v poslední době vůbec při chuti. V červenci koupil práva na vysílání kresleného a nevybíravého seriálu South Park za 1,5 miliardy na dalších pět let.

Teď v srpnu přidal vysílání zápasů v kleci. „Šli do toho nekompromisně. Chtěli buď všechno, nebo nic,“ vykládal v posledních dnech s nadšením ředitel UFC Dana White.

Kdo vlastně koupil práva na tvrdý a mnohdy krvavý sport? David Ellison, syn druhého nejbohatšího člověka na planetě Larryho Ellisona.

O práva byl velký zájem u Netflixu i Warner Bros. Discovery, prodloužit chtěla ESPN. Ellison jim UFC ukradl na poslední chvíli. Minulý týden jeho společnost Skydance Media koupila Paramount za 8 miliard dolarů a za 48 hodin už měl na stole dohodu s UFC.

„Nečekal jsem, že skončíme u nich, ale jsou to brilantní obchodníci. Velice chytří a agresivní. To se mi líbí,“ smekl White.

Paramount za americká práva zaplatí ročně téměř dvojnásobek co dosavadní partner ESPN.

Téměř zaplněná Madison Square Garden. Lidi přišli sledovat, jak se o titul polotěžké váhy UFC poperou Čech Jiří Procházka a Brazilec Alex Pereira.

Jak píše Forbes, s průměrným příjmem 1,1 miliardy dolarů UFC dalece překonává NHL (635 milionů) i golfovou PGA Tour (700 milionů), vyrovnává se automobilovým závodům Nascar i oblíbenému basketbalovému turnaji „March Madness“ nejlepších univerzitních týmů ve Spojených státech (oba 1,1 miliardy).

A ačkoliv liga amerického fotbalu NFL (10 miliard) i basketbalová NBA (6,8 miliardy) zůstávají úplně mimo dosah, přiblíží se minimálně olympiádě i baseballové MLB (mezi 1 až 2 miliardami).

Na rozdíl od ostatních sportů je ale za organizací nákladná produkce. UFC nechce za volant nikoho pustit. „A zůstane to tak, dokud to budu řídit já,“ říká jasně 56letý White.

Vítězil, i tak dostal z UFC padáka. Slovák se nevyplatil. Klidně bych výplatu snížil, říká

Co se naopak s Paramountem významně změní, je služba pro fanouška. UFC opouští režim „PPV“ (platba za zhlédnutí), navyklý od roku 1993. Divák si už nebude muset kupovat přístup na každý turnaj zvlášť. Stačí si předplatit službu Paramount+ za osm až třináct dolarů, kterou teď využívá 77,7 milionu lidí (mimochodem: Netflix 300 milionů uživatelů, Amazon 200 milionů, Disney+ 150 milionů a HBO Max 125 milionů).

Jde o zásadní obrat, protože aby si teď divák pustil jeden ze třinácti hlavních turnajů UFC, musel zaplatit 80 dolarů plus hradit předplatné ESPN+ (další zhruba třicítka menších turnajů pod názvem „Fight Nights“ se speciálně platit nemusela). Důvod je ten, že si UFC naplno uvědomilo drahotu produktu a zaznamenalo obří odliv lidí od oficiálního kanálu k pirátským streamům.

„Věděli jsme, že se ceny vymkly kontrole a pirátství se znásobilo, proto jsme od začátku vyjednávání směřovali k tomu, že model PPV opustíme. Pro fanoušky se stal příliš drahým,“ vysvětlil Mark Shapiro, prezident společnosti TKO, která práva na partnerskou UFC prodala.

Šéf UFC Dana White zjevně nebude nijak potrestán za veřejnou výměnu facek v...

„PPV je historie. Zastaralý, vyčpělý model,“ dodal Shapiro. „A pokud chceme získávat nové fanoušky, zejména mezi mladými, proč turnaje nenabídnout přes Paramount za pár dolarů?“

Částečně se tím zřejmě ospravedlní i fakt, že UFC začalo upřednostňovat kvantitu před kvalitou. Víc turnajů a víc zápasníků, většinou méně známých a méně drahých. „Jedeme prakticky každý víkend v roce,“ uznává White.

Na příští rok ale přece jen chystá výjimečnou záležitost. Rád by uspořádal exkluzivní turnaj přímo na trávníku u Bílého domu. Čtvrtého července jako oslavu 250. výročí nezávislosti Spojených států.

Prezident Trump a White jsou obchodními i osobními přáteli, Trump turnaje UFC pravidelně navštěvuje, White zase promlouval na pódiu při Trumpově znovuzvolení. „Jsem si jistý, že k tomu dojde,“ věří White.

Šéf UFC Dana White, Donald Trump a Elon Musk (17. listopadu 2024)

Ve veřejném prostoru se proto diskutuje, jakou roli Trump v dohodě mezi UFC a Paramountem sehrál. A to i v kontextu toho, že Paramount Global před pár týdny vyplatil 16 milionů dolarů Trumpovi, který podal žalobu na televizi CBS (spadá pod Paramount) za pořad 60 Minutes kvůli loňskému říjnovému rozhovoru s Kamalou Harrisovou. Ten měla televize upravit ve prospěch demokratické kandidátky na prezidentku.

Paramount v té době zároveň potřeboval schválení Federální komise pro komunikace (FCC), aby ho mohla koupit Skydance Media Davida Ellisona.

A ačkoliv FCC odmítla, že by Trumpova žaloba hrála jakoukoli roli, ke schválení prodeje Paramountu došlo až poté, co se dohodl s Trumpem na vyplacení 16 milionů.

A pár dní nato došlo k dohodě s UFC, kterou řídí Trumpův přítel White.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Kolář vs. Sánchez IzquierdoTenis - Čtvrtfinále - 14. 8. 2025:Kolář vs. Sánchez Izquierdo //www.idnes.cz/sport
14. 8. 10:00
  • 2.12
  • -
  • 1.72
Astana vs. LausanneFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Astana vs. Lausanne //www.idnes.cz/sport
14. 8. 16:00
  • 2.19
  • 3.97
  • 2.97
Plzeň vs. Karlovy VaryHokej - - 14. 8. 2025:Plzeň vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
14. 8. 17:00
  • 2.24
  • 4.06
  • 2.60
Mladá Boleslav vs. KladnoHokej - - 14. 8. 2025:Mladá Boleslav vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
14. 8. 17:00
  • 1.82
  • 4.40
  • 3.35
Kuopio vs. RFS RigaFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Kuopio vs. RFS Riga //www.idnes.cz/sport
14. 8. 17:00
  • 2.24
  • 3.58
  • 2.94
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Lídr Mareš touží po výhře i titulu, těší se na Barum Rally: Patří k nejlepším na světě

Pokaždé v sezoně dojel na stupních vítězů. I když na absolutní triumf ještě nedosáhl, konstantní výkony ho posunuly do čela absolutního pořadí. Filip Mareš v pátek sjede ze startovní rampy 54. Barum...

14. srpna 2025  7:56

Kaše doléčuje koleno. Litvínovu věří a cílí na olympiádu: Je to obrovský sen

Letos se kvůli zdravotním šrámům omluvil z účasti na mistrovství světa, o největší akci nadcházející hokejové sezony chce útočník Ondřej Kaše zabojovat. Olympiáda, které se po dvanácti letech...

14. srpna 2025  7:30

Větší deal než s NHL. Za práva na UFC dali téměř osm miliard dolarů. A role Trumpa?

Ve Spojených státech se dohodlo nečekané partnerství. Společnost Paramount koupila vysílací práva na UFC za 7,7 miliardy dolarů na dalších sedm let. A jak vypočítal Forbes, organizace bojových sportů...

14. srpna 2025  6:56

Pan Wilson, machr přes standardky. Know-how má i od Guardioly, ohromil ho Strahov

Premium

Na tréninku v Arménii ještě pečlivě kontroloval a rovnal ve vápně žluté figuríny, nutnou pomůcku při nacvičování standardních situací. Nemyslete si, že nový sparťanský specialista Jack Wilson celé...

14. srpna 2025

PSG - Tottenham 2:2, na pen. 4:3. Obrat Pařížanů v Superpoháru, slaví premiérově

Fotbalisté Paris St. Germain získali další evropskou trofej. Vítězové Ligy mistrů v Superpoháru UEFA udolali Tottenham, když po základní hrací době platil stav 2:2 a penalty Pařížané zvládli 4:3....

13. srpna 2025  20:30,  aktualizováno  23:38

České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála závěrečné utkání skupiny A v Brně na Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou 0:5, poté co čtyři góly inkasovala v posledních deseti minutách. V tabulce skočila na...

13. srpna 2025  22:52

Čtyři miliardy dolarů pro charitu. Majitel Carolina Hurricanes kupuje Portland z NBA

O basketbalový klub zámořské NBA Portland Trail Blazers má zájem Tom Dundon, který už vlastní tým NHL z Caroliny. Podle ESPN se již dohodl na prodeji se správci majetku dosavadního majitele Paula...

13. srpna 2025  21:12

Zodpovědněji, kvalitněji a důrazněji! Hapal dobře ví: Když uhrajeme nulu, postoupíme

Fotbalisté ostravského Baníku si během středečního podvečera vyzkoušeli vídeňský Franz Horr Stadion s kapacitou 15 tisíc diváků a ve čtvrtek půjdou odhodlaně do odvety třetího předkola Konferenční...

13. srpna 2025  20:53

Zdárný závěr úspěšné kvalifikace na ME. Čeští volejbalisté přehráli Černou Horu

Čeští volejbalisté potvrdili stoprocentní úspěšnost v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce. Uzavřeli ji v Táboře výhrou 3:0 nad Černou Horou po setech 25:16, 25:22 a 25:18. Ve tříčlenné...

13. srpna 2025  19:32,  aktualizováno  20:06

Baník Ostrava v Konferenční lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Baník Ostrava po vyrovnaném boji vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s polskou Legií Varšava (2:2, 1:2) a spadl do 3. předkola Konferenční ligy. A i tady ho čeká těžký sok. O postup do play off ...

13. srpna 2025  19:35

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Austria - Baník: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Parádní přestřelka v prvním souboji dává tušit dramatickou odvetu. Fotbalisté Baníku Ostrava po vítězném domácím utkání nad Austrií Vídeň (4:3) zabojují na hřišti soupeře o play off Konferenční ligy....

13. srpna 2025  19:30

Divoká karta pro Venus. Williamsová si na US Open zahraje také dvouhru

Americká tenistka Venus Williamsová si na US Open zahraje i dvouhru. Pořadatelé ve středu oznámili, že pětačtyřicetileté vítězce sedmi grandslamů udělili divokou kartu. Podle federace ITF bude bývalá...

13. srpna 2025  18:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.