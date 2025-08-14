Větší deal než s NHL. Za práva na UFC dali téměř osm miliard dolarů. A role Trumpa?

Paramount je v poslední době vůbec při chuti. V červenci koupil práva na vysílání kresleného a nevybíravého seriálu South Park za 1,5 miliardy na dalších pět let.
Teď v srpnu přidal vysílání zápasů v kleci. „Šli do toho nekompromisně. Chtěli buď všechno, nebo nic,“ vykládal v posledních dnech s nadšením ředitel UFC Dana White.
Kdo vlastně koupil práva na tvrdý a mnohdy krvavý sport? David Ellison, syn druhého nejbohatšího člověka na planetě Larryho Ellisona.
O práva byl velký zájem u Netflixu i Warner Bros. Discovery, prodloužit chtěla ESPN. Ellison jim UFC ukradl na poslední chvíli. Minulý týden jeho společnost Skydance Media koupila Paramount za 8 miliard dolarů a za 48 hodin už měl na stole dohodu s UFC.
„Nečekal jsem, že skončíme u nich, ale jsou to brilantní obchodníci. Velice chytří a agresivní. To se mi líbí,“ smekl White.
Paramount za americká práva zaplatí ročně téměř dvojnásobek co dosavadní partner ESPN.
Jak píše Forbes, s průměrným příjmem 1,1 miliardy dolarů UFC dalece překonává NHL (635 milionů) i golfovou PGA Tour (700 milionů), vyrovnává se automobilovým závodům Nascar i oblíbenému basketbalovému turnaji „March Madness“ nejlepších univerzitních týmů ve Spojených státech (oba 1,1 miliardy).
A ačkoliv liga amerického fotbalu NFL (10 miliard) i basketbalová NBA (6,8 miliardy) zůstávají úplně mimo dosah, přiblíží se minimálně olympiádě i baseballové MLB (mezi 1 až 2 miliardami).
Na rozdíl od ostatních sportů je ale za organizací nákladná produkce. UFC nechce za volant nikoho pustit. „A zůstane to tak, dokud to budu řídit já,“ říká jasně 56letý White.
Vítězil, i tak dostal z UFC padáka. Slovák se nevyplatil. Klidně bych výplatu snížil, říká
Co se naopak s Paramountem významně změní, je služba pro fanouška. UFC opouští režim „PPV“ (platba za zhlédnutí), navyklý od roku 1993. Divák si už nebude muset kupovat přístup na každý turnaj zvlášť. Stačí si předplatit službu Paramount+ za osm až třináct dolarů, kterou teď využívá 77,7 milionu lidí (mimochodem: Netflix 300 milionů uživatelů, Amazon 200 milionů, Disney+ 150 milionů a HBO Max 125 milionů).
Jde o zásadní obrat, protože aby si teď divák pustil jeden ze třinácti hlavních turnajů UFC, musel zaplatit 80 dolarů plus hradit předplatné ESPN+ (další zhruba třicítka menších turnajů pod názvem „Fight Nights“ se speciálně platit nemusela). Důvod je ten, že si UFC naplno uvědomilo drahotu produktu a zaznamenalo obří odliv lidí od oficiálního kanálu k pirátským streamům.
„Věděli jsme, že se ceny vymkly kontrole a pirátství se znásobilo, proto jsme od začátku vyjednávání směřovali k tomu, že model PPV opustíme. Pro fanoušky se stal příliš drahým,“ vysvětlil Mark Shapiro, prezident společnosti TKO, která práva na partnerskou UFC prodala.
„PPV je historie. Zastaralý, vyčpělý model,“ dodal Shapiro. „A pokud chceme získávat nové fanoušky, zejména mezi mladými, proč turnaje nenabídnout přes Paramount za pár dolarů?“
Částečně se tím zřejmě ospravedlní i fakt, že UFC začalo upřednostňovat kvantitu před kvalitou. Víc turnajů a víc zápasníků, většinou méně známých a méně drahých. „Jedeme prakticky každý víkend v roce,“ uznává White.
Na příští rok ale přece jen chystá výjimečnou záležitost. Rád by uspořádal exkluzivní turnaj přímo na trávníku u Bílého domu. Čtvrtého července jako oslavu 250. výročí nezávislosti Spojených států.
Prezident Trump a White jsou obchodními i osobními přáteli, Trump turnaje UFC pravidelně navštěvuje, White zase promlouval na pódiu při Trumpově znovuzvolení. „Jsem si jistý, že k tomu dojde,“ věří White.
Ve veřejném prostoru se proto diskutuje, jakou roli Trump v dohodě mezi UFC a Paramountem sehrál. A to i v kontextu toho, že Paramount Global před pár týdny vyplatil 16 milionů dolarů Trumpovi, který podal žalobu na televizi CBS (spadá pod Paramount) za pořad 60 Minutes kvůli loňskému říjnovému rozhovoru s Kamalou Harrisovou. Ten měla televize upravit ve prospěch demokratické kandidátky na prezidentku.
Paramount v té době zároveň potřeboval schválení Federální komise pro komunikace (FCC), aby ho mohla koupit Skydance Media Davida Ellisona.
A ačkoliv FCC odmítla, že by Trumpova žaloba hrála jakoukoli roli, ke schválení prodeje Paramountu došlo až poté, co se dohodl s Trumpem na vyplacení 16 milionů.
A pár dní nato došlo k dohodě s UFC, kterou řídí Trumpův přítel White.