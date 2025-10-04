„Nemám čas nad ním přemýšlet, popravdě mě vůbec nezajímá. Šanci už dostal,“ říká současný šampion polotěžké váhy do 93 kilogramů Magomed Ankalajev z Ruska (skóre 20-1).
Jeho protivník z Brazílie Alex Pereira (12-3) přidává: „Už jsem bojoval s každým z vrcholu, chtělo by to někoho nového. Na řadě jsou jiní.“
Procházka (31-5) se utká s Američanem Khalilem Rountreem (14-6) a jejich zápas plní v podstatě dvě funkce. Zaprvé slibuje krásnou podívanou v postoji, zadruhé Procházka slouží jako náhradník pro titulový souboj, pokud by se Pereira zranil.
Pořád se udržuju v kondici, takže jsem se samozvaně jmenoval Jiřího bodyguardem. Sice ho nepotřebuje, ale chci mu krýt záda. Když se potká horká krev, nikdy nevíte, co se může stát.