Zvláštní chování. Rivalové v UFC Procházku přehlížejí, ruský šampion jitří vášně

Jiří Procházka (vlevo) a Khalil Rountree Jr. se chystají na vzájemný souboj. Sleduje je Dana White, prezident UFC. | foto: CTK / AP / Steve Marcus Profimedia.cz

Robert Rampa
  12:00
Možná to opravdu takhle cítí. Možná jde jen o taktiku, jak rivala zpražit. Hlavní aktéři víkendového turnaje organizace UFC v Las Vegas, kde zápasí i Jiří Procházka, nad českým MMA bojovníkem provokativně mávají rukou.

„Nemám čas nad ním přemýšlet, popravdě mě vůbec nezajímá. Šanci už dostal,“ říká současný šampion polotěžké váhy do 93 kilogramů Magomed Ankalajev z Ruska (skóre 20-1).

Jeho protivník z Brazílie Alex Pereira (12-3) přidává: „Už jsem bojoval s každým z vrcholu, chtělo by to někoho nového. Na řadě jsou jiní.“

Procházka (31-5) se utká s Američanem Khalilem Rountreem (14-6) a jejich zápas plní v podstatě dvě funkce. Zaprvé slibuje krásnou podívanou v postoji, zadruhé Procházka slouží jako náhradník pro titulový souboj, pokud by se Pereira zranil.

Pořád se udržuju v kondici, takže jsem se samozvaně jmenoval Jiřího bodyguardem. Sice ho nepotřebuje, ale chci mu krýt záda. Když se potká horká krev, nikdy nevíte, co se může stát.

Jaroslav Hovězákkouč

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Výsledky

Nejčtenější

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Volejbalisté podlehli Bulharům 1:3, o bronz z MS si zahrají se světovými jedničkami

Senzačně postoupili až do semifinále mistrovství světa, v něm už čeští volejbalisté na soupeře nestačili. S Bulhary prohráli 1:3 po setech 20:25, 25:23, 21:25, 22:25 a v neděli si tak zahrají o...

MS ve volejbale mužů 2025: jak hráli Češi, kompletní výsledky turnaje

Skvělá cesta českých volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) skončila čtvrtým místem. Národní tým v boji o bronz podlehl Polsku 1:3 a postaral o nejlepší výsledek v...

Možná to opravdu takhle cítí. Možná jde jen o taktiku, jak rivala zpražit. Hlavní aktéři víkendového turnaje organizace UFC v Las Vegas, kde zápasí i Jiří Procházka, nad českým MMA bojovníkem...

4. října 2025

Menšík na Masters v Šanghaji ztratil dobře rozehraný duel, Lehečka porazil Halyse

Jiří Lehečka potvrdil na úvod tenisového turnaje v Šanghaji roli favorita a v utkání druhého kola porazil Francouze Quentina Halyse 6:4, 7:5. Jeho dalším soupeřem na akci kategorie Masters bude...

4. října 2025  8:53,  aktualizováno  11:51

Deprese Litvínova se stupňuje, je poslední. Málo střel, šancí, gólů, štve Koblasu

V hokejovém Litvínově je neveselo, truchlivo. Jako by nestačilo, že odchod po letošní sezoně oznámil většinový majitel Orlen, další ranou pro chemiky a jejich fanoušky je pád na extraligové dno....

4. října 2025  11:47

Habanec: Zaplaťpánbůh za miliardáře, pomáhá to všem. Těší ho i nárůst fanoušků

Loni projeli třetí ligou, teď o patro výš sledují podobnou jízdu Zbrojovky Brno. U lídra soutěže se fotbalové Ústí nad Labem inspiruje, jak připravit tým na útok na postup. „V minulé sezoně jsme měli...

4. října 2025  11:31

Salač bude opět útočit ze zadních míst, do VC Indonésie odstartuje ze šesté řady

Filip Salač obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu Indonésie 18. místo a do nedělního závodu Moto2 odstartuje ze šesté řady. Jediný český jezdec v šampionátu silničních motocyklů v sobotu nejprve...

4. října 2025  9:23,  aktualizováno  11:16

Las Vegas slaví první výhru ve finále WNBA, Thomasové těsně nevyšel triple double

První finálový zápas zámořské ligy WNBA vyhrály basketbalisty Las Vegas nad Phoenixem 89:86. V týmu poražených Mercury chyběla Alysse Thomasové jediná asistence k zisku triple doublu. Necelou...

4. října 2025  10:41

Dva české ženské páry jsou ve čtvrtfinále beachvolejbalového turnaje v Mexiku

Dvojnásobné zastoupení má český beachvolejbal ve čtvrtfinále turnaje Pro Tour kategorie Challenge ve Veracruz. Mezi osmičku nejlepších v Mexiku postoupily Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou i...

4. října 2025  10:23

Sparta - Slavia živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Nejslavnější fotbalový zápas v Česku je znovu před námi. V pořadí 315. derby pražských S mezi Spartou a Slavií začne v neděli 5. října od 18:30 na Letné. Kde můžete střetnutí 11. kola Chance Ligy...

4. října 2025  10:20

Strnadův direkt v poslední minutě rozzářil Plzeň. Jen jsem nastavil hokejku, říká

Byl to těžký direkt, po kterém litvínovská aréna na moment utichla. Do konce pátečního duelu 11. kola extraligy zbývalo jen 43 vteřin, když plzeňský útočník Lukáš Strnad sám před brankou šikovně...

4. října 2025  9:57

Slalomář Novák má medaili, v kayakcrossu na MS získal bronz. Krejčí byl osmý

Vodní slalomář Matyáš Novák získal na mistrovství světa bronzovou medaili v kayakcrossu. Mistr Evropy Jakub Krejčí byl osmý. Světovými šampiony se v australském Penrithu stali Brit Joseph Clarke a...

4. října 2025  8:11,  aktualizováno  9:30

