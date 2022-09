Ustál ničivý úder, poté dominoval. Tvrdou bitvu pod Eiffelovou věží ovládl Gane

Elitní liga MMA poprvé v historii zavítala do francouzské metropole a zápasník Gane (12-1) si představení před vlastním publikem náramně užil: „Atmosféra v Paříži byla úžasná. Je skvělé tu oslavit vítězství,“ radoval se na tiskové konferenci.

Těsně před zápasem navíc avizoval, že by rád vyhrál ještě před limitem. Plán splnil a Tuivasu (skóre 15-4) knokautoval. Australan ovšem svým výkonem kdekoho překvapil.

„A to mnozí mleli o tom, že Tuivasa nemá šanci vyhrát. Ty blázne. To byl sakra krutý konec skvělého zápasu. Gane nám všem ukázal, jak jsme ve skutečnosti malí,“ reagoval na výkon obou aktérů šampion bantamové váhy (do 61,2 kg) Aljamain Sterling.

Aljamain Sterling @funkmasterMMA Gaaaaawd damn!!! That was a vicious ending to a great back n forth scrap! #UFCParis oblíbit odpovědět

Francouz předvedl taktický výkon. Od úvodních vteřin zápasu si držel od soupeře dostatečný odstup, aby se vyhnul jeho tvrdým ranám. Trápil ho neustálým pohybem a rychlými kopy na břicho a žebra.

Tuivasa ho chvílemi naháněl po oktagonu, hledal skulinku pro případný zásah, a dokonce se Ganeovi přátelsky smál, že mu utíká. První kolo ovšem nenabídlo nic jiného, než vzájemné oťukávání.

„Nedělej nic, na co bys nebyl zvyklý. Jen rychlé rány, kopy a druhé kolo bude tvoje,“ slyšel australský bojovník v rohu během první přestávky.

Pokyny splnil na výbornou. Uštědřil bývalému prozatimnímu šampionovi těžké váhy několik tvrdých ran a v polovině druhého kola ho na moment poslal k zemi.

„Upřímně, Tai mě udeřil tak silně, že mě knokautoval,“ přiznal Gane. „Doslova zhasl světla. I když jsem spadl, musel jsem se zachovat jako bojovník. Vstal jsem a vrátil jsem se ještě silnější.“

Tai Tuvasa měl při zápase organizace UFC v těžké váze blízko k tomu, aby knokautoval Cyrila Ganea.

Poté přešel do ofenzivního módu. Zásoboval svého soka nepříjemnými kopy na břicho a navíc mu způsobil tržnou ránu nad levým okem. Tuivasa inkasoval během druhé pětiminutovky 43 signifikantních úderů. Jen pro představu, on sám jich za celý zápas stihl jen 29.

Ve třetím kole Francouz definitivně převzal iniciativu. Role se obrátily a Australan působil unaveným dojmem. Přesto ustál přesný kop na hlavu a za jeho houževnatost se mu dostalo patřičného uznání.

„To je neuvěřitelná síla a ty kopy na tělo byly šílené. Krásný zápas. Podle mě po tomhle cena Tuivasy jen poroste,“ napsal na svém twitterovém účtu zápasník lehké váhové kategorie (do 70,3 kg) Terrance McKinney.

V poslední minutě třetího kola favorit duel ukončil. Tuivasa od něj inkasoval sérii úderů a ztratil rovnováhu, čehož Gane následně využil a 37 vteřin před koncem ho knokautoval.

Těsně po zápase pak ocenil výkon Australana a uhodil také na současného šampiona těžké váhy Francise Ngannoua. S tím začátkem roku prohrál v bitvě o titul.

„Tai je stoprocentně největší ranař, se kterým jsem zatím bojoval. Ngannou (17-3) se mě během zápasu skoro nedotkl, ale Tuivasa mě jako jediný posadil na zadek,“ pronesl Gane a řekl si o další titulový zápas.

„V této divizi se toho poslední dobou stalo hodně. Nevím, kdy se Francis vrátí, nebo jestli vůbec bude pokračovat. Ale říkám to pokaždé, je mi jedno s kým a kdy budu bojovat. Jdu si pro pás šampiona,“ prohlásil.

Kamerunec, který se zotavuje po operaci kolene, souboj potenciálních vyzyvatelů sledoval z hlediště a neskrýval nadšení: „Borci, skvělá práce. Klobouk dolů před Tuivasou, jaký je to válečník, a samozřejmě gratulace Cirylovi.“

Ngannou sledoval z hlediště souboj Ganea s Tuivasou v Paříži:

Na titulovou výzvu pak reagoval nejednoznačně: „Je těžké odpovědět na tuto otázku někomu, koho jsem už porazil. Nestanovil jsem si žádný termín pro návrat. Příští týden jdu k doktorovi a uvidíme, jak to půjde.“

Pokud by se návrat Ngannoua do UFC skutečně protáhl, byl by znovu k dispozici prozatimní titulový pás pro šampiona v těžké váze. Ten Gane už jednou získal, když před rokem porazil Derricka Lewise (26-10).