Procházkovi přistála u pletiva pravá zadní rovnou do tváře.
V čase 4:58 druhého kola.
Tak málo chybělo do přestávky.
Ale nejlepším českým MMA zápasníkem otřásla šílená rána pravou zadní.
Podívejte se na Procházkovo ukončení:
A Procházka se zhroutil, zády spadl na pletivo, výraz nepřítomný.
Stirling nečekal: co kdyby náhodou. A přisadil Procházkovi další dvě brutální rány, než rozhodčí stihl mezi bojovníky skočit a duel ukončit.
Procházka letos prohrál už druhý zápas a čtvrtý z posledních sedmi. V dubnu padl s Carlosem Ulbergem, teď se Stirlingem. Oba jeho přemožitelé spolu navíc trénují, jsou součástí jednoho týmu a zdá se, že na jižní polokouli našli na Procházku recept.
Taky Ulberg ho vypnul, jen už v prvním kole.
Podívejte se, co následovalo po K.O. Jak Stirling slavil a Procházka se snažil vstát:
Stirling si počkal o kolo déle.
„Byl lepší,“ hlesl Procházka v kleci se rty od krve.
Před zápasem udělal v životě velké změny. Rozloučil se se svým přítelem a životním trenérem Jaroslavem Hovězákem a do týmu přibral Nizozemce Dannyho De Vriese.
Zdálo se, že přichází nový Procházka. Vylepšený, chytřejší, disciplinovanější. Že se naučil držet ruce nahoře.
Ve tváři měl při nástupu šílený výraz. Hladový. Česká vlajka mu kryla ramena, když se zavřenými oči vydechl a chystal se vstoupit do klece.
Už první kolo se Stirlingem ale ukázalo tradiční bolesti v Procházkově stylu: schytával jeden úder nohou na lýtko za druhým. Rudlo i stehno, na které dopadlo spoustu kopů.
Procházka jen málokdy uhnul.
Navíc často dával dolu i ruce a odhaloval hlavu.
První úder na hlavu přitom šel za Čechem díky zvedáku, později navíc trefil „knockdown“ – Sterlinga nachytal tak, že si Novozélanďan sedl na zadek.
Procházku znervóznil nedovoleným kopem mezi nohy v poslední sekundě.
Druhé kolo odhalilo problémy.
I do druhé pětiminutovky z pěti vstoupil Stirling aktivněji. Hned trefil kopem na hlavu, pak znovu okopával nohy a po dvou minutách schytal loket do tváře.
Procházka kontroval úderem poté, co se od sebe odpoutali, pak trefil z protiútoku a zahnal Stirlinga k pletivu. Ten působil vycukaně, navíc se mu otevřela krvavá rána pod levým okem.
A Procházka přebral otěže. Naháněl Stirlinga a otevřel ho i pod pravým okem. Dalo se doufat, že Procházka směřuje k vítězství.
Až přišel závěr.
Co dál?
Problém je, že Procházka se ocitl v hodně citlivé pozici. Doteď mu organizace UFC často vycházela vstříc s šancemi bojovat o titul. Se Stirlingem se mohl odrazit k další.
Jenže po tak drtivém knokautu s šestým mužem žebříčku (Procházka byl třetí) se šance radikálně propadly.
Procházka je dál atraktivním „zbožím“. Dál platí, že předvádí zábavné zápasy.
Jenže kouzlo vyprchá, pokud vaše zápasy končí drastickými porážkami.
A tak 34letý Čech stojí na rozcestí.
Smlouvu v UFC dál má.