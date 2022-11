Zápasnici Bledou čeká premiérový zápas v UFC, střetne se s Brazilkou Silvaovou

„Je to pátá brazilská soupeřka za sebou, což už je takové běžné. Je to hlavně postojářka, na zemi taky něco bude umět, ale myslím si, že bude chtít, aby byl zápas převážně v postoji. Je to taekwonďačka, atletická. Chci ale jet hlavně podle sebe a nepřizpůsobovat se její hře,“ řekla Bledá ČTK před odletem do USA.

Dvacetiletá svěřenkyně trenéra Andrého Reinderse se do zámoří přesunula dva týdny před zápasem. Přímo v Las Vegas se aklimatizovala a ladila formu. „Většinou nás bude čekat jeden trénink denně, lehčí, na udržení. Jinak budu regenerovat, odpočívat a poslední dny řešit váhu,“ plánovala Bledá, která bojuje v muší váze do 56,7 kg.

Historicky první ženská šampionka české organizace Oktagon a po Lucii Pudilové druhá Češka v UFC považuje souboj se Silvaovou za životní. „Postupně se zápasy posouvám. Každý je důležitější a důležitější a myslím si, že je to takhle v kariérním postupu správně. Aby to pokaždé, když nastupuji, bylo to největší, co aktuálně může být,“ řekla Bledá, kterou čeká sedmý profesionální duel podle pravidel MMA.

O pět let starší Brazilka má bilanci 13 výher a pět porážek, v UFC se představí podruhé. V červnu porazila Kanaďanku Jasmine Jasudaviciusovou. „Většinou jdu proti zkušenějším a starším, takže jsem na to zvyklá. Má za sebou o dost více zápasů, ale to mi nevadí. Jeden zápas v UFC měla hezký a organizace se většinou proti sobě snaží dávat bojovníky, kteří jsou na tom podobně. Aby to nebyl moc velký skok,“ dodala Bledá.