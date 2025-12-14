Nepovedený návrat do UFC. Bledá schytala knokaut hned v 1. kole

Jediná česká zástupkyně v elitní světové organizaci UFC Tereza Bledá nezvládla návrat do oktagonu po více než dvou letech a v Las Vegas prohrála s Kanaďankou Jamey-Lyn Horthovou. Pětatřicetiletá soupeřka ji knokautovala v 1. kole, rozhodčí zastavil boj už po 125 sekundách.
Tereza Bledá, ilustrační snímek

Tereza Bledá, ilustrační snímek | foto: Oktagon MMA

Bledá nastoupila k zápasu poprvé od června 2023, následně ji ze hry vyřadily zdravotní problémy. Svěřenkyně trenéra Andrého Reinderse musela v UFC zrušit dva plánované duely a dopředu avizovala, že souboj s Horthovou je pro ni extrémně důležitý.

V Las Vegas se jí ale nedařilo. Bledé se na začátku podařilo přenést boj na zem, jak plánovala, pak ale inkasovala několik tvrdých úderů a na začátku třetí minuty rozhodčí zápas ukončil.

Čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka si v devátém zápase smíšených bojových umění připsala druhou porážku, obě v UFC. Před třemi lety prohrála s Brazilkou Natalií Silvaovou, o sedm měsíců později porazila její krajanku Gabriellu Fernandesovou.

