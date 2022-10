Zmar střídá satisfakce. Risk mladé české bojovnice vyšel, míří mezi elitu

Ač mezi profesionály vkročila teprve před dvěma lety, hranice Česka už přerostla. Jen stěží jí v tuzemské organizaci Oktagon hledali kohokoliv ochotného utkat se s ní v kleci.

„Ani já bych s ní rozhodně nešel,“ vtipkoval nedávno zápasník Andrej Kalašnik.

Leckdo v Bledé vidí opravdový klenot. Však ji táta odmalička vedl ke sportu. Závodně plavala, tajně klikovala a cvičila, jak to odkoukala od staršího bráchy. V patnácti neoficiálně splnila vstupní testy do armády k výsadkářům a jednu dobu měla tolik síly, že „na bench“ uzvedla sto kilogramů. Pak jí do života vstoupily bojové sporty.

Zahraniční média už informovala, že neporažená Bledá (skóre 6-0) na premiéru v UFC dlouho čekat nebude a 19. listopadu se v Las Vegas utká s Brazilkou Natalií Silvaovou (13-5 a 1 remíza).

Je to velký úspěch i překvapení, protože na začátku září v tom samém městě na západě Spojených států vstřebávala nepříjemné odmítnutí.

V televizní show, která slouží jako šance pro talenty, před zraky prezidenta UFC Dany Whitea vyhrála nad do té doby neporaženou soupeřkou Correiaovou na body a zaslouženě vyhlížela vytouženou odměnu.

Jenže slyšela, že to nestačilo, že napoprvé nepřesvědčila.

„Přitom předvedla dominantní výkon nad skvělou Brazilkou, hodně ji to zklamalo. Uklidňoval jsem ji, že jde jen o čas, protože ji mají v hledáčku. Tušil jsem, že dřív nebo později nabídka přijde,“ vykládá kouč Bledé André Reinders.

Nemýlil se, z UFC zavolali hned další týden. Česká strana je však musela zaskočit. Řekla totiž ne. „Měla by jen dva týdny na přípravu a nešla by muší váhu (do 56,7 kg), ale těžší bantamovou (61,2 kg). To jsme nechtěli,“ vysvětluje Reinders riskantní krok.

UFC se běžně neodmítá, co když to byla chyba?

Dveřmi za ní ale nepráskli, v ženských kategoriích talentem mrhat nelze, Bledé navíc patří v uznávaném světovém žebříčku FightMatrix 27. místo. Byla jedinou takhle vysoko postavenou bojovnicí bez kontraktu v jedné ze tří nejlepších lig: amerických organizací UFC, Bellator a asijské ONE FC.

Jméno si udělala i u potenciálních konkurentek, teď si ji například do Francie vyžádala osmička muší váhy UFC Manon Fiorotová. Prosila o pomoc v přípravě na souboj s druhou ženou pořadí Katlyn Chookagianovou z USA. Což může Češka považovat za velké uznání kvalit.

„Tereza je skvělá bojovnice, zařadil bych ji mezi světovou dvacítku. Pomáhá nám nasimulovat protivnici, protože je stejně velká a má podobné (dlouhé) rozpětí paží,“ vysvětlil trenér Francouzky Aldric Cassata pro český web MMA Shorties.

A tak UFC přišlo po měsíci s další nabídkou. „Tentokrát ideální,“ uleví si trenér Reinders. „Je to pro mě velké zadostiučinění a jsem na Terezu i celý tým hrdý.“

Muší váze v UFC dlouho neohroženě vládne Valentina Ševčenková (23-3) z Kyrgyzstánu, Bledá mezi smetánku nebojácných teprve nakročí. Pomalu, ne zbrkle.

Vždyť je jí teprve dvacet let.