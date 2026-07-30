Ženský zápas století! Štvanici rozbouří očekávané derby Pudilové se Szabovou

Pudilová a Szabová. Dvě Lucie. Dvě nejlepší zápasnice svých zemí. A dvě ženy, které se k tomuto titulovému zápasu dostaly diametrálně odlišnými cestami.
Žádné velké řeči, žádný trashtalk, přesto je tenze panující mezi nimi na první pohled patrná.
„V tomto zápase si jdu pro titul,“ vzkazuje Lucie Pudilová své sokyni. Aby se jí to povedlo, bude muset vynaložit obrovské úsilí a podat životní výkon, jelikož Szabová nezná slovo prohra.
Se svým skóre 11-0 se ještě nikdy nemusela sklonit před svou přemožitelkou. K této skvělé bilanci se však nedostala snadno.
Poprvé se pod hlavičkou Oktagonu objevila už v roce 2019 jako účastnice reality show Oktagon výzva. Celý turnaj nakonec opanovala, což jí otevřelo cestu k plnohodnotné smlouvě s Oktagonem.
„Až teď chápu, jak dobrý to byl krok – zkusit něco, čeho se bojíš,“ uvádí v dokumentu na Youtube kanálu Oktagonu s tím, že původně pochybovala, zda má naskočit do nového sportu – MMA.
V roce 2021, kdy byla téměř na vrcholu sil, nečekaně oznámila, že na svět brzy přivede potomka a její pauza se protáhla téměř na tři roky. Na její formě to však nebylo znát, jelikož v prvním zápase po návratu zvládla ukončit na submisi soupeřku Róžu Gumiennovou a opět rozvířila vody bantamové divize.
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„Mateřství mi paradoxně strašně pomohlo, motivuje mě to mnohem víc i kvůli mému synovi, abych nám zajistila lepší život,“ nechala se slyšet ve videu pro Youtube kanál Oktagonu.
Po dalších přesvědčivých výhrách se minulý rok konečně propracovala k titulovému zápasu. Na Štvanici naprosto přejela Cecilii Bolanderovou a už v prvním kole mohla zvednout nad hlavu první šampionský opasek.
Nejtěžší zkoušku absolvovala letos v dubnu, kdy se rozhodla zabojovat i o druhý pás, tentokrát v nižší divizi do 56 kilogramů. Její protivnice Leidiane Fernandesová totiž do klece nastoupila bez jakéhokoliv respektu a během prvního kola Szabovou hodně trápila.
Slovenská válečnice to ale zvládla, otočila průběh zápasu a v třetím kole po sérii tvrdých úderů nedala rozhodčímu jinou možnost než zápas ukončit.
Tímto momentem se zapsala do dějin Oktagonu jako první dvojnásobná šampionka této organizace.
Nejnáročnější test však přichází až teď. V dobách, kdy Szabová teprve začínala pronikat do světa MMA, se Pudilová už srdnatě rvala v nejprestižnější organizaci UFC s těmi nejlepšími bojovnicemi na světě. Přestože jí je teprve 32 let, může se chlubit dvanáctiletými zkušenostmi v oboru.
Do svého debutu v UFC, kde se představila jako první česká bojovnice, nastoupila už ve dvaceti třech letech a v jejich dvou štacích v lize mistrů MMA zapsala 11 zápasů. Poté, co jí nebyla podruhé prodloužena smlouva, se vrátila na domácí půdu, kde zvládla vítězný „debut“ proti Cecilii Bolanderové.
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Jejich cesty se znovu protnuly po třech měsících. Už tehdy měla Pudilová nastoupit v titulovém zápase proti Szabové, Slovenka se ale zranila a na její místo byla povolána právě Bolanderová.
Osud byl k Pudilové velmi krutý, jelikož během přípravy tragicky zahynul její bratr. Pudilová přesto světu ukázala bojovnost, když nastoupila do zápasu a předvedla srdnatý výkon, který i tak na výhru nestačil.
Po těchto událostech se přesunula do slavného irského SBG gymu, který proslavil Conor McGregor. Změna se vyplatila a po dvou výhrách tak opět dostává příležitost zabojovat o titul divize.
Obě ženy dostávají jedinečnou příležitost ukázat, že jim domácí MMA scéna patří. V sobotu večer diváci konečně dostanou odpověď na otázku, kdo je aktuálně nejlepší československou bojovnicí. Jejich střet byl nakonec obecenstvem vybrán jako hlavní zápas turnaje, oslavy desetiletého výročí tak budou zakončeny historickým zápasem.