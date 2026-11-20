„Po poslední prohře jsem byl na sebe tak nas... Tak moc, že jsem o tom ani nechtěl mluvit. Strašně mě to mrzelo a musel jsem spoustu věcí změnit,“ říká Procházka před katarským soubojem s Navajem Stirlingem.
V dubnu jste padl s Carlosem Ulbergem. Nečekaně, až bláhově. Zranil jste ho tak, že stačilo vydržet minutu a on by do druhého kola nedokázal nastoupit.
Ztratil jsem ze zřetele to hlavní, co mě provází celou kariéru. Cíl a vítězství. I nad sebou samým. Opustil jsem snahu co nejvíc se přiblížit sám sobě a Bohu a dodržet slovo, které jsem sám dal.
Objevila se ve vás po prohře pochybnost nad svými výkony?
Já si nemůžu dovolit luxus negativních myšlenek nebo propadnout takovým pocitům. Především jsem si musel uvědomit, proč se to stalo, proč jsem dostal tuhle lekci. Celou kariéru mluvím o vnitřním nastavení a meditacích, tak by bylo hloupé mluvit o pochybnostech. Protože dokud dýchám, tak doufám, věřím, jdu a dokážu. Poučím se. To bylo jediné, co mi zbývalo: uvědomit si, jaké kroky musím přijmout, aby se to už nikdy neopakovalo.
Velmi, velmi dlouho jsem po něčem takovém v životě opravdu toužil. Mít ženu a dítě, za které převezmu zodpovědnost a o které budu mít možnost se postarat.