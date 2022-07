Chci v Rusku novou smlouvu. Kritici? Ti za mě účty nezaplatí, říká nováček RFA

Kvůli MMA procestoval Evropu, nyní Rajnoch nastoupí do jednoho z hlavních zápasů česko-slovenské organizace Real Fight Arena (RFA), ovšem netradičně v postoji s malými rukavicemi.

Několik dní před turnajem ladil formu a ve středu naposledy trénoval. Došlo i na drobnou úpravu váhy, ačkoliv s tou při startech v lehké váhové kategorii problémy nemívá.

„Cítím se skvěle. Celou přípravu jsem nemusel řešit váhu. Jsem zvyklý shazovat do sedmdesáti kil, takže když teď budu čistě potit tři nebo čtyři kila, která mám přes, bude to pro mě hračka,“ řekl pro iDNES.cz.

Vyzývatelem zápasníka s přezdívkou „Jidáš“ bude Leo Brichta, který platí za velký talent. Čtyřiadvacetiletý postojář, který má na svém kontě titul mistra České republiky v MMA, bude v duelu favoritem. O čtyři roky starší Rajnoch hodlá sázet na zkušenosti.

„Všichni mě oproti Brichtovi považují za velkého outsidera, ale já to osobně neřeším. Leo je v Česku hvězda, ale sám jsem stál proti dobrým zápasníkům. Ať už v MMA, nebo K1 boxu. Je to jen další zápas.“

Novotného z Oktagonu neuznávám

Brichta je jedním z fighterů, kteří vyměnili Oktagon za RFA. Nabízí se: neosloví Oktagon v budoucnu právě Rajnocha? Ten má ovšem směrem ke konkurenci svérázný názor. „Nikdy jsem nabídku od Oktagonu nedostal. Osobně Ondru Novotného neuznávám a nemám ho rád. Kdyby se mi ozvali, muselo by to pro mě být hodně finančně zajímavé.“

V případě RFA neváhal a důvodem byla rovněž situace na Ukrajině, kvůli které nedostal vízum a polemizoval, zda bude moci nastoupit v ruské ACA (Absolute Championship Akhmat), kde mu momentálně končí smlouva.

„V Rusku mě čeká jeden zápas na staré smlouvě, tak uvidíme. Boris Marhanský (spolumajitel RFA) o mě projevil zájem a já s účastí na turnaji neměl žádný problém. Navíc na mě působí jako férový člověk,“ říká Rajnoch.

Právě kvůli působení v prestižní ruské organizaci je mnohdy terčem kritiky. Politické vlivy ho ale nijak nerozrušují. O odchodu z ACA neuvažuje, naopak by si rád vybojoval novou smlouvu.

„Jde mi čistě o sport a nechci do něj tahat politiku. Lidi mě kritizují, ale neřeším to. Nevím, jak by bylo jim, kdyby dva měsíce trénovali na turnaj, cpali peníze do přípravy a pak by z politických důvodů přišli o zápas. Kdo by za ně pak zaplatil účty?“

Se zahraničními organizacemi má bohaté zkušenosti. Bojoval například v Srbsku, Finsku či Bělorusku, za což vděčí v první řadě trenérskému štábu v čele s Jakubem Müllerem. „Vždycky mě lákalo zápasit někde venku. Začínal jsem na Slovensku, ale můj trenér a manažer dělal rozhodčího v Rusku, takže mě tam přes kontakty dostal.“

Dalším důvodem pro setrvání za Uralem je podle něj vyšší kvalita soutěže. Konkrétně v porovnání Oktagonu s ruskou organizací vnímá zásadní rozdíly i z hlediska marketingu.

„V ACA jde primárně o sport, ne o cirkus okolo. V Oktagonu si většina hvězdiček vybírá soupeře, za což by nás v Rusku vyhodili. Pokud je někdo sedmička v žebříčku, tak jde s osmičkou a tečka. Umělé budování rekordů, které je tady běžné, pro mě není. Chci se porovnávat s těmi nejlepšími,“ má jasno.

Rajnoch se narodil v obci Janovice v okrese Frýdek-Místek. Na prsou má vytetovanou slezskou orlici, a zápas v kleci pod záštitou RFA pro něj tak bude mít speciální náboj.

„V Česku bych nedokázal žít jinde než v Moravskoslezském kraji. Jsem tu celý život, vyrůstal jsem tu a těším se, až zažiju velký zápas před vlastním publikem,“ vyhlíží sobotní galavečer, který se uskuteční na ostravském zimním stadionu Poruba.

Kromě MMA se Rajnoch na plný úvazek věnuje tesařině, ačkoliv uznává, že skloubit vrcholový sport s pracovními povinnostmi je velice náročné. Podmínky má nadstandardní, ovšem ihned po sobotním turnaji mu končí dovolená.

„Mám skvělého šéfa, který mi vždy dá před velkým zápasem volno. Za poslední dva měsíce jsem pracoval pouze dva dny, protože jsem shazoval. Hned v pondělí ale musím jít do práce.“