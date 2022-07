Nadějný Garba zdolal na RFA 3 v Ostravě veterána UFC Reljiče, vyhrál i Brichta

Jasným favoritem zápasu byl přitom zkušený Goran Reljič, který v roce 2015 zdolal v KSW v boji o uvolněný titul v polotěžké váze Attilu Végha. Šestadvacetiletý Vojtěch Garba však předvedl na RFA 3 v Ostravě výborný výkon a hned v prvním kole na zemi dokázal nepříjemnými lokty zaskočit o dvanáct let staršího Reljiče.

Ten ho nedokázal během celého zápasu výrazněji ohrozit, domácí zápasník byl přesnější, rychlejší, lépe se pohyboval a po třech kolech mohl jednohlasně na body slavit výhru.

Tu největší v kariéře. Brzy ho nejspíš čeká další velká zkouška: po zápase totiž vyzval na souboj Viktora Peštu, bývalého šampiona Oktagonu a druhého Čecha v prestižní UFC. Ten vypadl ze sezony organizace PFL a spekuluje se právě o jeho příchodu do RFA.

Druhý hlavní duel večera mezi světoběžníkem Vítězslavem Rajnochem a talentovaným Leem Brichtou ovlivnilo bohužel zranění. Zápas měl přitom dobré tempo, v 1. kole byl aktivnější Brichta, jenž ukazoval dynamiku a přesnost, Rajnoch naopak tvrdost a ostré lokty.

V závěru úvodního kola však došlo k nedorozumění mezi zápasníky a rozhodčím. Rajnoch si myslel, že je zápas přerušen, avšak Brichta nic takového nezaznamenal a pokračoval v boji. Brichtovo koleno do uvolněného stehenního svalu soupeře pak Rajnochovi vystavilo na další průběh zápasu stopku.

Zklamán byl i vítěz. „Neberu to jako výhru. Je mi to líto za tebe. Hodně štěstí v ACA,“ poplácal Brichta svého o čtyři roky staršího soupeře. „Řekli jsme si, že když bude zájem, můžeme si to dát znovu.“

Do klece však poté přišel Brichtu vyzvat Brazilec Joilton Lutterbach, který na stejné akci několik desítek minut zpět porazil Adama Stráníka. Brichta jeho nabídku přijal.

Kníže se utká s Wittnerem

Na turnaji RFA 3 se poté ukázali další dva ostravští patrioti Martin Prázdný a Lukáš Tvrdý, kteří i díky podpoře fanoušků dokázali své duely vyhrát. Nejprve Martin Prázdný pod pravidly Real Boxing porazil na body Alexandra Gogoladzeho, načež Lukáš Tvrdý zaskočil v postojářském souboji slovenského boxera Róberta Rácza.

V Ostravě byla také oficiálně představena nová posila organizace RFA Petr „Monster“ Kníže, jehož čeká Slovák Jozef Wittner. V kleci se pětačtyřicetiletý „Monster“ a jeho o šestnáct let mladší sok potkají 8. října v Košicích.

„Je svůj, je výjimečný, chci, aby to byl tvrdý zápas. Pro mě to bude zkušenost, věřím si, on si taky věří. Bude to brutální zápas, já se tam nejdu zúčastnit,“ řekl Wittner, který si na Grand Openingu poradil s Martinem Kaluczem. „Vítěz tohoto zápasu půjde další zápas o titul,“ prozradil promotér organizace Boris Marhanský.

Nejbližší galavečer RFA se uskuteční v září v Brně.