Turnaj RFA 6 nabídne i česko-slovenský souboj Ďatelinka vs. Humburger

„Můj soupeř je tvrdý, šikovný, ambiciózní, má za sebou čtyři zápasy v profi a všechny vítězně,“ uvedl Ďatelinka. „Druhá věc je - ať se na mě nezlobí -, že dosud jsem ho ani nezaregistroval. Víceméně jsem ani nevěděl, kdo to je,“ dodal slovenský bijec.

Šestadvacetiletý Ďatelinka má za sebou už 14 soubojů v MMA s bilancí osmi výher a šesti porážek. Všechna vítězství vybojoval před časovým limitem, poslední zápasy se mu ale nepovedly.

Loni v březnu ještě pod hlavičkou Oktagonu prohrál v titulovém zápase střední váhy s Karlosem Vémolou. Nevyšla mu ani premiéra po přestupu do organizace RFA. Letos v červnu překvapivě padl na RFA Grand Opening se srbským bojovníkem Nenadem Avramovičem.

„Je třeba říct, že měl Milan problémy s naraženými žebry, jsem rád, že vůbec nastoupil,“ vysvětlil Boris Marhanský, promotér RFA. „Sice to teď nevyšlo, ale Milana určitě uvidíme v dalším zápase více namotivovaného a s chutí nám dokázat, co v něm je.“

Co předvede Ďatelinka tentokrát? „Má hodně co ztratit. Prohrát třetí zápas v řadě by pro něj byl pro průšvih. A já se moc chci předvést, strašně se těším,“ řekl Dominik Humburger v rozhovoru pro iDNES Premium.

Liberecký patriot a armádní četař, jenž trénuje v pražském Monster gymu pod Petrem Knížetem, má za sebou povedený debut v polské organizaci KSW. Domácího favorita Boryse Borkowského utloukl ve druhém kole na technický knockout. Obří výzvu využil, mezi profíky má čtyři výhry. Zůstane neporažený?

V Prievidzi se postaví do klece také Štefan Vojčák, který má za sebou šňůru čtyř výher hned v prvním kole. V případě dalšího triumfu ho nejspíš čeká titulový duel. Proti bude stát Ion Grigore. V předzápase turnaje pak na sebe narazí domácí Vladimír Idrányi a Maďar Csaba Tóth, oba zkušení bijci s více než dvaceti tituly z různých mezinárodních lig.

Další galavečer organizace RFA se uskuteční 17. prosince v Praze. V české metropoli bude hlavním tahákem souboj rapera Otakara Petřiny alias Marpa proti slovenskému Iljovi Škondričovi.