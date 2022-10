Česká špička MMA v Brně. Na RFA 5 se představí Garba, Sivák či Brichta

„Mám cíl se dostat do světové top stovky a Brazilec Souto je ideální soupeř. V hlavě mám jen vítězství,“ hlásí Vojtěch Garba, jedna z hlavních tváří RFA. Vzpomínáte? V červenci na turnaji v Ostravě se postaral o překvapení večera, když skolil chorvatského ranaře Gorana Reljiče, veterána UFC.

Voják z povolání Garba si původně přál Viktora Peštu či Rusa Mikhaila Ragozina. Nakonec se však proti němu postaví Brazilec Sousa. Ten naposledy soutěžil v zámořské Professional Fighters League (PFL), kde si ve třech zápasech připsal jednu výhru a dvě porážky.

Hlavní zápas, který se uskuteční pod pravidly Real Fight, obstarají těžkotonážníci Tomáš Hron a Ivan Bartek. Československé derby bude postojářskou bitvou. Uspěje Hron, třetí Čech v prestižní Glory? Anebo bude slavit Bartek, vůbec první šampion organizace Professional Muaythai League (PML)?

Návrat k MMA hlásí Václav Sivák, mistr ČR v kickboxu. Možná si ho pamatujete z květnového turnaje Oktagon Underground Vémola vs. Marpo, kde si suverénně poradil s Dánem Jonasem Magardem.

Svou budoucnost v kleci však spojil s RFA. „Chci si v tom zápase připsat své dvacáté profesionální vítězství. A upravit svou bilanci na 20-0,“ říká český talent, jehož čeká velká výzva: Francouz Alexis Laugeois.

„Je to šikovný kluk, má thajský styl, těším se. Letos jsem měl zatím jen dva zápasy. Byl jsem lehce zraněný a chtěl jsem se trochu vyšplhat zas nahoru. S trenérem se nám to moc nelíbilo. Tak jsem odjel do Thajska, kde jsem spároval s těmi nejlepšími Bělorusy. Bylo to fakt těžké, tak doufám, že se to potvrdí i v samotném zápase,“ uvedl Sivák na nedávné tiskové konferenci před DFN 3.

Už svůj třetí souboj v RFA má před sebou Leo Brichta. Tentokrát nastoupí v MMA s Brazilcem Jacksonem Louireirou. Jeho bilance je parádní: 12 - 2 - 1. Ani Brichta není žádný začátečník a rád by prodloužil sérii svých šesti vítězství.

Z českých bijců se v v moravské metropoli představí také Jan Fajk, Ladislav Krištůfek, Patrik Záděra, Jiří Jaroš a Tadeáš Růžička.

Ze zahraničních soubojů je lákadlem střet Brazilce Carla Pratera s Ukrajincem Alexanderem Butenkem ve veltrové váze. „Chci se porovnávat s nejlepšími a zápas proti veteránovi UFC je ideální příležitost ukázat se,“ míní Butenko. A věří si: „Chci získat v RFA pás. Carlo Prater je pouze má první překážka.“

Galavečer RFA 5 startuje v brněnské hale Vodova v 19 hodin. Další turnaje plánuje organizace uspořádat 12. listopadu v Prievidze a 17. prosince v Praze.