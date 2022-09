Reality show I Am Fighter se blíží. Zápasníky čekají i psychotesty, prozradil Ondruš

„V naší reality show se nebude vypadávat jen na základě výkonů v zápase, ale také podle chování mimo klec, kdy se bude trénovat, ale také vzdělávat,“ říká promotér IAF Petr „Píno“ Ondruš.

Reality show se zúčastní osm kluků a čtyři ženy. Vše odstartuje castingem, v dalším díle se odehraje první vyřazení. „Každý díl trvá třicet minut. V těch prvních se budeme soustředit na představení zápasníků po lidské stránce nejen společným soužitím ve vile, ale mimo ni v jejich běžném životě.“

Postupně se bude režie zajímat více o bojovou stránku účastníků. „Vedle fyzických a zátěžových testů je čekají také psychologické testy. Zjistíme i to, zda nám zápasníci říkají pravdu,“ popsal Ondruš, který zasedne v porotě. Parťáka mu bude dělat známá tvář české bojové scény Ondřej „Spejbl“ Hutník.

Promotér a bývalý zápasník Petr „Pino“ Ondruš, jenž před pěti lety bojoval v O2 areně s Karlosem Vémolou, má nyní napilno. Na konci srpna doprovázel v roli trenéra svou zápasnici Martinu Jindrovou na turnaj americké organizace PFL. Češka však nad favorizovanou Kaylou Harrisonovou z USA neuspěla.

Před týdnem byl Ondruš na turnaji IAF Streetfighter v garážích OC Šestka v Ruzyni, kde se už v pátek 2. září uskuteční pokračování. Zatímco na úvod zápasili bojovníci v nejnižší váze do 70 kilogramů, nyní se ukážou bijci v kategorii do 85 kg.

Za povšimnutí stojí kupříkladu Adam Jakubík, který se loni představil na Road to Pro, kde vyhrál svou kategorii do 84 kg.

„Díky tomu se dostal do profi a do RFA. Jenže u nich od března neměl zápas, tak se vrací k nám do amatérské klece. Streetfightera bere jako výzvu. Čeká ho šestnáctková pyramida, trochu jiná pravidla a šance mít až čtyři zápasy. Ale nebude to mít snadné, protože zespoda jeho strany pavouka tam je Oleg Serdyuk z Hanuman Gymu, který je úřadujícím mistrem republiky v této váze. Pokud se probijí oba až do semifinále, může to být hodně zajímavé,“ tuší Ondruš.

Třetí ročník turnaje IAF Streetfighter vyvrcholí v pátek 9. září bitkami pořízků nad 85 kg. Všechny zápasy, stejně jako reality show IAF, vysílá stanice O2 TV Sport.