Policie při razii zadržela Vémolu, u něj doma zasahovala kvůli drogám

12:27aktualizováno  13:42
Den před Vánocemi zasahuje policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Na místě je několik vozů včetně Celní správy. Zásah se týká drogové trestné činnosti a policie podle informací iDNES.cz zadržela i samotného Vémolu.

KRIMI

„Zadrželi jsme dvě osoby v Praze a ve Středočeském kraji. Nyní probíhají úkony trestního řízení. Zásah se týká drogové trestné činnosti,“ uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

Vémola měl svátky strávit v nemocnici, kde mu měli operovat akutní zánět čelisti.

Celní správa zasahuje u domu Karlose Vémoly.
Razie u domu Karlose Vémoly.
Vemoland, domov Karlose Vémoly.
Policie při razii u domu Karlose Vémoly.
19 fotografií

Razie doma u Vémolových neprobíhá poprvé. Před třemi lety také v prosinci zasahovala u MMA zápasníka Celní správa kvůli kontrole chovu exotických zvířat.

Vémola tehdy uvedl, že razie u něj proběhla na základě udání. Celní správě předložil dokumenty potřebné k chování exotických šelem. Doma měl v té době lvy, žraloky a krokodýly, při ověřování dokumentů ale zjistila policie problém u bílého tygra, jehož původ zápasník neprokázal.

Po několika měsících vyšetřování se Vémola k nelegálnímu chovu tygrů přiznal, tygřice Antonie Ramba však mohla zůstat v jeho péči a zápasník zaplatil pokutu dvě stě tisíc korun.

Připravujeme podrobnosti...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

23. prosince 2025  12:27,  aktualizováno  13:42

Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy.

Za dva týdny – v úterý 6. ledna – zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11.00....

23. prosince 2025  13:26

Nejdražší fotbalisté ligy: překvapivý lídr i dominance Slavie. A kdo nejvíc vylétl?

Slávista Moses se diví výroku rozhodčího.

Pět slávistů, až poté první sparťan. Tabulka nejhodnotnějších fotbalistů české nejvyšší soutěže hovoří jednoznačně ve prospěch stávajícího lídra. Což logicky ovlivňuje zejména jeho účast v Lize...

23. prosince 2025  12:44

Tuny sněhu, poctivý servisman a bronzový jásot. Jak si Charvátová Křížová splnila sen

Premium
Olga Charvátová (vpravo) s bronzovou medailí na zimních olympijských hrách v...

Psal se rok 1984. Olympijský oheň v Sarajevu dohasínal. Čechoslováci měli po závodech, vybojovali celkem šest kovů, a tak se slavilo. Něčím se přiťuklo, zpívalo se a během veselí si reprezentanti...

23. prosince 2025

Půlrok Varnsdorfu s Ukrajinci. Ve třetí lize je poslední, dál hledá partnera

Zápas třetí fotbalové ligy Varnsdorf (v modrém) - Most.

Letní vstup ukrajinského partnera odvrátil krach fotbalového Varnsdorfu po sestupu z druhé ligy, ale pád klubu ze Šluknovského výběžku se zatím zastavit nepodařilo. Po podzimu je ve třetí nejvyšší...

23. prosince 2025  11:47

VIDEO: Rosický vyměnil kancelář za pódium. V O2 areně si zahrál na kytaru

Tomáš Rosický si zahrál se Třemi sestrami

Sportovní ředitel sparťanských fotbalistů Tomáš Rosický se v sobotu večer předvedl v nezvyklé roli. V pražské O2 areně se objevil jako speciální host koncertu kapel Tři sestry a Trautenberk a před...

23. prosince 2025  10:10

Jak krásně to zní... Kansas City Chiefs se přestěhují do Kansasu, už žádné Missouri

Patrick Mahomes. Hvězda týmu Kansas City Chiefs bude jednou z nejsledovanějších...

Tým amerického fotbalu Kansas City Chiefs se bude stěhovat z dlouholetého působiště v Missouri a od roku 2031 bude jeho domovem sousední stát Kansas. Klub čtyřnásobných šampionů NFL v pondělí...

23. prosince 2025  9:57

Ze ztraceného talentu objevem univerzity. Nestrašil dál udivuje, potáhne i dvacítku?

Václav Nestrašil během tréninku české reprezentace.

Když si ho na draftu NHL vybrali z 25. pozice, určité naděje do něj vkládat museli. V Chicagu ale asi nečekali, že o půl roku později bude Václav Nestrašil zářit mezi univerzitními nadějemi. Za...

23. prosince 2025  9:38

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

23. prosince 2025  9:26

Vladař slavil výhru nad Vancouverem, Gudas byl mezi hvězdami duelu

Gólman Daniel Vladař a obránce Nick Seeler po vítězství Philadelphie nad...

Pondělí v zámoří nabídlo čtyři zápasy hokejové NHL. Gólman Dan Vladař pomohl Philadelphii k výhře 5:2 nad Vancouverem. Naopak Lukáš Dostál z Anaheimu odcházel poražen po výsledku 1:3 se Seattlem....

23. prosince 2025  7:26,  aktualizováno  8:09

Šampioni z Oklahomy jsou doma dál bezchybní, Denver vyrovnal klubový rekord

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) pálí přes bránící hráče Memphis...

Basketbalisté Oklahoma City Thunder zůstávají v NBA neporaženi na vlastní palubovce. Obhájci titulu zdolali v pondělí Memphis 119:103 a připsali si už čtrnáctou domácí výhru v sezoně. Nadále vládnou...

23. prosince 2025  8:06

Vítězná generálka. Česká dvacítka přetlačila Slováky v prodloužení

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Česká hokejová dvacítka porazila v americkém Bemidji v přípravném utkání před mistrovstvím světa po obratu Slovensko 2:1 v prodloužení. Generálku rozhodl v 63. minutě Maxmilian Curran, předtím...

23. prosince 2025  7:25

