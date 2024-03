RAMPA DO MMA: Češi chtějí kontroverzi a okouzlit. Angličani krev a velkou bitku

„Chtějí pivo, vidět velkou bitku a čím víc krve, tím lepší,“ říká o Angličanech končící marketingový ředitel Oktagonu Nikolas Pátek. „Češi taky chtějí pivo a bitku, ale k tomu chtějí být okouzleni něčím víc. Příběhem.“ V pořadu RAMPA DO MMA mluví i o tom, proč by mohla další expanze vést do Francie, o překryvu fanoušků u bizarních bitek celebrit nebo Formule 1.