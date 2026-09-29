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Procházku čeká listopadový zápas v UFC. Vyzve jej neporažený Novozélanďan

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  16:52
Svou náturu Jiří Procházka na Floridě nezapřel ani při slavnostním nadhozu před...

Svou náturu Jiří Procházka na Floridě nezapřel ani při slavnostním nadhozu před mačem baseballistů Miami Marlins. | foto: Reuters

Jiří Procházka (vlevo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji.
Nekrytý Jiří Procházka čelí výpadu Carlose Ulberga.
Jiří Procházka (vpravo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji polotěžké váhy.
Jiří Procházka (vpravo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji polotěžké váhy.
6 fotografií
Nejlepší český bojovník MMA Jiří Procházka se v dalším souboji organizace UFC představí 21. listopadu v Dauhá a jeho soupeřem bude neporažený Novozélanďan Navajo Stirling. Třiatřicetiletému Procházkovi, jenž v červnu roku 2022 získal jako první Čech v UFC titul v polotěžké váze, patří třetí místo v žebříčku, vyzyvateli Stirlingovi sedmé.

Procházka naposledy usiloval v dubnu o titul proti jinému novozélandskému soupeři Carlosi Ulbergovi, ale prohrál K. O. v prvním kole.

Za necelé dva měsíce ho čeká desátý souboj v UFC, bilanci má 6:3. O pět let mladší Stirling v kleci vyhrál všech šest duelů prestižní organizace, celkově drží sérii 11 výher.

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