Chci dostat UFC do Prahy! Naše země si to zaslouží, říká zápasník Procházka

O tom, že byste zápasil v Evropě, sníte několik let, že?
Už několikrát jsem sliboval, že se s vedením UFC pobavím. Chtěl bych nějaký turnaj do Evropy směrovat, nejlépe do Prahy, ale myslím... Víte co? Kašlat na to, co si myslím. Udělám to, zeptám se. Hned po tomhle rozhovoru napíšu manažerovi. Už žádné odkládání, udělám to hned.
Vaše přímluva by měla mít váhu. V UFC jste několik let, jste pro ně cenný.
Jo a šlápneme do toho! Uvidíme. Jde o to, že UFC má minimálně na další rok plány hotové, takže to musíme domluvit hodně dopředu. Ale já fakt věřím, že si naše země turnaj stejně jako v roce 2019 zaslouží.
O státním svátku vás pozvali na Pražský hrad. I proto to tak cítíte?
Tam byla nádherná atmosféra! Miluju Pražský hrad a jeho energii. Navíc jsem měl čest se potkat s panem prezidentem Petrem Pavlem i bývalým prezidentem Václavem Klausem. Bylo mi ctí. Právě zvlášť v pozici, když naši vlast reprezentuju na světovém dějišti. Vidím a uvědomuju si, koho zastupuju.
Už jednáte o dalším zápase v UFC?
Ano, v pátek jsem s trenéry probíral informace o manažerů. Rýsují se scénáře, něco nám dali na stůl.
Které?
Současný šampion Alex Pereira nejspíš půjde zápas s Jonem Jonesem ve vyšší váhovce. Snaží se to uspořádat, protože to je pro oba obrovská věc. A mně to je jedno, mám jediné stanovisko, že chci v dalším zápase bojovat o titul. Nezáleží mi, s kým půjdu. Může to být Magomed Ankalajev, Carlos Ulberg nebo Alex Pereira. Kdokoliv.
A termín?
Dokážu si představit březen, duben nebo akci v Bílém domě v červnu 2026. Rád bych asi znovu vycestoval na kondiční přípravu do Mexika, hodně mi to v té vysoké nadmořské výšce sedlo. A technickou přípravu bych dojel v Česku. Na chvíli bych rád změnil prostředí, i když vím, že to jde udělat jenom doma.
Neměl jste teď po výhře nad Rountreem volněji?
Měl. A ještě pojedu na týden do Jáchymova do lázní. Zvolnit a vrátit to tělu. Pak si další týden trochu procestuju Evropu, chci si užít zdejší zimu, podívat se do hor. Ale trénuju každý den. Jedeme dál.
Co oslava narozenin?
Ta byla velká! Jediné, co můžu říct, je, že jsem si myslel, že jsem ten hlavní strůjce nápadů pro každou špatnost. Cha! Ale kluci mi tentokrát ukázali, že jim fakt nic není svatý. Já jsem za to strašně rád. Mám kolem sebe bandu prevítů, kteří umí pořádně slavit. Díky bohu za pravé přátele.