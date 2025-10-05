Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Bum. Zase zkusil loket z otočky, jímž už jednoho soupeře v UFC vypnul. Rountreeho tentokrát ne, i tak to ale byl začátek úplného konce. Procházka si ještě poodstoupil, vylétla mu levá, pak pravá ruka a trefila soupeře do obličeje.
Rountree z Procházky spustil oči, chtěl se hlavně krýt. A to byl moment pro rozhodující ránu. Levý hák zasáhl bradu a Američan letěl volným pádem k zemi.
Zatímco se Procházka křižoval a děkoval bohu s rukou zdviženou vzhůru, moderátor křičel: „To je ďábel. Bylo potřeba sestoupit do pekla.“
Rountree v tu chvílí jen těžce a nepřítomně oddechoval.
Podívejte se na Procházkovo ukončení:
„Jsi ten nejchaotičtější bojovník na světě,“ uvedl pozápasový rozhovor slavný moderátor Joe Rogan.
Procházka se s ním nehádal: „Potřeboval jsem jít skrz krev. Dostat se do zápasu a opravdu chtít zvítězit. V chaosu nacházím klid.“
Jak už to bývá pravidlem, zápas neprobíhal úplně bez obav. Nebo v prvních dvou kolech asi až příliš klidně. Procházka je na body obě prohrál.
Až příliš klidu
Protivníka v kleci naháněl, ale nedokázal se ani jednou dostat do výměn a v nich pořádně trefit. Nešlo překonat vzdálenost, kterou si Rountree důsledně hlídal. Zastavoval mu kombinace v jejich zárodku a naopak sám, většinou z ústupu, Čecha trefoval.
Často ne příliš vážně, ale dost na to, aby bral kola pro sebe. „Jirka se musí vzpamatovat a do druhého kola se nakopnout,“ říkal o první přestávce komentátor André Reinders.
Procházka začal lehkými kopy. Na nohu, na tělo, vzájemně se oťukávali – i Rountree kopal a výrazně tvrději. K nim přidal údery pěstí do hlavy. Ve druhém kole už to vypadalo vážněji a ještě lépe pro v Las Vegas domácího borce.
„Jirka potřebuje Rountreeho sestřelit,“ věštil Reinders po deseti minutách boje. Na body už by skutečně nevyhrál a Procházka to věděl.
Proto později vykládal: „Překvapilo mě, jak lehké první kolo bylo. Nedonutilo mě opravdu pracovat. Já potřebuju nebezpečného soupeře, kdy budu cítit nebezpečí K.O. od první sekundy. Pak začnu makat. Můj soupeř vytváří můj výkon. Věřte mi to, nebo ne.“
Připravujeme podrobnosti