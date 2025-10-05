Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Robert Rampa
Aktualizujeme   5:42aktualizováno  6:32
Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si řekl o titulovou šanci v polotěžké divizi do 93 kilogramů. První dvě kola přitom Procházka působil rozpačitě a na body obě prohrál. „Můj výkon utváří můj soupeř. Potřebuju někoho nebezpečnějšího,“ prohlásil po výhře.
Jiří Procházka trefuje Khalila Rountreeho během zápasu v Las Vegas na turnaji...

Jiří Procházka trefuje Khalila Rountreeho během zápasu v Las Vegas na turnaji organizace UFC. | foto: AP

Český MMA zápasník Jiří Procházka trefuje Khalila Rountreeho a ukončuje ho na...
Ukončený Khalil Rountree. Z vítězství se raduje Jiří Procházka.
Rozhodčí ukončuje zápas mezi Jiřím Procházkou a knokautovaným Khalilem...
Rozhodčí spěchá ukončit zápas mezi Jiřím Procházkou a knokautovaným Khalilem...
9 fotografií

Bum. Zase zkusil loket z otočky, jímž už jednoho soupeře v UFC vypnul. Rountreeho tentokrát ne, i tak to ale byl začátek úplného konce. Procházka si ještě poodstoupil, vylétla mu levá, pak pravá ruka a trefila soupeře do obličeje.

Rountree z Procházky spustil oči, chtěl se hlavně krýt. A to byl moment pro rozhodující ránu. Levý hák zasáhl bradu a Američan letěl volným pádem k zemi.

Zatímco se Procházka křižoval a děkoval bohu s rukou zdviženou vzhůru, moderátor křičel: „To je ďábel. Bylo potřeba sestoupit do pekla.“

Rountree v tu chvílí jen těžce a nepřítomně oddechoval.

Podívejte se na Procházkovo ukončení:

„Jsi ten nejchaotičtější bojovník na světě,“ uvedl pozápasový rozhovor slavný moderátor Joe Rogan.

Procházka se s ním nehádal: „Potřeboval jsem jít skrz krev. Dostat se do zápasu a opravdu chtít zvítězit. V chaosu nacházím klid.“

Jak už to bývá pravidlem, zápas neprobíhal úplně bez obav. Nebo v prvních dvou kolech asi až příliš klidně. Procházka je na body obě prohrál.

Až příliš klidu

Protivníka v kleci naháněl, ale nedokázal se ani jednou dostat do výměn a v nich pořádně trefit. Nešlo překonat vzdálenost, kterou si Rountree důsledně hlídal. Zastavoval mu kombinace v jejich zárodku a naopak sám, většinou z ústupu, Čecha trefoval.

Často ne příliš vážně, ale dost na to, aby bral kola pro sebe. „Jirka se musí vzpamatovat a do druhého kola se nakopnout,“ říkal o první přestávce komentátor André Reinders.

Procházka začal lehkými kopy. Na nohu, na tělo, vzájemně se oťukávali – i Rountree kopal a výrazně tvrději. K nim přidal údery pěstí do hlavy. Ve druhém kole už to vypadalo vážněji a ještě lépe pro v Las Vegas domácího borce.

„Jirka potřebuje Rountreeho sestřelit,“ věštil Reinders po deseti minutách boje. Na body už by skutečně nevyhrál a Procházka to věděl.

Proto později vykládal: „Překvapilo mě, jak lehké první kolo bylo. Nedonutilo mě opravdu pracovat. Já potřebuju nebezpečného soupeře, kdy budu cítit nebezpečí K.O. od první sekundy. Pak začnu makat. Můj soupeř vytváří můj výkon. Věřte mi to, nebo ne.“

Připravujeme podrobnosti

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Pardubice B vs. NeratoviceFotbal - 9. kolo - 5. 10. 2025:Pardubice B vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
5. 10. 10:15
  • 1.51
  • 3.95
  • 4.11
Hradec Králové B vs. Ml. Boleslav BFotbal - 9. kolo - 5. 10. 2025:Hradec Králové B vs. Ml. Boleslav B //www.idnes.cz/sport
5. 10. 10:15
  • 1.32
  • 4.32
  • 5.53
Bohemians B vs. AritmaFotbal - 9. kolo - 5. 10. 2025:Bohemians B vs. Aritma //www.idnes.cz/sport
5. 10. 10:15
  • 1.51
  • 4.04
  • 3.93
Slavia C vs. DomažliceFotbal - 9. kolo - 5. 10. 2025:Slavia C vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
5. 10. 10:15
  • 2.30
  • 3.38
  • 2.30
Zbrojovka Brno B vs. HlubinaFotbal - 10. kolo - 5. 10. 2025:Zbrojovka Brno B vs. Hlubina //www.idnes.cz/sport
5. 10. 10:15
  • 1.51
  • 3.95
  • 4.11
Karviná B vs. Zlín BFotbal - 10. kolo - 5. 10. 2025:Karviná B vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
5. 10. 10:15
  • 2.30
  • 3.38
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Volejbalisté podlehli Bulharům 1:3, o bronz z MS si zahrají se světovými jedničkami

Senzačně postoupili až do semifinále mistrovství světa, v něm už čeští volejbalisté na soupeře nestačili. S Bulhary prohráli 1:3 po setech 20:25, 25:23, 21:25, 22:25 a v neděli si tak zahrají o...

Pastrňák se Zachou bodovali v generálce na NHL, Vladař vychytal výhru

Aktualizujeme

Poslední hrací den přípravy na NHL otevřely předehrávané duely. Dan Vladař vychytal Philadelphii výhru 4:3 po nájezdech nad New Jersey a Boston porazil 4:1 Rangers i díky produktivitě Davida...

4. října 2025  23:15,  aktualizováno  5.10 6:33

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Aktualizujeme

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

5. října 2025  5:42,  aktualizováno  6:32

Au! „Pirát“ si v Bratislavě škaredě zlomil ruku. Humburger padl s šampionem

Byl to bolavý pohled. Samuel „Pirát“ Krištofič zápasil po pěti letech doma v Bratislavě na turnaji Oktagon 77. Jenže v souboji s Němcem Jaimem Corderem si hned v úvodním kole nešťastně zlomil ruku....

5. října 2025

České plážové volejbalistky se v Mexiku do bojů o medaile nedostaly

Oba české volejbalové páry Markéta Svozilová, Marie-Sára Štochlová i sestry Anna a Kateřina Pavelkovy prohrály na turnaji Pro Tour Challenge na písku ve Veracruz v Mexiku ve čtvrtfinále. V konečném...

4. října 2025  23:59

S mistry světa na jejich půdě i federální derby. Volejbalisté znají soupeře pro ME

Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy 2026 narazí ve skupině A na světové šampiony Italy, Švédy, Slovince, Řeky a Slováky. Volejbalistky se příští rok na ME před domácím publikem v Brně utkají ve...

4. října 2025  22:04,  aktualizováno  23:31

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

4. října 2025  19:09,  aktualizováno  23:09

Slavia v první hokejové lize porazila Vsetín, Litoměřice podruhé prohrály

Pražská Slavia v 9. kole první hokejové ligy díky třem gólům v první třetině porazila 3:1 Vsetín a připsala si čtvrtou výhru v řadě. Valachům se tak nepovedlo navázat na středeční výhru proti...

4. října 2025  21:17

Liverpool padl v závěru s Chelsea, do čela jde Arsenal. Slaví United i Tottenham

Fotbalisté Arsenalu zvítězili v 7. kole anglické ligy nad West Hamem 2:0 a dostali se do čela tabulky. Do té doby vedoucí Liverpool totiž ve šlágru padl s Chelsea, které triumf 2:1 vystřelil v...

4. října 2025  13:25,  aktualizováno  21:01

Mám zájem jít do Plzně, řekl Hyský. Teď záleží na klubech, jestli se domluví

Když dostal otázku, zda by měl zájem trénovat fotbalovou Viktorii Plzeň, na chvíli se zamyslel a pak Martin Hyský upřímně odvětil: „Ano, mám zájem jít do Plzně.“ Západočeši hledají náhradu za...

4. října 2025  20:51

Táborsko ve druhé lize nahání Zbrojovku, žižkovskou obranu pokořilo šestkrát

Táborsko ve 12. kole druhé fotbalové ligy rozdrtilo Žižkov 6:1. Jihočeský celek nadále stíhá vedoucí tým tabulky Zbrojovku Brno, druhý je jen vinou o branku horšího skóre. Lídr soutěže má nicméně...

4. října 2025  18:43,  aktualizováno  20:47

Liberec - Bohemians 0:0, souboj dvou týmů ze středu ligové tabulky gól nenabídl

Souboj 11. kola fotbalové Chance Ligy mezi Libercem a Bohemians skončil bez branek. Severočeši neprohráli pět duelů po sobě, Pražané drží neporazitelnost už šest ligových zápasů. Oba celky tak stále...

4. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Karviná porazila v házenkářském šlágru Duklu, Frýdek-Místek poprvé neuspěl

Mistrovská Karviná porazila ve šlágru 5. kola extraligy házenkářů jednoznačně 29:22 bronzový tým z minulé sezony pražskou Duklu. Baník se tak v neúplné tabulce posunul na druhé místo dva body za...

4. října 2025  20:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.