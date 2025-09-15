Procházka vs. Rountree: hlavní karta UFC 320, kde turnaj sledovat

Zpátky do boje! Jiří Procházka má před sebou další výzvu v UFC. V nejprestižnější světové organizaci MMA ho čeká zápas s Khalilem Rountreem. A půjde znovu o hodně. Vítěz by měl v dalším souboji dostat šanci zápasit o titul. Jaké další duely jsou na hlavní kartě, co je zač Procházkův soupeř a kde můžete turnaj UFC 320 sledovat živě?
Jiří Procházka bojuje proti Američanovi Jamahalu Hillovi na turnaji UFC 311 v Los Angeles. | foto: Reuters

Hlavní karta turnaje UFC 320 (4. října 2025):

FázeVáhová kategorieZápas
Main Card Polotěžká váhaMagomed Ankalajev (Rusko) vs. Alex Pereira (Brazílie)
Main CardBantamová váhaMerab Dvalishvili (Gruzie) vs. Cory Sandhagen (USA)
Main CardPolotěžká váhaJiří Procházka (Česko) vs. Khalil Rountree Jr. (USA)
Main CardPérová váhaJosh Emmett (USA) vs. Youssef Zalal (Maroko/USA)
Main CardStřední váhaAbusupijan Magomedov (Německo) vs. Joe Pyfer (USA)
PrelimsStřední váhaAteba „Abega“ Gautier (Francie) vs. Ozzy Diaz (USA)
PrelimsStřední váhaEdmen Šahbazjan (USA) vs. André Muniz (Brazílie)
PrelimsBantamová váhaChris Gutiérrez (USA) vs. Farid Bašarat (Afghánistán)
Early PrelimsŽenská bantamová váhaMacy Chiasson (USA) vs. Jana Santos (Brazílie)
Early PrelimsBantamová váhaPatchy Mix (USA) vs. Jakub Wikłacz (Polsko)
Early PrelimsŽenská muší váhaVeronika Hardyová (Venezuela/UK) vs. Brogan Walkerová (Guam/USA)

Kde zápas Procházka vs. Rountree Jr. sledovat?

Turnaj UFC 320 bude vysílat stanice Nova Sport 6. Naladíte ji u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápasy UFC jsou k dispozici i ve streamech u sázkové kanceláře Tipsport pro registrované uživatele. Podmínkou je aktivní účet (prosázená částka alespoň 30 Kč za posledních 30 dnů).

JIří Procházka v UFC

  • Skvělý debut. Jiří Procházka do UFC vlétl impozantně. Při svém debutu 11. července 2020 knockautoval Volkana Oezdemira head-kickem a pravým hákem. Tento výkon mu vynesl i bonus za výkon večera.
  • Druhý souboj, další tvrdé KO. V květnu 2021 odnesl apetit českého bojovníka Dominick Reyes. Procházka ho při otočce trefil loktem přesně na hlavu, Reyes okamžitě padl k zemi a rozhodčí zápas ukončil.
  • Pokračuje raketový vzestup. Procházka 11. června 2022 porazil zkušeného Glovera Teixeiru. V zápase měl namále, ale dokázal se překvapivě vzchopit a soupeře udolal netypicky na submisi po škrcení v pátém kole.
  • První náraz. Po senzačním vpádu mezi nejlepší bijce dostal český rváč šanci v titulovém souboji. S Alexem Pereirou 11. listopadu 2023 prohrál KO/TKO lokty ve druhém kole.

Procházka se snaží bránit kopu Pereiry.

  • Trest pro velkohubého soka. Procházka se sebral z listopadové prohry a Aleksandara Rakiče technicky knokautoval ve druhém kole. Triumf byl o to příjemnější, že Rakič před utkáním vedl urážlivé řeči o tom, že Procházka si hraje na samuraje.
  • Druhá lekce od Pereiry. Alex Pereira je zatím jediným bojovníkem, který Jiřího Procházku v UFC porazil a 29. června 2024 se mu to povedlo i ve druhém vzájemném souboji. A i tentokrát to bylo rychlé. Procházka prohrál KO/TKO kopem na hlavu ve druhém kole. (Pereira bude na UFC 320 v hlavním zápase večera bojovat o titul v odvetě s Magomedem Ankalajevem.)
  • Poslední zápas. Procházka 18. ledna 2025, porazil Jamahala Hilla TKO údery ve třetím kole a ukázal, že stále patří k nejlepším bojovníkům divize.

Bilance Jiřího Procházky v UFC:

DatumSoupeřVýsledekZpůsobKolo / časUdálost
18. leden 2025Jamahal HillvýhraTKO (údery)3 (3:01)UFC 311
29. červen 2024Alex PereiraprohraKO/TKO (kop na hlavu + údery)2 (0:13)UFC 303
13. duben 2024Aleksandar RakićvýhraTKO (údery)2 (3:17)UFC 300
11. listopad 2023Alex PereiraprohraKO/TKO (lokty)2 (4:08)UFC 295
11. červen 2022Glover TeixeiravýhraSubmise (rear-naked choke)5 (4:32)UFC 275
1. květen 2021Dominick ReyesvýhraKO (spinning back elbow)2 (4:29)UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka
11. červenec 2020Volkan OezdemirvýhraKO (punch)2 (0:49)UFC 251

Kdo je soupeřem Jiřího Procházky?

Khalil Rountree Jr. je v UFC stálicí. Poprvé v nejprestižnější organizaci zápasil už v roce 2016. Výraznější úspěchy však začal sbírat až v roce 2021, kdy naskočil na parádní vítěznou vlnu. Ovládl pět soubojů za sebou, navíc čtyřikrát po TKO.

Khalil Rountree Jr.v utkání s Alexem Pereirou.

To mu přineslo šanci zabojovat o titul v turnaji s pořadovým číslem 307 v říjnu 2024. V utkání s Alexem Pereirou předvedl několik pěkných výpadů, ale ve čtvrtém kole po tvrdých úderech prohrál na technické KO.

Od té doby Rountree patří do užší špičky UFC. V posledním souboji letos v červnu porazil na body Jamahala Hilla. Stejného soupeře Procházka v lednu zdolal po technickém KO.

Bilance Khalila Rountreeho v UFC:

DatumSoupeřVýsledekMetoda / kolo / časAkce
21. 6. 2025Jamahal HillVýhraRozhodnutí (Unanimous), 5 kol, 5:00UFC Fight Night: Hill vs. Rountree Jr.
5. 10. 2024Alex PereiraProhraKO/TKO (údery), 4. kolo, 4:32UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr.
9. 12. 2023Anthony SmithVýhraTKO, 3. kolo, 0:56UFC Fight Night: Song vs. Gutiérrez
12. 8. 2023Chris DaukausVýhraTKO, 1. kolo, 2:40UFC on ESPN: Luque vs. Dos Anjos
29. 10. 2022Dustin JacobyVýhraRozhodnutí (split), 3 kola, 5:00UFC Fight Night: Kattar vs. Allen
12. 3. 2022Karl RobersonVýhraTKO, 2. kolo, 0:25UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev
4. 9. 2021Modestas BukauskasVýhraTKO, 2. kolo, 2:30UFC Fight Night: Brunson vs. Till
24. 1. 2021Marcin PrachnioProhraRozhodnutí (unan.), 3 kola, 5:00UFC 257
28. 9. 2019Ion CutelabaProhraTKO, 1. kolo, 2:35UFC Fight Night: Copenhagen
13. 4. 2019Eryk AndersVýhraRozhodnutí (unan.), 3 kola, 5:00UFC 236
17. 11. 2018Johnny WalkerProhraKO (loket), 1. kolo, 1:57UFC Fight Night: Buenos Aires
7. 7. 2018Gökhan SakiVýhraKO (údery), 1. kolo, 1:36UFC 226
30. 12. 2017Michal OleksiejczukNo ContestPůvodně rozhodnutí, ale zrušeno kvůli pozitivnímu testu USADA u Oleksiejczuka-
16. 7. 2017Paul CraigVýhraKO (údery), 1. kolo, 4:56UFC Fight Night: Glasgow
4. 2. 2017Daniel JollyVýhraKO (koleno), 1. kolo, 0:52UFC Fight Night: Houston
27. 11. 2016Tyson PedroProhraSubmise (rear naked choke), 1. kolo, 4:07UFC Fight Night: Melbourne
8. 7. 2016Andrew SanchezProhraRozhodnutí (unan.), 3 kola, 5:00The Ultimate Fighter 23 Finale


