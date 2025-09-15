Hlavní karta turnaje UFC 320 (4. října 2025):
|Fáze
|Váhová kategorie
|Zápas
|Main Card
|Polotěžká váha
|Magomed Ankalajev (Rusko) vs. Alex Pereira (Brazílie)
|Main Card
|Bantamová váha
|Merab Dvalishvili (Gruzie) vs. Cory Sandhagen (USA)
|Main Card
|Polotěžká váha
|Jiří Procházka (Česko) vs. Khalil Rountree Jr. (USA)
|Main Card
|Pérová váha
|Josh Emmett (USA) vs. Youssef Zalal (Maroko/USA)
|Main Card
|Střední váha
|Abusupijan Magomedov (Německo) vs. Joe Pyfer (USA)
|Prelims
|Střední váha
|Ateba „Abega“ Gautier (Francie) vs. Ozzy Diaz (USA)
|Prelims
|Střední váha
|Edmen Šahbazjan (USA) vs. André Muniz (Brazílie)
|Prelims
|Bantamová váha
|Chris Gutiérrez (USA) vs. Farid Bašarat (Afghánistán)
|Early Prelims
|Ženská bantamová váha
|Macy Chiasson (USA) vs. Jana Santos (Brazílie)
|Early Prelims
|Bantamová váha
|Patchy Mix (USA) vs. Jakub Wikłacz (Polsko)
|Early Prelims
|Ženská muší váha
|Veronika Hardyová (Venezuela/UK) vs. Brogan Walkerová (Guam/USA)
Kde zápas Procházka vs. Rountree Jr. sledovat?
Turnaj UFC 320 bude vysílat stanice Nova Sport 6. Naladíte ji u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápasy UFC jsou k dispozici i ve streamech u sázkové kanceláře Tipsport pro registrované uživatele. Podmínkou je aktivní účet (prosázená částka alespoň 30 Kč za posledních 30 dnů).
JIří Procházka v UFC
- Skvělý debut. Jiří Procházka do UFC vlétl impozantně. Při svém debutu 11. července 2020 knockautoval Volkana Oezdemira head-kickem a pravým hákem. Tento výkon mu vynesl i bonus za výkon večera.
- Druhý souboj, další tvrdé KO. V květnu 2021 odnesl apetit českého bojovníka Dominick Reyes. Procházka ho při otočce trefil loktem přesně na hlavu, Reyes okamžitě padl k zemi a rozhodčí zápas ukončil.
- Pokračuje raketový vzestup. Procházka 11. června 2022 porazil zkušeného Glovera Teixeiru. V zápase měl namále, ale dokázal se překvapivě vzchopit a soupeře udolal netypicky na submisi po škrcení v pátém kole.
- První náraz. Po senzačním vpádu mezi nejlepší bijce dostal český rváč šanci v titulovém souboji. S Alexem Pereirou 11. listopadu 2023 prohrál KO/TKO lokty ve druhém kole.
- Trest pro velkohubého soka. Procházka se sebral z listopadové prohry a Aleksandara Rakiče technicky knokautoval ve druhém kole. Triumf byl o to příjemnější, že Rakič před utkáním vedl urážlivé řeči o tom, že Procházka si hraje na samuraje.
- Druhá lekce od Pereiry. Alex Pereira je zatím jediným bojovníkem, který Jiřího Procházku v UFC porazil a 29. června 2024 se mu to povedlo i ve druhém vzájemném souboji. A i tentokrát to bylo rychlé. Procházka prohrál KO/TKO kopem na hlavu ve druhém kole. (Pereira bude na UFC 320 v hlavním zápase večera bojovat o titul v odvetě s Magomedem Ankalajevem.)
- Poslední zápas. Procházka 18. ledna 2025, porazil Jamahala Hilla TKO údery ve třetím kole a ukázal, že stále patří k nejlepším bojovníkům divize.
Bilance Jiřího Procházky v UFC:
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|Způsob
|Kolo / čas
|Událost
|18. leden 2025
|Jamahal Hill
|výhra
|TKO (údery)
|3 (3:01)
|UFC 311
|29. červen 2024
|Alex Pereira
|prohra
|KO/TKO (kop na hlavu + údery)
|2 (0:13)
|UFC 303
|13. duben 2024
|Aleksandar Rakić
|výhra
|TKO (údery)
|2 (3:17)
|UFC 300
|11. listopad 2023
|Alex Pereira
|prohra
|KO/TKO (lokty)
|2 (4:08)
|UFC 295
|11. červen 2022
|Glover Teixeira
|výhra
|Submise (rear-naked choke)
|5 (4:32)
|UFC 275
|1. květen 2021
|Dominick Reyes
|výhra
|KO (spinning back elbow)
|2 (4:29)
|UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka
|11. červenec 2020
|Volkan Oezdemir
|výhra
|KO (punch)
|2 (0:49)
|UFC 251
Kdo je soupeřem Jiřího Procházky?
Khalil Rountree Jr. je v UFC stálicí. Poprvé v nejprestižnější organizaci zápasil už v roce 2016. Výraznější úspěchy však začal sbírat až v roce 2021, kdy naskočil na parádní vítěznou vlnu. Ovládl pět soubojů za sebou, navíc čtyřikrát po TKO.
To mu přineslo šanci zabojovat o titul v turnaji s pořadovým číslem 307 v říjnu 2024. V utkání s Alexem Pereirou předvedl několik pěkných výpadů, ale ve čtvrtém kole po tvrdých úderech prohrál na technické KO.
Od té doby Rountree patří do užší špičky UFC. V posledním souboji letos v červnu porazil na body Jamahala Hilla. Stejného soupeře Procházka v lednu zdolal po technickém KO.
Bilance Khalila Rountreeho v UFC:
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|Metoda / kolo / čas
|Akce
|21. 6. 2025
|Jamahal Hill
|Výhra
|Rozhodnutí (Unanimous), 5 kol, 5:00
|UFC Fight Night: Hill vs. Rountree Jr.
|5. 10. 2024
|Alex Pereira
|Prohra
|KO/TKO (údery), 4. kolo, 4:32
|UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr.
|9. 12. 2023
|Anthony Smith
|Výhra
|TKO, 3. kolo, 0:56
|UFC Fight Night: Song vs. Gutiérrez
|12. 8. 2023
|Chris Daukaus
|Výhra
|TKO, 1. kolo, 2:40
|UFC on ESPN: Luque vs. Dos Anjos
|29. 10. 2022
|Dustin Jacoby
|Výhra
|Rozhodnutí (split), 3 kola, 5:00
|UFC Fight Night: Kattar vs. Allen
|12. 3. 2022
|Karl Roberson
|Výhra
|TKO, 2. kolo, 0:25
|UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev
|4. 9. 2021
|Modestas Bukauskas
|Výhra
|TKO, 2. kolo, 2:30
|UFC Fight Night: Brunson vs. Till
|24. 1. 2021
|Marcin Prachnio
|Prohra
|Rozhodnutí (unan.), 3 kola, 5:00
|UFC 257
|28. 9. 2019
|Ion Cutelaba
|Prohra
|TKO, 1. kolo, 2:35
|UFC Fight Night: Copenhagen
|13. 4. 2019
|Eryk Anders
|Výhra
|Rozhodnutí (unan.), 3 kola, 5:00
|UFC 236
|17. 11. 2018
|Johnny Walker
|Prohra
|KO (loket), 1. kolo, 1:57
|UFC Fight Night: Buenos Aires
|7. 7. 2018
|Gökhan Saki
|Výhra
|KO (údery), 1. kolo, 1:36
|UFC 226
|30. 12. 2017
|Michal Oleksiejczuk
|No Contest
|Původně rozhodnutí, ale zrušeno kvůli pozitivnímu testu USADA u Oleksiejczuka
|-
|16. 7. 2017
|Paul Craig
|Výhra
|KO (údery), 1. kolo, 4:56
|UFC Fight Night: Glasgow
|4. 2. 2017
|Daniel Jolly
|Výhra
|KO (koleno), 1. kolo, 0:52
|UFC Fight Night: Houston
|27. 11. 2016
|Tyson Pedro
|Prohra
|Submise (rear naked choke), 1. kolo, 4:07
|UFC Fight Night: Melbourne
|8. 7. 2016
|Andrew Sanchez
|Prohra
|Rozhodnutí (unan.), 3 kola, 5:00
|The Ultimate Fighter 23 Finale