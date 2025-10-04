Procházka vs. Rountree Jr.: Kdy a kde sledovat turnaj UFC 320 živě?

  6:00
Další atraktivní souboj v UFC má před sebou Jiří Procházka. Na turnaji s pořadovým číslem 320 ho čeká řežba s Khalilem Rountreem. Kde můžete další klání v nejprestižnější organizaci MMA sledovat živě?

JIří Procházka (vlevo) a Khalil Rountree Jr.,se hledí do čí. V pozadí se usmívá šéf organizace Dana White. | foto: ČTK

Kde zápas Procházka vs. Rountree Jr. sledovat?

Turnaj UFC 320 bude vysílat stanice Nova Sport 6. Naladíte ji u těchto operátorů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápasy UFC jsou k dispozici i ve streamech u sázkové kanceláře Tipsport pro registrované uživatele. Podmínkou je aktivní účet (prosázená částka alespoň 30 Kč za posledních 30 dnů).

Kodex u dveří a vychytávky za miliony. Procházka ukázal místo, kde se připravuje

🕒 Časový harmonogram turnaje (SELČ)

BlokStart (SELČ)Zápasy
Early Prelims (rané předzápasy)00:00Macy Chiassonová – Jana Santosová • Pači Mix – Jakub Viklač • Punahele Soriano – Nikolaj Veretennikov • Ramiz Brahimaj – Austin Vanderford • Veronika Hardyová – Brogan Walkerová
Prelims (hlavní předzápasy)02:00Edmen Šahbazjan – André Muniz • Chris Gutierrez – Fárid Bašarat • Daniel Santos – Ju Ču-Sang • Gautier Ateba – Treston Vines
Main Card (hlavní karta)04:00Magomed Ankalajev – Alex Pereira (hlavní zápas) • Merab Dvališvili – Cory Sandhagen • Jiří Procházka – Khalil Rountree Jr. • Josh Emmett – Júsuf Zalál • Abus Magomedov – Joe Pyfer

Procházka vs. Rountree: hlavní karta UFC 320, kde sledovat

Bilance Jiřího Procházky v UFC:

DatumSoupeřVýsledekZpůsobKolo / časUdálost
18. leden 2025Jamahal HillvýhraTKO (údery)3 (3:01)UFC 311
29. červen 2024Alex PereiraprohraKO/TKO (kop na hlavu + údery)2 (0:13)UFC 303
13. duben 2024Aleksandar RakićvýhraTKO (údery)2 (3:17)UFC 300
11. listopad 2023Alex PereiraprohraKO/TKO (lokty)2 (4:08)UFC 295
11. červen 2022Glover TeixeiravýhraSubmise (rear-naked choke)5 (4:32)UFC 275
1. květen 2021Dominick ReyesvýhraKO (spinning back elbow)2 (4:29)UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka
11. červenec 2020Volkan OezdemirvýhraKO (punch)2 (0:49)UFC 251

Bilance Khalila Rountreeho v UFC:

DatumSoupeřVýsledekMetoda / kolo / časAkce
21. 6. 2025Jamahal HillVýhraRozhodnutí (Unanimous), 5 kol, 5:00UFC Fight Night: Hill vs. Rountree Jr.
5. 10. 2024Alex PereiraProhraKO/TKO (údery), 4. kolo, 4:32UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr.
9. 12. 2023Anthony SmithVýhraTKO, 3. kolo, 0:56UFC Fight Night: Song vs. Gutiérrez
12. 8. 2023Chris DaukausVýhraTKO, 1. kolo, 2:40UFC on ESPN: Luque vs. Dos Anjos
29. 10. 2022Dustin JacobyVýhraRozhodnutí (split), 3 kola, 5:00UFC Fight Night: Kattar vs. Allen
12. 3. 2022Karl RobersonVýhraTKO, 2. kolo, 0:25UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev
4. 9. 2021Modestas BukauskasVýhraTKO, 2. kolo, 2:30UFC Fight Night: Brunson vs. Till
24. 1. 2021Marcin PrachnioProhraRozhodnutí (unan.), 3 kola, 5:00UFC 257
28. 9. 2019Ion CutelabaProhraTKO, 1. kolo, 2:35UFC Fight Night: Copenhagen
13. 4. 2019Eryk AndersVýhraRozhodnutí (unan.), 3 kola, 5:00UFC 236
17. 11. 2018Johnny WalkerProhraKO (loket), 1. kolo, 1:57UFC Fight Night: Buenos Aires
7. 7. 2018Gökhan SakiVýhraKO (údery), 1. kolo, 1:36UFC 226
30. 12. 2017Michal OleksiejczukNo ContestPůvodně rozhodnutí, ale zrušeno kvůli pozitivnímu testu USADA u Oleksiejczuka-
16. 7. 2017Paul CraigVýhraKO (údery), 1. kolo, 4:56UFC Fight Night: Glasgow
4. 2. 2017Daniel JollyVýhraKO (koleno), 1. kolo, 0:52UFC Fight Night: Houston
27. 11. 2016Tyson PedroProhraSubmise (rear naked choke), 1. kolo, 4:07UFC Fight Night: Melbourne
8. 7. 2016Andrew SanchezProhraRozhodnutí (unan.), 3 kola, 5:00The Ultimate Fighter 23 Finale
Vstoupit do diskuse
