Kde zápas Procházka vs. Rountree Jr. sledovat?
Turnaj UFC 320 bude vysílat stanice Nova Sport 6. Naladíte ji u těchto operátorů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápasy UFC jsou k dispozici i ve streamech u sázkové kanceláře Tipsport pro registrované uživatele. Podmínkou je aktivní účet (prosázená částka alespoň 30 Kč za posledních 30 dnů).
🕒 Časový harmonogram turnaje (SELČ)
|Blok
|Start (SELČ)
|Zápasy
|Early Prelims (rané předzápasy)
|00:00
|Macy Chiassonová – Jana Santosová • Pači Mix – Jakub Viklač • Punahele Soriano – Nikolaj Veretennikov • Ramiz Brahimaj – Austin Vanderford • Veronika Hardyová – Brogan Walkerová
|Prelims (hlavní předzápasy)
|02:00
|Edmen Šahbazjan – André Muniz • Chris Gutierrez – Fárid Bašarat • Daniel Santos – Ju Ču-Sang • Gautier Ateba – Treston Vines
|Main Card (hlavní karta)
|04:00
|Magomed Ankalajev – Alex Pereira (hlavní zápas) • Merab Dvališvili – Cory Sandhagen • Jiří Procházka – Khalil Rountree Jr. • Josh Emmett – Júsuf Zalál • Abus Magomedov – Joe Pyfer
Bilance Jiřího Procházky v UFC:
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|Způsob
|Kolo / čas
|Událost
|18. leden 2025
|Jamahal Hill
|výhra
|TKO (údery)
|3 (3:01)
|UFC 311
|29. červen 2024
|Alex Pereira
|prohra
|KO/TKO (kop na hlavu + údery)
|2 (0:13)
|UFC 303
|13. duben 2024
|Aleksandar Rakić
|výhra
|TKO (údery)
|2 (3:17)
|UFC 300
|11. listopad 2023
|Alex Pereira
|prohra
|KO/TKO (lokty)
|2 (4:08)
|UFC 295
|11. červen 2022
|Glover Teixeira
|výhra
|Submise (rear-naked choke)
|5 (4:32)
|UFC 275
|1. květen 2021
|Dominick Reyes
|výhra
|KO (spinning back elbow)
|2 (4:29)
|UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka
|11. červenec 2020
|Volkan Oezdemir
|výhra
|KO (punch)
|2 (0:49)
|UFC 251
Bilance Khalila Rountreeho v UFC:
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|Metoda / kolo / čas
|Akce
|21. 6. 2025
|Jamahal Hill
|Výhra
|Rozhodnutí (Unanimous), 5 kol, 5:00
|UFC Fight Night: Hill vs. Rountree Jr.
|5. 10. 2024
|Alex Pereira
|Prohra
|KO/TKO (údery), 4. kolo, 4:32
|UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr.
|9. 12. 2023
|Anthony Smith
|Výhra
|TKO, 3. kolo, 0:56
|UFC Fight Night: Song vs. Gutiérrez
|12. 8. 2023
|Chris Daukaus
|Výhra
|TKO, 1. kolo, 2:40
|UFC on ESPN: Luque vs. Dos Anjos
|29. 10. 2022
|Dustin Jacoby
|Výhra
|Rozhodnutí (split), 3 kola, 5:00
|UFC Fight Night: Kattar vs. Allen
|12. 3. 2022
|Karl Roberson
|Výhra
|TKO, 2. kolo, 0:25
|UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev
|4. 9. 2021
|Modestas Bukauskas
|Výhra
|TKO, 2. kolo, 2:30
|UFC Fight Night: Brunson vs. Till
|24. 1. 2021
|Marcin Prachnio
|Prohra
|Rozhodnutí (unan.), 3 kola, 5:00
|UFC 257
|28. 9. 2019
|Ion Cutelaba
|Prohra
|TKO, 1. kolo, 2:35
|UFC Fight Night: Copenhagen
|13. 4. 2019
|Eryk Anders
|Výhra
|Rozhodnutí (unan.), 3 kola, 5:00
|UFC 236
|17. 11. 2018
|Johnny Walker
|Prohra
|KO (loket), 1. kolo, 1:57
|UFC Fight Night: Buenos Aires
|7. 7. 2018
|Gökhan Saki
|Výhra
|KO (údery), 1. kolo, 1:36
|UFC 226
|30. 12. 2017
|Michal Oleksiejczuk
|No Contest
|Původně rozhodnutí, ale zrušeno kvůli pozitivnímu testu USADA u Oleksiejczuka
|-
|16. 7. 2017
|Paul Craig
|Výhra
|KO (údery), 1. kolo, 4:56
|UFC Fight Night: Glasgow
|4. 2. 2017
|Daniel Jolly
|Výhra
|KO (koleno), 1. kolo, 0:52
|UFC Fight Night: Houston
|27. 11. 2016
|Tyson Pedro
|Prohra
|Submise (rear naked choke), 1. kolo, 4:07
|UFC Fight Night: Melbourne
|8. 7. 2016
|Andrew Sanchez
|Prohra
|Rozhodnutí (unan.), 3 kola, 5:00
|The Ultimate Fighter 23 Finale