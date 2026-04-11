Před čtyřmi lety svůj první titulový duel zvládl. V Singapuru uškrtil přeborníka v boji na zemi Glovera Teixeiru a spustil obří vlnu zájmu celého světa o české MMA a tuzemských mladíků o populární bojový sport.
Fanoušci zaplnili v Brně náměstí a slavili stejně sveřepě, jako když se hokejisté přijedou ukázat na Staromák.
Jenže další dvě příležitosti Procházka (skóre 32 výher, 5 proher) neuchopil, v obou případech jednoznačně padl s Brazilcem Alexem Pereirou, který divizi vládl v letech 2023 i 2024. A až donedávna.
Což je důvod, proč Procházka dostává čtvrtou šanci a utká se za mořem s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem (13–1).
Když si řeknete Procházka, šampion, zní vám to správně. Má okolo sebe správnou auru.