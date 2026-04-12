„Dostal jsem jednu z největších lekcí svého života. Měl jsem zápas skoro vyhraný, viděl jsem, že má Ulberg zraněnou nohu a začal jsem ho litovat. Byl tam soucit, sakra, ten soucit. Bylo mi ho líto,“ říkal Procházka ihned po zápase.
„Poučím se a vrátím se silnější. Život je o učení. Děkuju všem za podporu a omlouvám se za dnešek,“ dodal zklamaně český zápasník.
Zticha a v šoku byli i diváci v zaplněné aréně Kaseya Center v Miami, kde měl Procházka oproti soupeři navrch. Ke kleci nakráčel v černé mikině s logem UFC a českou vlajkou na zádech. Za obřího aplausu a zvuku písně In the City, která ho doprovází už přes deset let. A před očima prezidenta USA Donalda Trumpu sedícího v první řadě.
Do zápasu vstoupil Procházka výtečně. Ulberg měl s jeho neortodoxním stylem problém. Čech sice schytal v úvodu bolavý kop do nohy, ale pak trefil svého soupeře zvedákem, což ho nabudilo.
Novozélanďan dostával low kicky a calf kicky, přední noha už mu selhávala. Vrávoral, kopy mu poškodily nervy. Pak si nejspíš ještě vyhodil koleno. Procházka mohl lovit. Tak jak si to naplánoval, jak to má rád.
Nabízelo se: No tak kdy ho ukončí? Stihne to ještě v 1. kole?
Procházka tušil, že je blízko vítězství. Nejspíš ztratil koncentraci, začal na Ulberga mluvit. A schytal tvrdý úder. Naběhl si na levý hák – podobně jako ve svém posledním titulovém zápase s Alexem Pereirou – a skácel se k zemi, kde už ho Ulberg dobil. Přitom stál jen na jedné noze!
Tak tohle se nemělo stát! Jiří Procházka padl s Carlosem Ulbergem.
Rozhodčí Marc Goddard tak musel hlavní zápas večera ukončit. O vítězi bylo rozhodnuto.
„Neztrácel jsem naději. Věděl jsem, že mi stačí jedna dobře trefená rána. Jiří hodně váhal při pohybu kupředu a já si našel správný moment a dal skvělý smrtící úder,“ říkal šťastný Ulberg, který si připsal už 10. výhru v řadě.
„Cítil jsem, že se dnes něco změní a stalo se. Miami, koukej, jsem král Carlos! Jsem králem celé divize!“
Měl ho na lopatě
Sledovali jsme ONLINE: Procházka – Ulberg o titul UFC
„Mám pocit, že Jirka ztratil ostražitost, vypadalo to, že Ulbergovi praskl vaz v koleni. A on si takhle naběhne na levý hák, který má Novozélanďan nebezpečný,“ hodnotil ve studiu na stanici Nova Sport MMA expert a trenér René Reinders. „Udělal obrovskou chybu, soupeře měl na lopatě.“
Zápas Procházka vs. Ulberg o titul šampiona polotěžké váhy byl vrcholem galavečera UFC 327 v Miami. Oba bijci zápasili pod vlajkou UFC naposledy loni na podzim. Teď dostali další šanci a hned o titul.
33letý rodák z Hostěradic na Znojemsku se objevil v titulovém zápase UFC už počtvrté. Uspěl jedinkrát. Pás polotěžké váhy organizace získal v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. A v Brně ho čekalo plné náměstí.
Poté v boji o pás dvakrát podlehl jinému Brazilci Alexi Pereirovi. Jenže ten přešel do vyšší váhové kategorie – těžké váhy – tudíž byl pás šampiona volný. Nyní ho má Ulberg, první novozélandský šampion UFC. Proměnil hned první titulovou šanci v životě. Navrch získal bonus za Výkon večera.
První Oktagon v Polsku bavil. Zvítězil veterán Materla i oba Češi. Surdu padl
Naopak Procházka má k dalšímu souboji o titul daleko. Prohrál třetí v řadě.
Pokusí se přepnout na jiné myšlenky. Už příští týden má totiž jeho partnerka termín porodu a nejlepší český MMA zápasník se stane otcem dcerky. Teď v něm ale doznívá mrzutá prohra.