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Přijeď do Ameriky! Kratochvíl myslel, že je to spam. Pak se setkal s legendami

Pavel Kortus
  14:13
Trenér bojových sportů Jan Kratochvíl při své stáži v USA.

Trenér bojových sportů Jan Kratochvíl při své stáži v USA. | foto: archiv Jana Kratochvíla

Trenér bojových sportů Jan Kratochvíl (první zleva) při své stáži v USA.
Trenér bojových sportů Jan Kratochvíl (vpravo dole) při své stáži v USA.
Trenér bojových sportů Jan Kratochvíl (druhý zleva) při návštěvě policejní...
Trenér bojových sportů Jan Kratochvíl (vlevo) s legendárním rozhodčím světového...
5 fotografií
Byl to šok, když Janu Kratochvílovi přišel e-mail z americké ambasády, že byl vybrán na téměř měsíční stáž v USA jako součást prestižního vládního programu IVLP (International Visitor Leadership Program). Reprezentační kouč a šéftrenér v Gladiators gym Veselí nad Lužnicí navštívil zákulisí organizací jako UFC, viděl technologie budoucnosti a setkal se s velkými legendami světového bojového sportu. „Byl to splněný sen,“ oceňuje 45letý kouč.

Jak se trenér z Veselí nad Lužnicí dostane na měsíční stáž organizovanou americkou vládou?
Ani tomu sám dodnes pořádně nevěřím. Myslím si, že první impulz šel přes svaz díky úspěchům mých svěřenců – z mého gymu už máme tři mistry světa. I díky tomu jsem se stal reprezentačním trenérem a dlouhodobě rozvíjím dětské MMA. Proč mě vybrali do programu IVLP, to nevím. Pořádá ho americká vláda. Dříve fungoval primárně pro politiky či vědce, ale jelikož má prezident Donald Trump rád bojové sporty, poprvé tam přibyly i ty. Do programu se nešlo přihlásit ani nominovat někoho jiného – americká ambasáda v Praze si mě sama našla. V létě mi přišel e-mail a já si nejdřív myslel, že si ze mě někdo dělá legraci nebo jde o spam. Pak mi ale zavolali, absolvoval jsem dva nebo tři pohovory a nakonec mi oznámili, že letím do Ameriky.

Byl jste tam jediný Čech?
Z Česka jsem byl jediný, z Evropy nás tam bylo jen asi pět. Celkově se programu účastnilo kolem 50 lidí z celého světa – od Číny, Tchaj-wanu, Nového Zélandu přes Jihoafrickou republiku, Brazílii, Nikaraguu až po Egypt či Brunej. Dostal jsem se do absolutně elitní společnosti. Byli tam olympijští vítězové, Roberto Zelaya z Nikaraguy, což je jeden z nejlepších světových zápasníků BJJ, ředitel UFC Performance Institutu z Mexika či trojnásobná šampionka organizace NFC z Tchaj-wanu.

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Jak jste se mezi nimi hlavně v úvodu cítil?
Ze začátku člověk cítil obrovský respekt. Každý z nás dostal brožuru s medailonky ostatních. Když si účastníci přečetli, že jsem reprezentační trenér a mám v gymu několik mistrů světa, získal jsem si i jejich respekt. Utvořili jsme skvělou partu a při loučení došlo i na slzy.

Co jste v zámoří všechno zažil?
Program byl od 25. září do 17. října a vše nám kompletně hradila americká vláda. Všichni jsme nejprve přiletěli do Washingtonu, D. C., kde jsme bydleli kousek od Bílého domu. Oficiální přivítání jsme měli vedle sochy Abrahama Lincolna. Ve Washingtonu jsme strávili týden a pak nás rozdělili do menších skupin. Moje pokračovala do Miami, následně do Pittsburghu a závěr byl v Las Vegas, kde jsme se opět všichni sešli. Denně jsme měli dvě až tři oficiální akce. Navštívili jsme univerzity, policejní akademie, kde jsme sledovali výcvik bojových složek, obří sportovní arény i základní školy. Všude se řešilo propojení bojových sportů se společností, vzděláváním a ekonomikou.

Zní to opravdu velkolepě.
Pro mě to byl splněný sen. Dostali jsme se přímo do UFC Performance Institutu a také do UFC Apexu, kde se natáčí známá Dana White’s Contender Series. Byli jsme na jednání u guvernéra státu Nevada. Měli jsme možnost mluvit s lidmi, kteří řídí největší světové organizace a zastupují ty největší hvězdy. Potkali jsme například manažera, který zastupuje Jona Jonese nebo Iliu Topuriu. Dal mi vizitku se slovy: Pokud máš v Česku někoho opravdu dobrého, ozvi se a domluvíme se.

Trenér bojových sportů Jan Kratochvíl (vlevo) s legendárním rozhodčím světového boxu Joem Cortezem.

Jaké další osobnosti jste poznal?
Bylo jich opravdu hodně. Nesmírně mě bavilo povídání s Joem Cortezem, legendárním rozhodčím, který hrál ve filmu Rocky a rozhodoval i zápasy Mikea Tysona. Seděl s námi u stolu a vyprávěl nám zákulisní historky. V Miami jsme navštívili slavný 5th Street Gym, kde začínal Muhammad Ali. Trenér, který tam působí, nás provázel a vzpomínal na Aliho. Setkali jsme se také s Bobem Arumem, zakladatelem stájí Top Rank a legendárním promotérem, který začínal ještě s Alim. A čistou náhodou jsem potkal Floyda Mayweathera.

Měl jste možnost nahlédnout i do tréninkového zázemí amerických univerzit a týmů?
Rozdíl je těžko představitelný. Byli jsme na univerzitě Penn State v Pensylvánii v jejich zápasnickém centru. Jejich hala je vybavená tak, jak to u nás nemá žádný klub. Mají vlastní regenerační centrum s bazény nonstop. K tomu tři maséry a dva lékaře jen pro daný gym. Zároveň jsme navštívili stadion amerického fotbalu pro více než sto tisíc diváků, který mají na každý zápas vyprodaný. Byli jsme i na hokeji, kdy jsem si splnil sen a zašel na zápas Pittsburgh Penguins.

Řešili jste i moderní technologie a umělou inteligenci?
V Miami jsme navštívili první hotel na světě plně ovládaný roboty. Robotická recepční se se mnou dokonce pokoušela mluvit česky, moc jí to ale nešlo. Ještě víc mě ale zaujal projekt sportovní umělé inteligence. Zápasníka pošlou na podrobnou lékařskou prohlídku, nasnímají mu mozkové vlny, osadí ho čipy a nahrají jeho videa ze zápasů. Systém vytvoří jeho digitální dvojče a s 99procentní přesností dokáže nasimulovat dopady tréninku, předvídat zranění, nemoci, nebo dokonce nastavit taktiku na soupeře s 80procentní přesností. Jako sportovcům nám to moc nevonělo. Máme rádi tvrdou práci a umění reagovat.

Trenér bojových sportů Jan Kratochvíl (první zleva) při své stáži v USA.
Trenér bojových sportů Jan Kratochvíl (druhý zleva) při návštěvě policejní...

Předpokládám, že finančně je USA i ve sportu zcela jiný svět.
To mě zaujalo. Města jako Miami nebo Las Vegas nedávají sportovním klubům přímé dotace. Místo toho mají agentury zaměřené na přivedení akcí do města. Když chcete uspořádat turnaj, přijdete na město, řeknete svůj rozpočet a záměr. Oni vám neposkytnou hotovost, ale zprostředkují halu, kontaktují prověřené bezpečnostní služby a pomohou akci zorganizovat. Samy tyto agentury jsou placené z ubytovacích poplatků a hotelových daní.

Jak v zahraničí vnímají české MMA zápasníky?
Všichni samozřejmě znají Jirku Procházku. Hned se ptali, jestli s ním mám fotky. Když jsme se tam bavili o úspěších, Roberto Zelaya z Nikaraguy mi hrdě říkal: My máme v celém státě sedm mistrů světa. A já mu na to odpovídám: Kamaráde, já mám tři mistry světa přímo u mě v gymu ve Veselí. Koukal na mě s otevřenou pusou. Česká scéna má ve světě skvělé jméno.

Když to celé shrnete, co vám necelý měsíc v Americe dal do další trenérské kariéry?
Hlavně mi to otevřelo bránu do celého světa. Získal jsem kontakty, může to pomoci českým zápasníkům. A byly to opravdu skvělé zážitky. Navíc jsme se shodli, že ať jsme každý z jiného konce světa, všichni jsme stejní blázni do bojových sportů.

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