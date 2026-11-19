Promotéři při sestavování zápasnické karty do Třince mysleli na tuzemské diváky. Hned v deseti zápasech z dvanácti vypsaných půjde do boje český nebo slovenský bijec, v hlavním zápase prelims karty dokonce dojde na české derby mezi Martinem Prázdným a Jindřichem Byrtusem pod pravidly stang and bang.
Pozornost ale směřuje především k titulovému souboji. V něm se představí historicky první a druhý šampion lehké váhy Oktagonu. Legierski ho poprvé vybojoval už v roce 2020, tehdy na body udolal Miroslava Štrbáka. Po zisku však se hned přesunul do KSW a pás tak zůstal uvolněný. Šance se ujmul právě Buchinger, který po třech minutách nekompromisně zničil Ronalda Paradeisera a na volné šampionské křeslo usedl on. Mimochodem, jednalo se o „Bukiho“ premiéru v Oktagonu.
Jeho druhý zápas v organizaci byl ještě památnější. V něm totiž po šílených 25 minutách krvavé války, které se zapsaly mezi nejlepší momenty v historii Oktagonu, porazil Vojtu Barboríka. Jelikož se jednalo o titulový zápas v nižší divizi do 66 kilogramů, stal se Buchinger prvním dvojnásobným šampionem česko-slovenské organizace a v prvních dvou zápasech tak psal historii.
Navíc Buchinger nechtěl zůstat pouze u dvou opasků. Na prosinec před pěti lety byl oznámen titulový zápas welterové váhy mezi ním a tehdejším neotřesitelným šampionem Davidem Kozmou. V případě výhry by se stal šampionem ve třech různých kategoriích, dva týdny před konáním si naneštěstí přivodil vážné zranění kolene a z historického zápasu sešlo.
Buchinger zasáhl už do čtyř titulových bitev v Oktagonu. Po dvou zmíněných vítězstvích však přišly prohry nejdříve s Losenem Keitou, rok a půl nato v odvetě nevyzrál na Paradeisera. Nevidí se však ve starém železe: „Odmítám jít do důchodu, vždyť stále vyhrávám.“ Navíc se může opřít o zkušenosti, které na domácí scéně nemá téměř nikdo.
Legendární Slovák držel prestižní tituly v Cage Warriors či M1 Global, v kariéře čelil těm nejlepším evropským borcům jako jsou Keita a Parnasse či nezapomenutelně změřil síly s Conorem McGregorem. Zápas proti Legierskému bude jeho 57. profesionální zápas v MMA.
Minimálně kurzově je favoritem úřadující šampion Legierski. Polský „Dynamit“ je vskutku těžký oříšek, který se podařilo rozlousknout pouze dvěma borcům, v Oktagonu našel jediného přemožitele – Losena Keitu. Naproti tomu hned čtrnáctkrát odcházel z klece jako vítěz.
V Oktagonu během dvanácti zápasů čelil úzké špičce lehké váhy, přemohl jména jako Ryšavý, Korkmaz či Wanliss. Naposled jeho řádění odnesl Gökhan Aksu, který kapituloval už po třech minutách.
Legierski si na své cestě ke druhému opasku musel projít vážným zraněním zad. „Stalo se to na tréninku. Cítil jsem, jako by praskla struna,“ popisuje pro kanál Oktagonu. Po čtrnácti měsících se ale dokázal vrátit na nejvyšší příčku, když před rokem v Mnichově vybojoval pás zpět.
„Je bez šance. Není jiná možnost, než že ho ukončím před limitem,“ nepochybuje o sobě Legierski ani před dalším zápasem a plánuje Buchingerovu poslední titulovou jízdu zastavit těsně před vrcholem.
Do hlavního předzápasu naskočí velký český talent Jakub Batfalský. Po posledním vítězném zápase, kdy na Štvanici porazil další talent Vojtěcha Khola, bude tentokrát čelit o poznání zkušenějšímu borci. Ayton de Paepe má za sebou téměř dvakrát tolik zápasů, navíc se mu daří proti domácím borcům. Porazil Slováky Pauluse, Ryšavého a Nováka, teď chce přibrzdit kariéru nadějného Čecha.
Batfalský už ale není jen začínající nováček. V Oktagonu zápasí dva roky a v sedmi zápasech hned pětkrát slavil. Navíc se učí od těch nejlepších, co domácí scéna nabízí, a na sobotní zápas se připravoval po boku Macha Muradova. „Čekám těžký zápas, k soupeři mám respekt, ale vím, že půjdu do tvrdé bitky. Chtěl bych ho ukončit na T.K.O.,“ hodnotí pro kanál Oktagonu následujícího soka.
Těžký a zároveň kariérně velmi důležitý zápas čeká Veroniku Smolkovou. V kleci se totiž postaví veteránce UFC Ivaně Petrovičové. První Chorvatka v této organizaci zapsala čtyři zápasy, v Oktagonu se uvedla rychlou výhrou nad Danielle Misteliovou.
Pro Smolkovou je však zápas důležitý, co se týče kariérního postupu. V lednu příštího roku se totiž ve Stuttgartu uskuteční titulový souboj mezi Alinou Dalaslanovou a Niamhi Kinehanovou. Je tak dost pravděpodobné, že pokud Slovenka vyhraje, v dalším zápase vyzve novopečenou šampionku. Aktuálně drží osmizápasovou vítěznou řadu a sebevědomí jí přidává fakt, že neprohrála přes tři roky.
Na svůj památný výkon v Třinci bude chtít navázat ostravský expres Tomáš Mudroch. Ten zde ve své premiéře dokázal po 80 sekundách vypnout soupeře upkickem a postaral se tím o jedno z nejhezčích ukončení v Oktagonu. Od té doby zvládl dalších pět zápasů v domácí organizaci, v tom sedmém na něj čeká zkušený Francouz Jason Ponet.
Černým koněm turnaje by mohl být zápas pod underground pravidly mezi velkým českým talentem Dominikem Taborem a Denizem Ilbayem. Ilbay je již zavedené jméno mezi tuzemskými fanoušky, v Oktagonu se předvedl hned devětkrát a nese si pozitivní bilanci 6-3. Naposledy zastavil rozjetého Huga „Tarzana“ Vacha.
Naopak Tabora čeká premiéra pod žlutočernými barvami. Vstupuje do ní jako dvojnásobný vítěz pyramidy do 70 kilogramů v postojářské organizaci PML. Tentokrát bude chtít vítězně debutovat i v největší česko-slovenské organizaci. Turnaj začíná tradičně v 18 hodin.