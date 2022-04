Bývalý pornoherec Beran chce skolit mladíka Zoulu. Na zemi nemá šanci, říká

Oba se pozvolna chystají na přestup mezi profesionální zápasníky MMA. Vždyť dvaadvacetiletý David Zoula trénuje s bijci v renomovaném gymu Reinders MMA a o osm let starší Petr Beran u legendárního Petra „Monstera“ Knížete. Nejdřív si to ale rozdají pod amatérskou vlajkou na čtvrtém galavečeru I Am Fighter.

„Jsem strašně rád, že se nám tu daří vypiplávat ty nej amatérské bojovníky a dávat je na startovku velkého galavečera, kde se pak mohou potkávat v zákulisí s opravdovými hvězdami, třeba i svými vzory. Nasávat atmosféru a zvykat si na nervozitu s tím spojenou,“ říká promotér IAF Petr Ondruš.

U aktérů hlavního zápasu byste moc společných rysů nenašli. Zoula se původně věnoval kickboxu, pod pravidly MMA bojuje čtyři roky a silnější než na zemi je rozhodně v postoji. Naopak zkušenější Beran se léta věnoval brazilskému jiu-jitsu a stylem boje se řadí spíš mezi „zemaře“.

Petr Ondruš, promotér IAF (uprostřed), s Davidem Zoulou (vlevo) a Petrem Beranem.

„Troufám si říct, že jsem už stál proti daleko zkušenějším soupeřům, než je Petr. A jestli má někde přednost, tak v síle úderu, protože už není nejmladší,“ řekl Zoula pro web I Am Fighter

„Pořád opakuje, že pro něj nebudu žádná výzva, já si o něm myslím totéž. Uvidíme v našem souboji, kdo mluví pravdu a kdo je lhář,“ dodává rodák z Kladna, který před dvěma lety vyhrál turnaj IAF Streetfighter a pyšní se bilancí 15-1. V sobotu si hodlá dojít pro další triumf.

A Beran? „Bude to bitka, která skončí v prvním kole, podle mě na druhé ani nedojde. David je sice komplexní bojovník, ale nemá K.O. úder a v kvalitě na zemi se mi nemůže ani podívat do očí.“

Beran se na MMA scéně stál známější i díky účasti v pořadu I Am Fighter, kde před dvěma lety soutěžili zápasníci o to, kdo bude novou hvězdou MMA. Mimo jiné přiznal, že se už sedm let živí jako pornoherec. Mezitím už pornoprůmysl opustil a naplno se věnuje bojovému tréninku.

Na galavečeru IAF se však objeví vedle ústřední dvojice i další bojovníci a bojovnice. „Zajímavá jména jsme si připravili také na prelims, kde se představí v postojářském souboji v malých rukavicích například Arťom Rata,“ říká promotér IAF Petr „Píno“ Ondruš.

„A Petra Částková, která svým brutálním stylem prostě musí bavit, se touží nastartovat před další šancí v Bellatoru, v jedné z nejprestižnějších MMA organizací na světě,“ dodává Ondruš.