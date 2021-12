Náš šílený vesmír. Bez diváků titulový duel nezaplatíme, říká šéf Oktagonu

Hlavní změny organizace Oktagon:

4. prosince se neuskuteční turnaj v Ostravě, ale v Brně. V hlavním zápase nahradil kvůli zranění Slováka Ivana Buchingera, který mohl usilovat o třetí pás šampiona, Srb Bojan Veličković. Veltrový pás proti němu obhajuje Čech David Kozma.

Z turnaje 4. prosince vypadl kvůli zlomené noze a otřesu mozku po pádu ze schodů i Václav Mikulášek, který měl bojovat s Tomášem Melišem.

Oktagon se do Ostravy vrátí na jaře.

30. prosince se neuskuteční turnaj v pražské O2 areně, ale v Brně. Hlavní zápas o titul střední váhy mezi Samuelem Krištofičem a Patrikem Kinclem se odsouvá do O2 areny s novým datem 26. února.

30. prosince nastoupí v hlavním zápase turnaje Čech Matěj Peňáz a Slovák Vlasto Čepo

26. února se v odvetě utkají o pás těžké váhy i šampion z Česka Viktor Pešta a Němec Stephan Pütz.

Nové datum má i boxerský duel Karlose Vémoly se zpěvákem Marpem, a to 21. května v O2 areně.

Spočítal byste, kolik se toho pokazilo?

Pos... se hrozně moc věcí. Nejvíc bolí ty prosincové turnaje. V Ostravě mělo být dvanáct tisíc lidí, v Praze osmnáct, přitom spadneme celkově na dva. To je obrovský škrt přes rozpočet. Šílený vesmír. Přivážíme spoustu zahraničních bojovníků, třeba z Německa. Všichni se těšili, že jim naplno ukážeme, co znamená Oktagon, vždyť jsme připravili obrovské promo.

Kolik jste do marketingu investovali?

No, jsou to miliony korun, především vánoční kampaň představovala velký projekt. Vypadal krásně. Lidi uvidí pár střípků, ale měli jsme Santu s obrovskou dárkovou krabicí, bojovníci, známé osobnosti i my jsme za ním chodili a dávali jsme mu do té krabice všechny dárky, které fanoušci měli dostat.

Něco natočíte a pak se všechno změní. Musí to být frustrující.

Obrovsky. Dáme do toho velké peníze a najednou to padne. A co teprve samotné turnaje? Zorganizovat ho nám trvá tři měsíce. Na změnu z Ostravy do Brna jsme měli deset dní. A teď musíte reagovat, zařídit letenky, transfery, objednat nové hotely, hostesky...

Věříte, že v únoru už O2 arenu budete moct zaplnit?

Myslím, že ano. Promoření je vysoké, lidi se očkují. Doufám, že katastrofický scénář před námi není. Už jednou se mluvilo o africké mutaci a já se chytal za hlavu. Nakonec z ní nic nebylo. Snad to vyjde i tentokrát.

Jak jste došli k tomu, že se odsouvá i souboj Kincla s Krištofičem na 26. únor?

S oběma jsme se tak dohodli, v Brně bychom jejich zápas nezaplatili, druhým důvodem je, že to patří do velké haly, ne před tisíc diváků. Lidi si na ně navíc už koupili lístky, měli by ten zápas dostat. Kdo si koupil lístek na 30. prosince do O2 areny, zůstává mu v platnosti pro turnaj v únoru.

O Vémolovi Promotér Ondřej Novotný o Vémolově květnovém souboji s Marpem: „Karlos řekl, že tam buď půjde i jen s jednou rukou, nebo skončí kariéru. Řekli to i doktoři. Buď to bude do května dobré, nebo už nebude nikdy.“

Místo nich budou na konci roku v hlavním zápase bojovat Čepo a Peňáz.

Bude to super souboj, atraktivní. Oba jsou zajímaví a lidi o nich mluví už od minulého roku, když se měli utkat v projektu Underground. Uvědomuju si, že těch změn je strašně moc a cítím, že fanoušci jsou ze všeho už občas zoufalí, ale my se jim i přes ty překážky vždycky snažíme dát fantastickou náhradu. Najít cestu.

Mají lidé pochopení?

Oceňuju, že ano. Nemají k nám negativní poznámky. Jsme co nejvíce upřímní, někdy přemýšlím, jestli neudělat nějakou jednoduchou dětskou grafiku jako leporelo, abychom vysvětlili, co všechno se mění a kam se co posouvá. Občas to může být chaos. Vždyť si vezměte, že Ostravu, která měla být teď na několikátý pokus 4. prosince, jsme vyprodali už v listopadu 2019. A my ji uspořádáme nakonec až na jaře 2022.

Přijdete o příjem ze vstupného, obracíte se tedy znovu k prodaným streamům (PPV), že?

Je to tak. PPV nám vydělá na provoz. Lidi budou doma a už se nám potvrdilo, že čísla jsou díky tomu trochu vyšší. Jsme moc rádi, že jsou fanoušci věrní. Nicméně zisk ze vstupného nám ohromně chybí. Zpomaluje to náš rozvoj.

Pavol Neruda tleská během turnaje organizace Oktagon MMA.

Co považujete za hranici úspěchu v prodeji PPV?

Tu hranici máme, ale číslo říkat nebudu. Samozřejmě to nejsou statisíce, na to bychom potřebovali expanzi do zahraničí. Hodně to ovlivňují zápasy, jak se nám podaří vybudovat příběh.

Proto škoda zrušeného zápasu Kozma - Buchinger, že? Buchinger už má opasky pérové (65,8 kg) a lehké (70,3 kg), teď chtěl veltrový (77,1 kg).

Tohle se už možná nikdy nestane. Jejich souboj měl světový nádech. Pokusit se o tři opasky? Někdo se Ivanovi smál, někdo ho favorizoval, to na tom bylo kouzelné. Přesně jsme doufali, že propíchneme další bublinky ve světové komunitě, že o nás budou psát opravdu velké zahraniční weby.

Ondřej Novotný vstupuje do rozhovoru a dodává: „Jejich souboji teď nahrávalo všechno. Veltrová váha je naše nejexkluzivnější, těžko si představit, že budou ostatní zase mimo hru a Buki dostane šanci, i když bych mu ji přál.“

V rozhovoru pokračuje Pavol Neruda.

Jaký máte pocit z náhrady? S Kozmou se utká Srb Bojan Veličković.

Mně se to líbí mimořádně. Bojan je pro Davida těžší soupeř. Připravoval se na menšího Ivana, pár dní před turnajem se soupeř změnil na zkušeného, velkého a silného borce. Veterána UFC, který má perfektní tým. Nikoho jsem neviděl tak připraveného.

Vážně?

Vždy přijede týden dopředu, sám si zaplatí větší tým, chodí všude načas a nenechá se ničím rozptýlit. Je první, kdo jde vyzkoušet klec, hned se v ní válí po zemi. Tím vůbec nesnižuju Ivana, to je legenda a mohl vyhrát, jen říkám, že příprava na oba je úplně odlišná.

Na co dalšího se těšíte v Brně?

Na Nora Thomase Narma (bojovat bude s Čechem Danielem Dittrichem). To je týpek, viking! Potom na zápas Matavao - Salčák. Překvapilo mě, že to Salin vzal, Matavao je extrémně silný, bujak. Proti němu stát nechcete. A pak mě láká zahraniční souboj Christian Eckerlin - Ioannis Palaiologos.

Čím?

Christian je děsně zajímavý. Napravený bývalý člen Hells Angels, jezdí na koních, má svůj ranč, ferrari, noční bar. Je to milionář, ale zároveň jde o člověka, který dá jako první peníze bezdomovci na ulici. Věnuje se charitě. Byla sranda s ním dohadovat smlouvu. Jakou výplatu máte nabídnout milionáři?

Na co jste ho tedy utáhli?

Nakonec jsme se dohodli na jen o něco větších penězích. Nic hrozného. Stal se v Německu šampionem a on se těší, že u nás to bude náročnější než doma. Chce být mezi nejlepšími. Přece jen máme v Česku a na Slovensku vyšší úroveň MMA.