„Jsem hodnej člověk. Nedokážu být brutální. Přijít do klece a řezat se tam s někým na maso? To je mi cizí. Ale cítím napětí, musím pochopit, že toho druhého chci rozcupovat,“ říká Pavel Tóth, známý pod přezdívkou Spicy Pája, ve videu Tváří v tvář z dílny organizace Oktagon MMA.
Dozvíte se i to, jak si oba bojovníci vizualizují souboj v O2 areně, jak Tótha přijala MMA komunita či proč si myslí, že se jednou může bojovými sporty živit.
Zápas Tótha s Raškou je součástí nového projektu Celebrity Series, který chce propojovat svět bojových sportů a šoubyznysu.
Těžko byste mezi desítkami zápasníků Oktagonu hledali dva odlišnější soupeře. Raška, 34letý bijec s titulem MVDr., zápasí pod vlajkou Oktagonu od roku 2017. Naposledy prohrál loni v létě s Milanem Ďatelinkou. Už po 14 sekundách dostal KO.
Kromě MMA má však civilní zaměstnání: pracuje jako zvěrolékař na veterinární klinice v Ostravě.
Vstupenky na Oktagon 81 v O2 areně
Naopak o deset let mladší Spicy Pája se živí coby tzv. influencer, žije ve světě sociálních sítí a partnerství. „Hele, co bys dělal, kdybys neměl Instagram?“ zeptal se ho Raška.
Tóth pokrčil čelo: „Já vůbec nevím. Celý život jsem hledal něco smysluplného. Až teď v kleci cítím, že žiju, že můžu ukázat, co ve mně je, jak moc silnou mám vůli.“
Denně trénuje v Monster gymu, kde vládne Petr „Monster“ Kníže, přesto slýchá: Vždyť nejsi žádný zápasník! „Já tě ale beru vážně, jako rovnocenného soupeře,“ míní Raška.
|
OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta
Proč vůbec zkušený bijec souboj s klukem, co nemá s MMA žádné zkušenosti, vzal? „Chtěl jsem nějaký zápas. A volal mi Ondra Novotný s touto nabídkou. Došlo mi, že by to mohlo být fajn, ten kluk má sledovanost. Mohl by mi pomoct v kariéře. Až ho porazím, může být pro mě trampolínou, můžu se odrazit nahoru.“
A také dobře ví: kdy se dostanu do plné O2 areny mezi poslední zápasy?“
Zároveň je mu jasné, že to může dopadnout jakkoli. Že jeho podceňovaný soupeř může klidně senzačně překvapit a on ztratí dobrou pověst.
Risk? Zbytečné riziko? „MMA je nejčistší měření pinďourů na světě. Ryze chlapská záležitost. Budeme v kleci jen my dva, žádné výmluvy.“
Tóth tvrdí, že jeho silná stránka je postoj. Což ale naostro v zápase ještě neměl šanci vyzkoušet. „Ondra má skleněnou hlavu, citlivější. Ta moje ustojí nárazy.“
Tato slova Rašku pobavila: „Hochu, ty jsi ještě před rokem neznal rozdíl mezi KFC a UFC a teď tu děláš mudrlanta.“
|
Kohout na Oktagonu v Mnichově senzačně porazil Nafuku, slavil i Paradeiser
Připomeňme, že hlavním zápasem Oktagonu 81 je titulový duel o pás šampiona těžké váhy. Irský hromotluk Will Fleury si to rozdá se Slovákem Martinem Budayem, který se vrací do Oktagonu po osmi zápasech v UFC. Z nich prohrál jediný, ale nejlepší MMA organizace světa s ním neprodloužila smlouvu.
Jak si povede zpátky v Evropě?