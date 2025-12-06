MMA? Nejčistší měření pinďourů na světě, říká Raška. Vyhlíží souboj se Spicym Pájou

Před deseti měsíci vyhrál reality show Survivor. Diváky zaujal zejména svou spontánností a dobráckou veselou povahou. Teď chce být ale drsňákem. Zlým mužem z klece. Pavel Tóth dře v gymu a vyhlíží svůj první MMA zápas. Už 28. prosince bude bojovat na Oktagonu 81 v pražské O2 areně proti mazákovi Ondřeji Raškovi.
Ondřej Raška a Pavel Tóth se utkají na Oktaonu 81 v O2 areně.

Ondřej Raška a Pavel Tóth se utkají na Oktaonu 81 v O2 areně. | foto: OKTAGON MMA

Ondřej Raška a Pavel Tóth ve videu Tváří v tvář, které moderoval Karlos Vémola....
Pavel Tóth alias Spicy Pája (vpravo) se širokým úsměvem, proti němu odměřený...
Staredown mezi Ondřejem Raškou (vlevo) a Pavlem Tóthem.
Milan Ďatelinka a Ondřej Raška
16 fotografií

„Jsem hodnej člověk. Nedokážu být brutální. Přijít do klece a řezat se tam s někým na maso? To je mi cizí. Ale cítím napětí, musím pochopit, že toho druhého chci rozcupovat,“ říká Pavel Tóth, známý pod přezdívkou Spicy Pája, ve videu Tváří v tvář z dílny organizace Oktagon MMA.

Dozvíte se i to, jak si oba bojovníci vizualizují souboj v O2 areně, jak Tótha přijala MMA komunita či proč si myslí, že se jednou může bojovými sporty živit.

Zápas Tótha s Raškou je součástí nového projektu Celebrity Series, který chce propojovat svět bojových sportů a šoubyznysu.

Těžko byste mezi desítkami zápasníků Oktagonu hledali dva odlišnější soupeře. Raška, 34letý bijec s titulem MVDr., zápasí pod vlajkou Oktagonu od roku 2017. Naposledy prohrál loni v létě s Milanem Ďatelinkou. Už po 14 sekundách dostal KO.

Kromě MMA má však civilní zaměstnání: pracuje jako zvěrolékař na veterinární klinice v Ostravě.

Vstupenky na Oktagon 81 v O2 areně

Naopak o deset let mladší Spicy Pája se živí coby tzv. influencer, žije ve světě sociálních sítí a partnerství. „Hele, co bys dělal, kdybys neměl Instagram?“ zeptal se ho Raška.

Tóth pokrčil čelo: „Já vůbec nevím. Celý život jsem hledal něco smysluplného. Až teď v kleci cítím, že žiju, že můžu ukázat, co ve mně je, jak moc silnou mám vůli.“

Denně trénuje v Monster gymu, kde vládne Petr „Monster“ Kníže, přesto slýchá: Vždyť nejsi žádný zápasník! „Já tě ale beru vážně, jako rovnocenného soupeře,“ míní Raška.

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

Proč vůbec zkušený bijec souboj s klukem, co nemá s MMA žádné zkušenosti, vzal? „Chtěl jsem nějaký zápas. A volal mi Ondra Novotný s touto nabídkou. Došlo mi, že by to mohlo být fajn, ten kluk má sledovanost. Mohl by mi pomoct v kariéře. Až ho porazím, může být pro mě trampolínou, můžu se odrazit nahoru.“

A také dobře ví: kdy se dostanu do plné O2 areny mezi poslední zápasy?“

Zároveň je mu jasné, že to může dopadnout jakkoli. Že jeho podceňovaný soupeř může klidně senzačně překvapit a on ztratí dobrou pověst.

Risk? Zbytečné riziko? „MMA je nejčistší měření pinďourů na světě. Ryze chlapská záležitost. Budeme v kleci jen my dva, žádné výmluvy.“

Tóth tvrdí, že jeho silná stránka je postoj. Což ale naostro v zápase ještě neměl šanci vyzkoušet. „Ondra má skleněnou hlavu, citlivější. Ta moje ustojí nárazy.“

Tato slova Rašku pobavila: „Hochu, ty jsi ještě před rokem neznal rozdíl mezi KFC a UFC a teď tu děláš mudrlanta.“

Kohout na Oktagonu v Mnichově senzačně porazil Nafuku, slavil i Paradeiser

Připomeňme, že hlavním zápasem Oktagonu 81 je titulový duel o pás šampiona těžké váhy. Irský hromotluk Will Fleury si to rozdá se Slovákem Martinem Budayem, který se vrací do Oktagonu po osmi zápasech v UFC. Z nich prohrál jediný, ale nejlepší MMA organizace světa s ním neprodloužila smlouvu.

Jak si povede zpátky v Evropě?

