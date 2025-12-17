Prohry, autonehoda i reality show Zrádci. Teď se nový Kincl vrací do klece Oktagonu

„Jsem na dně, to dno má sklep, ten sklep má další sklep a tam se válím. Připadám si jako nejzbytečnější člověk na této planetě...“ Byl červen 2025 a MMA zápasník Patrik Kincl skousával druhou porážku v řadě. Tentokrát od Machmuda Muradova. A nadával sám sobě.
Teď má před sebou zápas, který ho může dostat zpátky na trať.

Anebo taky do ještě hlubšího sklepení. Na konec sportovní kariéry.

Patrik Kincl versus Robo Pukač, Česko versus Slovensko. Těžko byste našli větší zápas současné domácí scény bojových sportů.

Ti dva už proti sobě stáli v roce 2015, kdy se lidé v Česku teprve učili pravidla sportu s divnou zkratkou MMA. Tenkrát zvítězil na body Kincl.

A po deseti letech? Půjde o jeden z hlavních taháků načančaného turnaje Oktagon 81, který se 28. prosince uskuteční v pražské O2 areně. Nabídne dva titulové zápasy i tohle pikantní federální derby.

Ještě loni neznal rozdíl mezi KFC a UFC! Raška tepe do soupeře, který vyhrál Survivor

„Beru to tak, že moje hvězda upadá. Spadl jsem na hubu, okolí mě odepisuje, ale já se jen tak nevzdám. Chci se vrátit k základům,“ popisuje Kincl ve videu Cesta na Oktagon.

Tak kde je ten chlapík, který vládl střední váze Oktagonu dva a půl roku? 957 dní? Co porazil „Piráta“ Krištofiče i Vémolu? Vždyť už do organizace Oktagon MMA přišel před čtyřmi lety s pompou jako hvězda polské KSW. „Ano, sáhl jsem si na ty největší mety, zatímco Robo se tak nějak poflakoval,“ culí se Kincl.

Patrik Kincl naposledy prohrál v Edenu s Machmudem Muradovem.

Robo Pukač po výhře nad Davidem Kozmou.

V posledním roce si toho zažil Kincl dost nejen v kleci. Když se loni v říjnu po trpké prohře ve Frankfurtu s Kerimem Engizekem vracel s manželkou domů, měl autonehodu: „Lehce pršelo, chytl jsem smykl, sekla se mi kola a asi třikrát jsme se otočili, “ vzpomíná otec malé dcerky na chvíle, které dlouho nemohl dostat z hlavy.

Vstupenky na Oktagon 81 v O2 areně

Až po osmi měsících měl další zápas, ale proti Muradovi se trápil. Jasná porážka na body. „Ten zápas jsem nezvládl v hlavě,“ ví moc dobře.

Nyní věří, že spolu se svým mentálním koučem Michalem Ciprem zapracoval i na této stránce. Že je v mysli opět tím nepřemožitelným šampionem. „Bobíka roznesu na kopytech. Mám tři gameplany a každý stojí za to.“

Odfrkl si i účastí v televizní reality show Zrádci. Vypadl však už v pátém díle, kdy ho zradila spoluzrádkyně Mia, pozdější vítězka celého pořadu. „Měl jsem těžkou pozici, ale užil jsem si to a poznal partu skvělých lidí,“ líčil Kincl.

Teď si chce opět užívat hlavně MMA. Proti němu bude rozjetý Robo Pukač. Zatímco 36letý Kincl poslední dva zápasy prohrál, o tři roky mladší Pukač naopak nečekaně zdolal Davida Kozmu i Christiana Eckerlina. Oba technickým knokautem, oba na jejich domácí půdě v Třinci, respektive Frankfurtu.

Princ zničil Krále. Pukač v Hamburku utloukl Eckerlina: A teď chci Kincla!

„Přitom my už jsme si říkali, že z Roba nic nebude, že jeho kariéra končí. Pořád to bylo nahoru dolu,“ přiznává Pavol Neruda, jeden ze spolumajitelů Oktagonu. A navrch Pukače na téměř tři roky zbrzdilo zranění. Co s ním?

Teď je zpět. V plné parádě i plné O2 areně.

