„Štvalo mě, kam se to začalo ubírat, snažil jsem se od toho odstřihnout a vrátit se čistě ke sportu, víc se zaměřit na náš gym a kluky. To mi strašně pomohlo,“ přibližuje Kincl v rozhovoru pro iDNES.cz. „Občas potřebujete vypnout z toho kolotoče negativních věcí a nadechnout se. Na druhou stranu – když člověk pro něco nemá zápal, nevyhoří. Takže je dost možné, že to za čas přejde znova, ale momentálně se cítím dobře.“
Tehdy v říjnu 2024 prohrál v pětikolové bitvě ve Frankfurtu se současným šampionem Kerimem Engizekem a přišel o pás. Další rok v červnu pak podlehl na body v Edenu i s Machmudem Muradovem. Vyčerpávaly ho striktní diety v závěrech přípravy, byl na dně a zápasení pro něj byla jen otravná práce.
Ale když se mu do cesty postavil slovenský provokatér Robo Pukač, ostré popichování v Kinclovi znovu zažehlo ztracenou dravost a následný duel se změnil v jednoznačnou záležitost. Slováka zasypal 118 údery a ovládl všechna tři kola. Na celou halu pak křičel, že je zpátky. Rázem z něj opět čišela radost z pobytu v kleci.
To bylo loni v prosinci, od té doby nezápasil. Dlouho se spekulovalo, že se představí v srpnu na pražské na Štvanici. Nakonec se však vrací právě do Německa, na akci Oktagon 91 se tentokrát představí v Kolíně nad Rýnem.
„Mám za sebou dost zápasů s Čechy a Slováky, takže chci zkoušet zase něco jiného a otestovat se v cizím prostředí. Chtěl jsem se utkat se zahraničním soupeřem,“ vysvětluje.
Tím v sobotu bude čtyřka divize, pětatřicetiletý Íránec Khajevand, který v Tipsport Gamechangeru porazil Poláky Lukasze Siwiece a Piotra Wawrzyniaka. Následně pořádně potrápil pozdějšího vítěze Krzysztofa Jotka.
„Snažil jsem se trénink přizpůsobit jeho specifickému stylu a sehnat sparing partnery, kteří ho dokážou nasimulovat. Jeho údery totiž létají z trochu jiných úhlů, než na jaké je člověk běžně zvyklý. K tomu má hodně silový wrestling. Celé to bude čistě pohybu a o tom, abych dokázal předvídat jeho útoky.“
Bitva se navíc odehraje v uzavřené Lanxess Areně, kam v roce 2023 přišlo na Oktagon 19 tisíc diváků. „Upřímně, mně open-air turnaje úplně nesedí. Od začátku kariéry jsem zvyklý zápasit v halách, světla a vzduch mi tam prostě vyhovují víc. I když z pohledu shazování váhy a cestování by byla Štvanice samozřejmě pohodlnější, tak jsem ochotný to risknout. Radši půjdu do pořádně naflákané haly, kde věřím, že bude naprosto neskutečná atmosféra.“
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Těžká výzva pro Kincla i odveta finále Gamechangeru. Co nabídne Oktagon v Kolíně?
Držitel prozatímního pásu ve střední váze Machmud Muradov je aktuálně bez smlouvy v Oktagonu, takže vítěz tohoto zápasu bude mít cestu k titulu usnadněnou. „Mám jasný cíl, a to je titul. Momentálně s ním ale nemám kam spěchat, klidně si počkám, až se situace na vrcholu vyjasní. Pak se uvidí, až se to celé sjednotí.“
Návrat do Německa, kde před necelými dvěma lety zažil tvrdý pád, však nebere jako touhu po pomstě. „Takhle na to vůbec nekoukám, je to pro mě čistá půda. A tím, jak se tam Oktagonu daří, to budě opět hrozný peklo!“