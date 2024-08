Kincl se vrací. Zápasit bude před více než 50 tisíci lidmi ve Frankfurtu

S kým se 35letý Kincl utká? S Kerimem Engizkem, Turkem žijícím v Německu, který devět let nepoznal porážku. Tamní jednička střední divize.

V Oktagonu má dosud dva zápasy – loni přemohl Matiase Juareze i Adama Horvátha, pokaždé v prvním kole. Ve Frankfurtu ho čeká třetí bitva, ta nejtěžší. O titul.

„Dostat takovou titulovou šanci pro mě hodně znamená. Jedno mohu slíbit všem svým fanouškům – tenhle zápas se vepíše do historie Německa,“ hlásí 33letý Engizek.

A co před svou čtvrtou obhajobou říká Kincl? „Jsem si jistý, že půjde o zážitek na celý život. Na světě není moc bojovníků, kteří by před takovým publikem zápasili. Jsem sice zkušený zápasník, ale tohle bude něco unikátního,“ těší se bijec z Hradce Králového.



„Připravuji se na to, že soupeř nastoupí přemotivovaně a nasadí vysoké tempo. Jestli dojde k bodovým rozhodčím? Nemyslím si. Tipuji, že zápas skončí ve třetím nebo čtvrtém kole.“



Kincl je už dva a půl roku šampionem střední váhy Oktagonu. V únoru 2022 porazil Samuela „Piráta“ Krištofiče a poté Alexe Lohorého. Loni udolal na body Karlose Vémolu a letos v březnu „uškrtil“ ve třetím kole Poláka Piotra Wawrzyniaka.

Jenže před červnovým turnajem v pražském Edenu, kde měl hájit titul s Matějem Peňázem, se zranil. „Bohužel nemám dobré zprávy. Kvůli zranění a následné infekci jsem nucen ze zápasu odstoupit. Mrzí mě to, na Eden jsem se těšil. Historická akce v Česku, u které nebudu, ale nedá se nic dělat,“ vysvětlil Kincl.

Teď je zpět. Zatímco v Edenu zápasníci v čele s Karlosem Vémolou a Attilou Véghem bojovali před 27 tisíci lidmi, na Oktagonu 62 ve Frankfurtu jich může být dvojnásobek. Kapacita fotbalové arény, kde nastupuje bundesligový Eintracht Frankfurt, je přes 55 tisíc diváků.

Hlavním zápasem bude německý souboj velterové divize mezi Christianem Eckerlinem a Christianem Jungwirthem. V lehké váze se střetne domácí Max Coga a Chorvat Antun Račič a v polotěžké Slovák Pavol Langer a Ir Will Fleury. České barvy bude hájit Patrik Kincl.

Ještě před očekávaným turnajem ve Frankfurtu čekají česko-slovenskou MMA organizaci dva turnaje. V německém Oberhausenu (7. září) se v hlavním zápase předvede Slovák Ivan Buchinger a domácí Lom-Ali Eskiev. V akci budou i Češi Matouš Kohout, Jakub Bahník, Max Handanagič a Marek Bartl.

Jedenadvacátého září se pak bojovníci sejdou v Brně. Tahákem je návrat Machmuda Muradova či titulový souboj mezi Ronaldem Paradeiserem a jeho španělským vyzyvatelem Acoidanem Duquem. A pak? Rekordní Frankfurt.