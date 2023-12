Skalpel, prosím! Zvěrolékař i zápasník Raška: Svědomí mi nedovolí dělat jen MMA

Jak to? Tetování u něj nenajdete, naopak před jménem nosí titul MVDr. Vystudoval Veterinární univerzitu v Brně a po vzoru rodičů zachraňuje zvířata.

Není divu, že škrábance od chlupatých pacientů ho nikterak netrápí. Zvyklý je na daleko tvrdší rány. Už v sobotu jim půjde vstříc na turnaji Oktagon 50 v Ostravě.

„Kvůli MMA bych se na školu nikdy nevykašlal. Každý sportovec by měl mít zadní vrátka,“ říká Ondřej „Andrés“ Raška (9-8) v rozhovoru pro iDNES Premium.

S Jiřím Raškou, olympijských vítězem ve skocích na lyžích z Grenoblu 1968, nemá nic společného. Opravdu? Ani hlavu v oblacích? „Snažím se být nohama na zemi,“ pousměje se.

MMA a veterina, zcela odlišné světy, ne?

Možná bychom přece jen našli něco, co je spojuje. Třeba pocit dobře odvedené a poctivé práce. Na něco se připravujete, jste lehce nervózní, moc chcete, aby to dobře dopadlo. A když to klapne? Ať už vítězství nebo úspěšný úkon potěší. Jen na sále mám pochopitelně daleko větší zodpovědnost. Přivezou psa po autoúrazu nebo s přetočeným žaludkem. Akutní problém, musíte jednat hned, jde o život.