Kvalita diváků se zvyšuje, pochvaluje si Novotný. Vémolu chce v kleci dál

Z čeho jste nejvíc nadšený?

Asi z lidí, protože takový řev jsem snad ještě neslyšel. Kvalita diváků se u nás zvyšuje včetně těch, kteří na nás tak často nekoukají. Ze zápasů jsem samozřejmě taky nadšený, protože si myslím, že kvalitativně to opravdu byla nejlepší karta v naší historii.

Vémola je očividně stále zásadní postavou Oktagonu. Vy jste řekl, že čekáte, že kariéru jen tak neskončí a bude dělat „show fighty“. Bude je dělat u vás?

Možné je všechno. Umím si to představit a u toho bych to zatím nechal. Ale když říkám, že si to umím představit, tak bych to chtěl.

A co jeho přemožitel Fleury. Má v organizaci vůbec soupeře?

Určitě má a docela dost. Hned se nominoval Mach Muradov a já nevnímám, že by na Fleuryho nebyla cesta. Samozřejmě dnes předvedl suprový výkon, ale zároveň si myslím, že tu jsou kluci, kteří ho dokážou ohrozit. Navíc se bavíme s novými posilami.

Fleury naznačil, že teď má spoustu možností. Kde byste ho vy nejradši viděl?

Bude záležet na vzájemné diskusi. Jak je teď v emocích, házel tu, že půjde do střední váhy do 84 kilogramů, kterou by v turnaji Gamechanger musel udělat několikrát za rok, může jít s Machem, pokračovat v polotěžké váze do 93 kilogramů a ještě před chvílí si to chtěl rozdat s Lazarem Todevem o pás těžké váhy do 120 kilogramů. Buďme nohama na zemi a nechme to chvíli odpočinout, až odejde adrenalin a Fleuryho začne bolet tělo, třeba taky začne přemýšlet jinak. Vždyť teď váží přes sto kilogramů.

Karlos Vémola a Will Fleury

Dán Jonas Magard dokázal, že se vaši kluci dokážou měřit s úrovní UFC. Málem porazil Brazilce Severina, kterého nedávno vyhodili právě z americké soutěže. To vás musí těšit.

Určitě! Magard byl úder od vítězství, sám řekl, že si to pokazil. Měl zůstat stát a boxovat, porazil by obrovské jméno. My tohle víme dlouhodobě. Samozřejmě top desítka UFC je odskočená, liga má opravdu to nejlepší, ale všechno za ní už najdete i u nás.

Jak často se zápasníky řešíte, že chtějí odejít do UFC?

Vůbec. To jsou vaše otázky, my máme smlouvy a nebavíme se o tom. Oktagon vytvořil platformu, ze které se nevyplatí odcházet do UFC v momentě, kdy nemáš kvality na nejlepší patnáctku v UFC. Co tím získáš? Horší nebo stejnou smlouvu co u nás a s garancí, že když jednou prohrajete, tak na vás na rok zapomenou. Nebudeš mít ani partnery, což dokazujou ti, kteří tam odchází. Fandil bych Tereze Bledé, ale kdo o ní dneska ví? Kdo ví o Davidu Dvořákovi? Jenže když nejsi marketingově zajímavej, neumíš mluvit anglicky a nejsi v nejlepší patnáctce, tak tam super štěstí neděláš. Plus platíš americké daně…

Losene Keita získal druhý titul, vyhrál Gamechanger. On má klauzuli o přestupu do UFC?

O smlouvách se nemluví... My na to nehrajeme, upřímně. Vždycky říkám, že nikomu šlapat po štěstí nebudu. Pustil jsem Kaika Brita, když jsem nemusel, a spoustu dalších, protože tu nechci mít kluky, kteří na mě budou naštvaní a budou dělat problémy. Samozřejmě to vždycky má nějaké konsekvence, ale všeobecně když u nás chceš být, dokážeme ti, že se u nás můžeš mít dobře. Budeš vydělávat, budeš velká hvězda a zažiješ neuvěřitelné věci. A když jsi šikovný, prachy vyděláš snadno. Ale když někdo někam mermomocí chce, nemá smysl ho držet.

Keita by ale na nejlepší patnáctku UFC zřejmě měl. Není právě v pozici pro velký přestup?

Nepřemýšlím nad tím. Chápu, proč se na to ptáte a proč to řešíte, ale já teď přeci nebudu volat UFC a říkat jim, jakého tady mám super kluka se skvělou bilancí, jestli by o něj nestáli. U nás může rozvíjet kariéru a myslím si, že u nás může být daleko větší hvězda. On to moc dobře ví, a proto tady pořád je. Samozřejmě jsou nabídky, kterým se nedá odolat a kterým se zatím nemůžeme rovnat. Jestli taková přijde, řekneme si s Losenem: Bylo to super, přejeme ti hodně štěstí.

Cecilie Bolanderová je novou šampionkou bantamové váhy Oktagonu, porazila Lucii Pudilovou.

Přejděme k ženské titulové bitvě. Jak těžké bylo udržet Lucii Pudilovou v zápase po změně soupeřky a zároveň nedávné tragické smrti jejího bratra?

Bylo to čistě na jejím rozhodnutí. Na Štědrý den, čtyřiadvacátého, kdy její původní soupeřka Lucia Szabová odstoupila, jsem Lucce Pudilové řekl, ať se rozhodne sama, zda chce jít do náhradního zápasu. Byl to sakra těsný duel... Bodování třetího kola od Marca Goddarda a Clemense Wernera bylo přinejmenším sporné. U mě ho Lucka vyhrála. I tak mohla ještě získat potřebný bod, ale v posledním kole se nechala přetlačit. Bolanderová to chtěla víc.

Taky jste na turnaji ukázali duel československých talentů. Jednadvacetiletý proti dvaadvacetiletému, vyhrál Čech. Je to cesta, jak si vychovat nové domácí borce?

Ano, myslím, že tím směrem jdeme, dáváme šanci klukům, kteří jsou na začátku. MMA se změnilo, už nemusíš mít nulu, je v pořádku prohrát. Kuba Tichota dnes prohrál počtvrté, ale zase v nádherném zápase. Možná by měl fakt přemýšlet o přestupu do kategorie do 66 kilogramů, aby nebyl v lehké do 70, ale to je jeho rozhodnutí. Snažíme se vychovávat nový kluky. A jsem rád, že tenhle rok snad konečně definitivně ukázal všem, že Oktagon je cesta a z ostatních organizací mají jít k nám. Že to je pro evropské kluky tahák.