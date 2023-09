Oktagon do Srbska? Novotný: Některé země nás doslova tahají. Kdy měl strach?

Bojan Veličkovič, který v sobotu ukončil Davida Kozmu, vás vyzval k turnaji v Srbsku. Je Balkán ve hře?

My se postupně chceme rozrůstat, jen to nemůžeme uspěchat. Musíme být rozumní. Některé země na nás tlačí, jinde vidíme potenciál sami. A Srbsko ho určitě má.

Evropské země na vás tlačí, ať do nich expandujete?

Několik zemí za námi jezdí už dlouho a doslova nás tahají. Dávají nám tu menší, tu větší pobídky a každá skýtá různé výhody. Ale to bychom potřebovali injekci několika desítek milionů. Ne proto, že bychom nedokázali dodat turnaje, ale hlavně kvůli lidem. Potřebuješ mít s tou zemí zkušenosti, mít v ní své lidi.

Co je to za země? Dlouho se mluví o Francii, Španělsku, občas někdo prohodí, jestli by vás nelákal arabský svět.

Asi o nich nechci mluvit, trh je hrozně soutěživý. Sami jsme viděli, když Poláci z KSW říkali, že do Česka přijedou jednou. Teď to tak není, chystají druhý turnaj, podepisují víc českých bojovníků a mají chuť na věci, co dřív neměli. Je to ok, ale člověk vidí, že nemůže věřit nikomu.

Na KSW člověk vidí, že do Česka chtějí. Že do toho šlapou.

Upřímně, do toho nějak extra nešlapou. Nebo jestli tohle znamená šlapat, tak ok. Každopádně to je otázka hlavně na ně, mně to je upřímně jedno. Není to záležitost, kterou bych chtěl ovlivňovat nebo které bychom se snad báli. Co říkám, je to, že nemůžeš na trhu nikomu věřit. On je malý, všichni se známe, a i když si něco řekneme, pak je to jinak. A vidíš, že nemůžeš říkat, co chceš udělat, protože ti do toho pak někdo hodí vidle. Vidíme to na bojovnících, na zvyšování cen a tak podobně.

V listopadu vás čeká první turnaj ve Velké Británii. Už máte kartu hotovou? Mně tam ještě chybí nějaký tahák.

Otázka je, co je hlavní tahák a pro koho. To je strašně křehká věc. My nejsme UFC, která je především v Americe, všechno dělá vlastně stejně a má jeden jazyk. My evropského fanouška musíme naučit, že Oktagon je vždycky stejně zábavný. Než tomu uvěří, chce vidět něco svého. Aby se mluvilo jeho jazykem. Proto jsme třeba v Německu v prvních turnajích používali hlavně němčinu. Vy jste tu byl, tiskovky byly úplně jiné.

Ano.

Teď už můžeme přepnout do mezinárodního, použít víc angličtiny, protože máme Němce chycené. Věřím, že Kolín (turnaj 18. listopadu) se brzy vyprodá a větší arenu tu nemají. Takže my vždycky musíme něčím začít. Co pro nás (Čechy) není dost velký, pro ně (Brity) může být wow! Je to velká chemie. Ale ano, pracujeme na jedné věci, kterou chceme turnaj v Manchesteru zastřešit. Snad se to podaří.

Německé fanoušky si pochvalujete, ale ve Frankfurtu se teď znovu na poslední zápas horní prstence haly vylidnily. Neodešlo jich tolik jako při minulých turnajích, ale málo jich taky nebylo.

Co si budeme povídat, ženské MMA je specifické a hodně chlapů ho nemusí (poslední zápas sobotního turnaje obstaraly ženy Katharina Dalisda a Jasinta Austin o titul). Stejně tak vám spoustu bojovníků řekne, že ženské vidět nepotřebuje. Podívejte. Na US Open tenisti a tenistky bojují o stejné prachy, mluví se o rovnoprávnosti, ale ženy nikdy nebudou hrát v neděli. Vždycky v sobotu. MMA ti dá jako největší tahák ženský zápas. A i když někteří chlapi odejdou, já s tím jsem v pohodě. Katharina si to zasloužila.

Podívejte se na vítězství Michailidise nad Glismannem:

Al Zullino @phre Andreas Michailidis knocks out Louis Glismann in just about 30 seconds and advance to the one-million tournament! #OKTAGON46 https://t.co/coCoftJg6H oblíbit odpovědět

A taky doma získala titul slámové váhy do 52,2 kilogramů.

A jak hala skandovala. Bylo to super a odešlo daleko méně lidí, než kolik bych odhadl před čtvrt rokem. Jen si vemte její příběh. Když jsme do Frankfurtu loni přijeli poprvé, ona si na turnaj koupila lístky a přišla jako divák. Teď tu měla hlavní zápas a stala se šampionkou.

O Mikuláška jsem měl strach. A co Gábor?

K domácím zápasníkům. Semifinále turnaje GameChanger Kozma prohrál. Neříkal jste si, že to rozhodčí ukončil trochu později, než mohl?

To mě doteď vůbec nenapadlo.

Veličkovič říkal, že by sám byl radši, kdyby do toho sudí vstoupil dřív. Zároveň jim prý před zápasem řekl, že ví, že oba snesou hodně, tak to nechá opravdu do posledního momentu. Jde mi o to, že se u Kozmy tyhle věcí opakují. Jestli se tím neriskuje jeho zdraví.

To máte strašně tenký led. A pokud za nimi rozhodčí přišel a bavili se o tom před začátkem, tak je to jejich věc. Možná jeden dva údery byly navíc, ale to je MMA. A jestli se zkracuje Davidovo zdraví... U podobných divochů hodně záleží na rehabilitaci. A samozřejmě. Bojan to nějak cítí, protože vyhrál. Chce chránit druhého, ale kdyby byl v opačné situace, nechtěl by, aby to ukončili dřív. Protože by do poslední chvíle věřil, že to otočí.

Podívejte se, jak Veličkovič ukončil Kozmu:

Robert Rampa @RampaRobert15 Veličkovič - Kozma



Tohle šlo asi taky ukončit dřív. https://t.co/YzGBcF7WaV oblíbit odpovědět

Finále veltrového turnaje GameChanger (77 kg) obstarají právě Veličkovič a Řek Andreas Michailidis. Dá se říct, že vítěz si zajistí i titulovou šanci?

Ne. Od začátku jsme říkali, že turnaj není součástí žebříčku. Vítěz si samozřejmě o titul říct může a my to zvážíme, ale nechceme tvrdit, že to je jistá věc. Kozma sice teď prohrál, ale má nedořešený byznys s Kaikem Britem, který ho o titul připravil. A Kaik se za pár měsíců může vrátit. Já věřím, že byste odvetu vidět chtěli. Navíc vítěz GameChangeru si vezme určitě několik měsíců pauzu. Vždyť ti kluci budou mít v prosinci v Praze čtvrtý zápas za deset měsíců. A budou si chtít trochu užít výhry (smích).

O titul bantamu (61,2 kg) 4.11. se v Manchesteru utkají Angličan Jack Cartwright a Chorvat Antun Račič. Vítěz pak bude moct vyzvat šampiona Felipeho Limu o titul bantamu.

Václav Mikulášek prožívá náročné období. V červenci na Oktagonu prohrál už v první minutě, ukončoval kariéru. Před dvěma týdny na turnaji Fabriq odmával vyhraný zápas proto, že ho přestal bavit. Mluvil o psychických problémech, o soudu za bitku v Ostravě. Zůstávají pro něj dveře otevřené?

... Ale jo. Venca je pro nás speciální člověk a zatím neudělal nic tak strašného, abych řekl, že končíme. Byť chápu, že po tom mnoho lidí volá. Jenže já jsem tvrdohlavý a Venca se k nám vždycky choval maximálně fér, zůstal na naší straně. A i když má za sebou nějaké průsery, nevím o ničem, co by ho mělo diskvalifikovat.

Třeba obava z toho, že něco podobného předvede v Oktagonu.

Já jsem mu v září po Fabriqu volal s velkou obavou o jeho duševní zdraví, protože je, jaký je. Měl jsem regulérní strach. Samozřejmě je to na hraně, o čem mluvíte, a my se o tom interně bavíme. Jen prostě nechceme nad těma klukama lámat hůl. Nechci být ten, kdo zapříčiní ještě horší situaci. Samozřejmě všechno má své limity.

Ještě mě zajímá případ Gábora Borárose. Nedávno jste zmiňoval, že vám předložil papír od policie, že ho za nic v souvislosti s podezřením na podvodné sázky nevyšetřují. Zatím. To ale neznamená, že ho vyšetřovat nezačnou. Nebo už má u vás zelenou?

Status zůstává stejný. Pro mě je překvapení, že ho doteď nepovolali k žádnému výslechu. Nic. Přijde mi to pomalé. Navíc co vím, tak se stala minimální škoda. Chápu, že mají své práce dost, ale zaskočilo mě to. Samozřejmě mě hned lidi začali poučovat, že když policie sbírá materiály, předloží je až v momentě, kdy si bude jistá. To se může, ale taky nemusí stát. Řekl jsem, že mi předložil papír a že mi to přijde zajímavé. Ode mě to byla trochu naivita a neznalost právních postupů, omlouvám se. Čekáme, až bude omilostněn oficiálně.

Poslední téma. Jaká je situace v lehké váze do 70 kilogramů? Šampion Keita je zraněný a čekáme, co bude s mužem za ním Ronaldem Paradeiserem.

Situace je komplikovaná i vzhledem k potenciálnímu příštímu ročníku GameChangeru. Hlásí se nám spoustu kvalitních lehkých vah. Keita chce za každou cenu jít v 66 kilogramech znovu s Matém Sanikidzem, čemuž úplně rozumím. Je to v pohodě, protože ten zápas vlastně nebyl a chceme vyvrcholení. To ale neznamená, že Rony nemůže jít o prozatímní, nebo regulérní titul.

Pracujete na turnaji GameChanger v lehké váze?

Je to jedna z možností.

A ta další? Mluvilo se ještě o střední váze.

To si zatím nechám pro sebe.