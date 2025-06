Frankfurt, Mnichov, Stuttgart, Oberhausen, Dortmund, Düsseldorf... Oktagon už uspořádal své MMA turnaje v řadě německých městech. V sobotu 28. června se galavečer koná poprvé v přístavním městě Hamburk, konkrétně v tamní Barclays Areně. A čeká se plný dům.

Popularita Oktagonu v Německu stále roste. Důkazem je i žebříček vlivných sportovních organizací dle vlivu na Instagramu, kde je Oktagon hned dvakrát.

Účet Oktagon Deutschland dosáhl EMV (Earned Media Value) téměř 12,9 milionu eur s více než 2 400 publikovanými výstupy a 375 aktivními influencery. Globální účet Oktagon MMA pak přesáhl 2,1 milionu.

A co je vlastně zkratka EMV? Marketingový ukazatel, který vyjadřuje hodnotu neplacené expozice značky v penězích čili kolik by stejná viditelnost značky stála prostřednictvím placené reklamy.

„Mít v první desítce oba naše profily – německý i globální – je neuvěřitelné. NBA je před námi jen o kousek a pak už jen bundesliga,“ říká Ondřej Novotný, spoluzakladatel a promotér Oktagonu.

„Je to přesně to, co odráží naši DNA – Face Your Fear. Strach a pochyby provázely i náš vstup do Německa, ale když tvrdě pracujete, výsledky přijdou. Věřím, že nejen my, ale i naši sportovci a partneři budeme teď společně těžit z toho, co jsme dokázali. A to jsme teprve na začátku.“

Ondřej Novotný si moderování posledního turnaje Oktagonu v roce 2024 náramně užil. Bavili ho zejména fanoušci na tribunách a skvělé sportovní výkony.

Vyprodané arény, rekordní turnaj ve Frankfurtu s téměř 60 000 diváky či televizní partnerství s RTL. Oktagon, jenž byl založen v roce 2016, si během tří let vybudoval v Německu silnou fanouškovskou základnu. Přitom v zemi, která ještě před pár lety čelila ve světě MMA vysílacím zákazům a regulačním omezením.

„Vnímáme to jako potvrzení hodnoty, kterou přinášíme našim partnerům – těm, kteří už v Německu působí, i těm, kteří na trh teprve vstupují. Před třemi lety jsme tu začínali od nuly a dnes patříme mezi nejdiskutovanější sportovní značky v celé zemi,“ říká Pavol Neruda, spoluzakladatel a promotér Oktagonu.

Fanoušci v Německu si navíc rychle našli své oblíbence v kleci. Kdo je mezi nimi? Christian Eckerlin, Christian Jungwirt, Kerim Engizek, Max Holzer nebo třeba nová tvář Frédéric Vosgröne, jenž bude bojovat 18. října v Kolíně nad Rýnem.

Tento blonďatý svéráz s přezdívkou „Neandrtálec“ má na Instagramu přes 476 tisíc sledujících.

A s progresem rozhodně nekončí.

Stejně jako celý Oktagon.