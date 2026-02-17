Vyprodáno, vyprodáno... Turnaje Oktagonu navštívilo za čtyři týdny 40 tisíc fanoušků

„Tři vyprodané eventy? Skvělý start do nového roku. Navíc v Hamburku, kde máme turnaj 7. března, zbývá volných posledních pár míst. A čerstvě oznámená červencová Štvanice se prodává neuvěřitelným tempem,“ říká Ondřej Novotný, promotér a spolumajitel organizace.
„V rukávu máme ještě spoustu es a už se těšíme, až je ukážeme.“
Zatímco v německém Hamburku se uskuteční turnaj Oktagonu už podruhé, brzy zavítá vůbec poprvé do Polska. Země, kde dosud vládla prim domácí organizace KSW.
Už 11. dubna se v Enea Areně ve Štětíně utká polská ikona Michał Materla s Němcem Christianem Jungwirthem. I na tomto galavečeru, kdy se do klece vrátí domácí miláček Piotr Wawrzyniak a také bývalý šampion velterové váhy Ion Surdu, bude dost možná plný dům.
„Je důležité si připomínat, že tohle se neděje samo od sebe. Máme skvělý tým lidí, který neustále pracuje a přichází s novými nápady. Na oko to může vypadat, že to jde snadno, ale je za tím spousta tvrdé práce mnoha lidí,“ připomíná spolumajitel Pavol Neruda.
Rok 2026 začal Oktagon v německém Düsseldorfu, kde vyvrcholila pyramida Tipsport Gamechanger střední váhy. Krzysztof Jotko tu „uškrtil“ Němce Kerima Engizeka a získal obdiv parťáků, skleněnou sošku a hlavně 300 tisíc eur, tedy zhruba 7,2 milionu korun.
Poslední lednový den se pak konal turnaj ve Stuttgartu. Už potřetí. Na uvolněný trůn pérové váhy usedl rakouský zápasník Mochamed Machaev, který zdolal Nika Samsonidzeho. A velký zápas zvládla i Lucie Pudilová, která si posléze řekla o titulovou šanci.
A do třetice nový šampion, tentokrát v Ostravě. Kaik Brito tu zvítězil v titulovém zápase velterové váhy Oktagonu nad Ronaldem Paradeiserem. Třetí kolo, úder z otočky a bylo hotovo. Po více než roce má titul zpět. Navrch získal i štědrou prémii 5 000 eur za Výkon večera.
A zpátky na výsluní je i David Kozma, který po třech porážkách zabral a doma v Ostravě zvítězil jednoznačně na body nad Slovákem Jozefem Wittnerem.
|
Jsem zpět! Kozma v Ostravě vyhrál, slavil i Batfalský. Kdo je nový šampion veltru?
Oktagon tu zároveň oznámil první zápasníky pro turnaj v Bratislavě (6. června). Z domácím bijců bude v kleci Martin Buday, Vlasto Čepo, Robert Pukač, Marek Mazúch či Radovan Úškrt. Zároveň půjde o první akci, kde organizace oslaví 10. výroční od svého založení.
Vybavíte si vůbec první turnaj Oktagonu? V prosinci 2016 v pražské hale Královka. „Tehdy jsme jen doufali v to, že jednou budeme vyprodávat velké haly v Evropě,“ vzpomíná Novotný.
„A dnes? Splněný sen. Jsme neuvěřitelně hrdí. Chceme mít ještě větší sny a chceme je snít s vámi, našimi fanoušky.“