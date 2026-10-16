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Oktagon ve Varech nabídne souboj Kincla s Humburgerem. Vrací se Škvor i Dvořák

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  9:00
Dominik Humburger versus Patrik Kincl na Oktagonu 95

Dominik Humburger versus Patrik Kincl na Oktagonu 95 | foto: OKTAGON MMA

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.
Patrik Kincl (vlevo) porazil na Oktagonu 81 Slováka Roba Pukače jednoznačně na...
Patrik Kincl
Dominik Humburger
9 fotografií
Mistr versus učeň o post titulového vyzyvatele ve střední váze. Takový bude hlavní zápas na sobotním turnaji Oktagon 95 v Karlových Varech mezi Patrikem Kinclem a Dominikem Humburgerem. V hlavním předzápase bude domácí barvy hájit Daniel Škvor. V papírově nejtěžší zkoušce kariéry se postaví bývalému šampionu KSW Tomaszi Narkunovi. Do klece také nastoupí veterán UFC David Dvořák, který změří síly s Aaronem Abym. Po třech letech se do Oktagonu vrací Matůš Juráček.

Někdejší jednička všech žebříčků v Oktagonu. Bývalý šampion střední váhy, titulový vyzyvatel v KSW. Proti tomu armádní četař, semifinalista Gamechangeru se skalpy světových borců a objev roku 2025. Hlavně ale střet dvojky a trojky střední váhy o zápas se šampionem, kterým je nyní Krzysztof Jotko.

Na první pohled se může zdát, že více může ztratit o sedm let starší Kincl. Přeci jenom už čelil papírově lepším soupeřům, ať už to byl Karlos Vémola, Mach Muradov nebo v jednu dobu nejlepší zápasník mimo UFC Roberto Soldič. Navíc má odbojováno třikrát víc zápasů než jeho sok. I díky těmto důvodům je za favorita považován právě Kincl.

Ale.

Humburger už několikrát dokázal, že na sázkové kurzy moc nevěří a z pozice outsidera zvládl zápasy urvat na svoji stranu.

Neplatí, že nebyl prověřen kvalitními borci světového formátu. Minulý rok na Štvanici zdolal Marka Hulmeho, po ukázal zarputilost v souboji s šampionem Kerimem Engizekem, z nějž nakonec odcházel poražený. A naposledy si připsal skalp Zebaztiana Kadestama, šampiona ONE FC a borce, který porazil již zmíněného Soldiče.

Neméně zajímavé bude pozorovat souboj stylů. Kincl je považován za jednoho z nejkomplexnějších domácích zápasníků, problém mu nedělá boj v postoji, na zemi ani práce na pletivu, což dokázal v druhém zápase s Vémolou. Humburger přesto i u něj vidí slabiny: „Jeho hlava ho občas svazuje, moc nad tím přemýšlí.“

Dominik Humburger

Třicetiletý rodák z Liberce navíc do soubojů chodí přesně tak, jak by se od profesionálního vojáka očekávalo – neustálý tlak, žádné couvání a hlad po ukončení.

Divize do 84 kilogramů je v současnosti našlapaná – titul drží Jotko, obhajovat bude v prosinci s Muradovem. Vítěz sobotního zápasu může v klidu pokukovat po titulové šanci, na poraženého bude čekat zástup v podobě Engizeka, Cordera, Chajevanda či Peňáze.

V domácím prostředí karlovarského kraje se předvede také Škvor. První Čech účinkující v nejlepší postojářské lize světa Glory dostal po zranění těžký úkol. Do cesty za titulovou šancí se mu postaví Narkun, který v KSW pětkrát obhájil šampionský pás, během toho dvakrát porazil Mameda Khalidova a odskočil do těžké váhy, aby vyzval šampiona Phila de Friese.

Daniel Škvor po výhře v Třinci

V sobotu bude chtít spoléhat na práci na zemi, ostatně jako většina Škvorových předchozích soupeřů.

Škvor naposledy zápasil na prosincovém turnaji v O2 areně, tam porazil Patricka Vezpazianiho. Poté absolvoval plánovanou operaci, která ho na několik měsíců vyřadila ze hry. Mezitím se domluvila odveta s Willem Fleurym o pás v polotíze jako hlavní zápas na letní Štvanici. Český bijec se však opět zranil a nakonec zářil Mach Muradov, který za něj zaskočil a Fleuryho porazil.

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Škvor tak do ostrého zápasu naskakuje po deseti měsících, navíc proti pravděpodobně nejtěžšímu soupeři, kterému kdy v MMA čelil. Na výzvu se však těší. „Je v lázeňském městě. Doufám, že si Narkun přibalí župan a po turnaji můžeme dát wellness,“ vtipkuje.

V případě výhry se může rodák z Chebu opět přihlásit do konverzací o titulových šancí, Narkun bude chtít odčinit porážku z prvního zápasu pod hlavičkou Oktagonu.

Stejně jako Škvor i Dvořák naposledy stál v kleci v prosinci. Tehdy podlehl Žalgasi Žumagulovi, nyní vyzve pětku váhy, Velšana Abyho. V případě výhry se tak opět může ucházet o nejvyšší příčky muší váhy. Turnaj začíná tradičně v 18 hodin.

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