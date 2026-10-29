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Oktagon v Mnichově nabídne titulovou bitvu i těžkou zkoušku pro Paradeisera

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  20:20
Ronald Paradeiser slaví výhru v Oktagonu.

Ronald Paradeiser slaví výhru v Oktagonu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ronald Paradeiser je novým krále Oktagonu v lehké váze
Amiran Gogoladze (vpravo) zdolal v Bratislavě Poláka Lukasze Siwiece
Marek Bartl na Oktagonu 78 v Kolíně nad Rýnem
Ivan Klevets (vlevo) a vítěz zápasu Niko Serbezis
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Pozornost fanoušků organizace Oktagon MMA se na Halloween přesouvá do Mnichova. Historicky pátý turnaj v bavorské metropoli zakončí bitva o uvolněný šampionský pás welterové váhy mezi Amiranem Gogoladzem a Jessinem Ayarim. V hlavním předzápase bude na slovenskou hvězdu Ronyho Paradeisera čekat náročná zkouška v podobě Němce Tyrona Pfeifera. Česko má jediné zastoupení, proti domácímu Michaelu Deiga-Scheckovi nastoupí Lukáš Chotěnovský.

Složení posledních dvou zápasů mělo původně vypadat úplně jinak. Oznámený byl titulový zápas mezi Gogoladzem a Felixem Klinkhammerem, před nimi měl proběhnout střet Iona Surda a Ayarim. Klinkhammer se však týden před turnajem zranil a stejný osud potkal také Surda.

Do titulového zápasu tak byl posunut právě Ayari, který dostává jedinečnou příležitost. Nutno říct, že by nový hlavní zápas měl po sportovní úrovni tratit minimálně. Náhradník Ayari byl v plném tréninku, do zápasu tak nenastupuje bez přípravy.

I přesto je favoritem Gogoladze. Osmadvacetiletý Gruzín má skvělé skóre 18-3 a v Oktagonu ještě nenašel přemožitele. Což je opravdu slušná bilance, zvlášť když přihlédneme k tomu, jakým borcům čelil. Etebar, Siwiec, Apollo Silva a naposled už zmíněný bývalý šampion Ion Surdu.

„Patnáct tisíc lidí bude fandit proti mně, ale domů odejdou smutní. Mám v úmyslu přivést pás do Gruzie,“ hlásí Gogoladze v dokumentu Oktagon na dohled.

Gogoladze se pohybuje těsně před branami UFC. V kleci jsou jeho největší zbraní dlouhé končetiny, kterými své soupeře ostřeluje z velké vzdálenosti. Před čtyřmi lety dostal šanci zabojovat o UFC v Contender Series, což je turnaj před zraky samotného šéfa Dany Whitea a zápasníci zde bojují o smlouvu v nejlepší organizaci na světě.

Svůj zápas ale i vinou zranění ramene prohrál. V případě zisku zlatého pásu Oktagonu pošle za oceán jasný vzkaz. Že je na nejvyšší level připravený. Veterán UFC Ayari mu bude tyto plány chtít překazit. Aktuálně se veze na vlně tří výher a chce dokázat, že ještě nepatří do starého železa.

O předposlední zápas večera se postará Ronald Paradeiser, jehož vyzval rozjetý Tyrone Pfeifer. Ten sice s takto kvalitním a žebříčkově vysoce postaveným bojovníkem nikdy nezápasil, o svých kvalitách je však přesvědčen. „Jestli mě podcení, nedopadne to pro něj dobře. Já jsem konečná stanice,“ věří si. Ve své kariéře totiž narazil pouze jednou, zatímco osmkrát zvítězil. K tomu připočtěme šňůru tří výher a skalp německé hvězdy Niklase Stolzeho.

Rony je však jiné kafe. V sobotu to pro něj bude těžko uvěřitelný pětatřicátý zápas, přitom mu stále ještě nebylo 30 let. Navíc ví, jaké je to být šampionem Oktagonu. Když v roce 2023 překonal Ivana Buchingera, mohl si ten pocit vychutnat na vlastní kůži. V posledních dvou zápasech po přesunu do vyšší váhové kategorie do 77 kilogramů však odcházel z klece poražený.

Buday z UFC opět na kolenou. Na Oktagonu v Bratislavě padl i Paradeiser

„Mám svůj cíl a jdu si za tím. On neměl soupeře, jako jsem já. Udělal chybu, když mě vyzval,“ čepýří se slovenský bijec. Jelikož jde o souboj čtyřky a osmičky welterové váhy, je dost možné, že vítěz zápasu si bude dělat velký zálusk na vítěze hlavního duelu. Divize do 77 kilo tak má o zábavu postaráno.

Turnaj ozdobí také souboj Marka Bartla proti Brianu Manningovi, který je známý svojí prořízlou pusou. Na poslední chvíli byl oznámen zajímavý střet mezi talentovaným Ivanem Klevecem a Hafenim Nafukou. Turnaj začíná v 18 hodin.

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