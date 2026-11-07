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Oktagon v Hannoveru: Titulový mač s domácím favoritem i zkušený Slovák

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  8:00
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Rodák z Hannoveru Max Holzer

Rodák z Hannoveru Max Holzer | foto: OKTAGON MMA

Rodák z Hannoveru Max Holzer (vpravo)
Vítěz třetí řady Oktagon výzvy Karol Ryšavý
Šampion bantamové váhy Igor Severino
Igor Severino v souboji (vlevo)
6 fotografií
Organizace Oktagon MMA se po týdnu přesouvá na sever Německa. V Hannoveru dojde na titulový zápas v bantamové divizi, proti sobě se postaví obhájce titulu Igor Severino a neporažený Max Holzer. Jediný český zástupce Petr Bartoněk bude čelit domácímu Danieli Makinovi. Těžká zkouška čeká na Karola Ryšavého. Oblíbený Slovák se utká se švédským nájezdníkem Samuelem Barkem.

Turnaj bratrských dvojic? Minimálně z pohledu hlavního zápasu se to tak může jevit. Oba protagonisté titulového souboje totiž do Hannoveru přijíždí se svými bratry, rovněž zapsanými na bojové listině. Max i Jan Holzerovi tuto situaci zažili, když v květnu na Oktagonu 88 v jejich rodném městě své zápasy vyhráli. Zatímco mladší Jan tehdy nastupoval pod amatérskými pravidly, v sobotu ho bude čekat ostrá premiéra mezi profesionály.

Ani pro brazilské bratry nepůjde o novinku. Igor spolu s bratrem Matheusem naskočili do zápasů na Oktagonu 85 v Hamburku a oba se taktéž uvedli výhrami. Pozornost se ale pochopitelně soustředí hlavně na známější z bratrů. Ti se totiž v pětikolovém duelu poperou o nejvyšší příčku bantamové divize do 61 kilogramů. Pás nyní drží třiadvacetiletý Severino, který je mimochodem nejmladším mužským šampionem v Oktagonu.

Šampion bantamové váhy Igor Severino

Oba mají navíc perfektní skóre. Holzer ještě přemožitele nenašel, a kdyby Severino před dvěma roky nepokousal svého soupeře Andrého Limu v UFC, porážku by nezažil ani on. Tento kontroverzní a virální moment zapříčinil jeho vyhazov z nejlepší ligy světa, Severino pak našel nové zázemí v československé organizaci. A zde se mu zatím daří skvěle. Při svém debutu v O2 areně přemohl bývalého šampiona Jonase Magaarda, letos na jaře po perfektním výkonu ve druhém kole ukončil Kuršeda Kachorova a mohl slavit zisk pásu.

Bude to ale Holzer, koho bude hnát publikum dopředu. Aby ne, když se v Hannoveru narodil. Ve dvanácti zápasech nepoznal porážku a jen dvakrát jeho zápas skončil až na body. Naposled přesným výkonem zlikvidoval Chalida Tahu po třech minutách zápasu. „Řekl bych, že má víc co ztratit než já. Bude to o chytrosti a já jsem chytřejší,“ vyjádřil se na kanále Oktagonu Holzer. „Mám víc zkušeností, zápasil jsem i ve vyšší váze,“ dodal s tím, že si na soupeře věří.

Severino ale vidí celou záležitost úplně jinak. „On nikdy nezápasil s někým mladým a neporaženým. Já si tím prošel a jsem si jistý, že on na tohle není připravený,“ zdůraznil. Pro Holzera to může být poslední zastávka před vstupem do UFC, Severino se naopak zabydlel v Oktagonu a po zisku titulu by si jej určitě chtěl užít co nejdéle.

Oktagon: Tarzan v Hannoveru bavil, Holzer skolil mazáka z UFC a zůstává neporažen

Do obdivuhodného dvacátého třetího zápasu v Oktagonu nastoupí Karol Ryšavý. Vítěz třetí řady show Oktagon výzva se už několik let drží v top 15 pérové váhy, za sebou má také zápasy s pozdějšími šampiony svých divizí Losenem Keitou a Ronaldem Paradeiserem.

Ve třiceti třech letech má zkušenosti na rozdávání. Sice už nedosahuje té nejvyšší úrovně, přesto dokáže zvednout diváky ze sedaček a stále doručovat kvalitní zápasy a výhry. Aktuálně má na kontě dvě výhry v řadě, o víkendu bude chtít připsat šestnáctý kariérní triumf.

Vítěz třetí řady Oktagon výzvy Karol Ryšavý

Jeho soupeř Samuel Bark zápasí v československé organizaci od roku 2023, kdy ho ve třetím kole udolal Losene Keita. Další dva zápasy pak ovládl, dokázal porazit Vladimíra Lengála a Mate Sanikidzeho. Pak ovšem přišly dvě porážky, zejména dubnová prohra na K.O. proti Radku Roušalovi mu musela utkvět v paměti. Po půl roce se bude Bark chtít vrátit na vítěznou vlnu, Ryšavého ale není radno nikdy podceňovat.

V sobotu dojde i na zápas čtyřky a trojky pérové divize do 66 kilo, v předposledním zápasu večera se poperou Gjoni Palokaj a Zafar Mohsen. Palokaj nastupuje už do osmého zápasu v Oktagonu, dokonce byl krok od titulu. V posledním zápase ale nedokázal vyzrát na Mago Machaeva, jenž ho v půlce prvního kola tvrdě ukončil.

To byla prozatím jeho jediná porážka v této organizaci, předešlých šest zápasů opanoval. Naopak jeho soupeř Mohsen ve dvou zápasech v organizaci nepoznal přemožitele, na Richieho Smullena i Barka dokázal vyzrát. Oba jsou tak kousek od titulové příležitosti, nejspíš proti Machaevovi. Ten však šampionem není, před zmíněným zápasem s Palokajem totiž nezvládl váhu a pás tedy nemohl získat.

Turnaj začíná tradične v 18 hodin a lze sledovat přes PPV a v Německu přes platformu RTL+.

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Ml. Boleslav B vs. Pardubice BFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Ml. Boleslav B vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
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  • 1.90
  • 3.48
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Slavia C vs. Č. BudějoviceFotbal - 14. kolo - 7. 11. 2026:Slavia C vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
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7. 11. 10:15
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
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  • 1.90
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  • 2.85
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  • 3.39
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