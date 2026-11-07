Oktagon v Hannoveru: Titulový mač s domácím favoritem i zkušený Slovák

Turnaj bratrských dvojic? Minimálně z pohledu hlavního zápasu se to tak může jevit. Oba protagonisté titulového souboje totiž do Hannoveru přijíždí se svými bratry, rovněž zapsanými na bojové listině. Max i Jan Holzerovi tuto situaci zažili, když v květnu na Oktagonu 88 v jejich rodném městě své zápasy vyhráli. Zatímco mladší Jan tehdy nastupoval pod amatérskými pravidly, v sobotu ho bude čekat ostrá premiéra mezi profesionály.
Ani pro brazilské bratry nepůjde o novinku. Igor spolu s bratrem Matheusem naskočili do zápasů na Oktagonu 85 v Hamburku a oba se taktéž uvedli výhrami. Pozornost se ale pochopitelně soustředí hlavně na známější z bratrů. Ti se totiž v pětikolovém duelu poperou o nejvyšší příčku bantamové divize do 61 kilogramů. Pás nyní drží třiadvacetiletý Severino, který je mimochodem nejmladším mužským šampionem v Oktagonu.
Oba mají navíc perfektní skóre. Holzer ještě přemožitele nenašel, a kdyby Severino před dvěma roky nepokousal svého soupeře Andrého Limu v UFC, porážku by nezažil ani on. Tento kontroverzní a virální moment zapříčinil jeho vyhazov z nejlepší ligy světa, Severino pak našel nové zázemí v československé organizaci. A zde se mu zatím daří skvěle. Při svém debutu v O2 areně přemohl bývalého šampiona Jonase Magaarda, letos na jaře po perfektním výkonu ve druhém kole ukončil Kuršeda Kachorova a mohl slavit zisk pásu.
Bude to ale Holzer, koho bude hnát publikum dopředu. Aby ne, když se v Hannoveru narodil. Ve dvanácti zápasech nepoznal porážku a jen dvakrát jeho zápas skončil až na body. Naposled přesným výkonem zlikvidoval Chalida Tahu po třech minutách zápasu. „Řekl bych, že má víc co ztratit než já. Bude to o chytrosti a já jsem chytřejší,“ vyjádřil se na kanále Oktagonu Holzer. „Mám víc zkušeností, zápasil jsem i ve vyšší váze,“ dodal s tím, že si na soupeře věří.
Severino ale vidí celou záležitost úplně jinak. „On nikdy nezápasil s někým mladým a neporaženým. Já si tím prošel a jsem si jistý, že on na tohle není připravený,“ zdůraznil. Pro Holzera to může být poslední zastávka před vstupem do UFC, Severino se naopak zabydlel v Oktagonu a po zisku titulu by si jej určitě chtěl užít co nejdéle.
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Oktagon: Tarzan v Hannoveru bavil, Holzer skolil mazáka z UFC a zůstává neporažen
Do obdivuhodného dvacátého třetího zápasu v Oktagonu nastoupí Karol Ryšavý. Vítěz třetí řady show Oktagon výzva se už několik let drží v top 15 pérové váhy, za sebou má také zápasy s pozdějšími šampiony svých divizí Losenem Keitou a Ronaldem Paradeiserem.
Ve třiceti třech letech má zkušenosti na rozdávání. Sice už nedosahuje té nejvyšší úrovně, přesto dokáže zvednout diváky ze sedaček a stále doručovat kvalitní zápasy a výhry. Aktuálně má na kontě dvě výhry v řadě, o víkendu bude chtít připsat šestnáctý kariérní triumf.
Jeho soupeř Samuel Bark zápasí v československé organizaci od roku 2023, kdy ho ve třetím kole udolal Losene Keita. Další dva zápasy pak ovládl, dokázal porazit Vladimíra Lengála a Mate Sanikidzeho. Pak ovšem přišly dvě porážky, zejména dubnová prohra na K.O. proti Radku Roušalovi mu musela utkvět v paměti. Po půl roce se bude Bark chtít vrátit na vítěznou vlnu, Ryšavého ale není radno nikdy podceňovat.
V sobotu dojde i na zápas čtyřky a trojky pérové divize do 66 kilo, v předposledním zápasu večera se poperou Gjoni Palokaj a Zafar Mohsen. Palokaj nastupuje už do osmého zápasu v Oktagonu, dokonce byl krok od titulu. V posledním zápase ale nedokázal vyzrát na Mago Machaeva, jenž ho v půlce prvního kola tvrdě ukončil.
To byla prozatím jeho jediná porážka v této organizaci, předešlých šest zápasů opanoval. Naopak jeho soupeř Mohsen ve dvou zápasech v organizaci nepoznal přemožitele, na Richieho Smullena i Barka dokázal vyzrát. Oba jsou tak kousek od titulové příležitosti, nejspíš proti Machaevovi. Ten však šampionem není, před zmíněným zápasem s Palokajem totiž nezvládl váhu a pás tedy nemohl získat.
Turnaj začíná tradične v 18 hodin a lze sledovat přes PPV a v Německu přes platformu RTL+.