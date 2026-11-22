Vše se seběhlo velmi rychle a jen pár minut před očekávaným nástupem obou borců do klece. Místo toho doprostřed klece přišel promotér Ondřej Novotný a oznámil nepříjemnou zprávu.
„Moc nás to mrzí, ale Mateusz Legierski se při rozcvičování v šatně zranil, utrhl si zadní stehenní sval. Nemůže stát na nohou a nyní je na cestě do nemocnice. Hlavní zápas se tak bohužel neuskuteční,“ rozesmutnil všechny přítomné v hale.
Do klece pak nastoupil i Buchinger, který se k celé situaci také vyjádřil. „Tohle se mi nikdy nestalo. Jsem zklamaný, byl jsem opravdu dobře připravený. Nedá se nic dělat, přeji mu brzké uzdravení a doufám, že se tenhle zápas někdy v budoucnu uskuteční.“
Do pozice hlavního souboje se tak posunul duel mezi Batfalským a Aytonem de Paepem, který skončil těsnou výhrou domácího borce. Zápas začal pro Čecha nejhůř jak mohl, po minutě se po zadním úderu poroučel k zemi. Batfalský se sice z nejhoršího dostal, první kolo ale jasně prohrál. Druhé kolo začalo ve stejném rytmu, de Paepe opět dokázal mladého Čecha posadit na zem a začal na něm shora pracovat.
„Batfal“ pak přežil i nebezpečný pokus o škrcení, dokonce zvládal i vracet tvrdými lokty a ukázal soupeři, že se vzdát nehodlá. Čech se zvládl dostat do tempa, de Paepemu naopak docházely síly. Ač to po první minutě zápasu nevypadalo, diváci dostali plných 15 minut vyrovnaného zápasu.
Na výsledku se neshodli ani rozhodčí. Dva bodoví viděli vyhrát Batfalského, třetí přisoudil dvě kola Belgičanovi. Batfalský tak mohl slavit výhru na split decision a v pozápasovém rozhovoru byl velmi emotivní.
„Děkuju, táto, že jsi mě dovedl ke sportu, bez tebe bych tu v životě nebyl. Poprvé v kariéře jsem dostal knockdown, řekl jsem si ale, že to urvu srdcem,“ hlásil do mikrofonu. „Chtěl bych ve Vídni bojovat s Machaevem o titul, když to nevyjde, rád zabojuji v Ostravě, miluju to tam,“ nastínil další plány.
Náročným zápasem si prošla Smolková. Její soupeřka, veteránka UFC Ivana Petrovič jí byla více než důstojnou protivnicí.
Celý zápas probíhal hlavně na pletivu, kde se obě soupeřky přetahovaly o dominantní pozici. Na konci prvního kola doručila Smolková takedown a první kolo urvala pro sebe. Slovenka se ale dlouho nemohla dostat ke svému obvyklému tlaku v kleci. I další dvě kola byla velmi vyčerpávající. Smolková sice inkasovala více než v prvním kole, přesto i díky skvělé práci na zemi obě kola vyhrála.
„Byla to velmi dobrá soupeřka, já mám ale bojové srdce a ukázala jsem, že jsem ve všech aspektech lepší,“ zhodnotila svůj výkon v pozápasovém rozhovoru. Při otázce, co bude s její kariérou dál, neváhala ani vteřinu.
„Dej mi titulový zápas,“ vyhrkla na Novotného. „Provedu,“ potvrdil její úmysly spolumajitel Oktagonu. Smolková tak může netrpělivě vyhlížet lednový souboj o titul v její váze, ze kterého s největší pravděpodobností vzejde její další soupeřka.
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Poslední honba za titulem? Slovenská legenda MMA vyzve úřadujícího šampiona
Skvělou výhru po 28 vteřinách připsal Tomáš Mudroch. Jeho sok Jason Ponet ho sice hned v úvodu povalil na zem, „Ostravský expres“ ho však ihned zamkl do trianglu. Tuto submisi ještě Francouz neodklepal, Mudroch tak přidal armbar, ten už Ponet ubránit nedokázal.
„Tady to docela padá,“ smál se Mudroch po zápase do mikrofonu. „Všichni si myslí, že mě hodí a mají vyhráno, ale to se pletou. V dalším zápase chci Samsonidzeho o post vyzyvatele,“ řekl si sebevědomě o dalšího soupeře.
Smolnou prohru musel kousat David Hošek. Svého soupeře Mateusze Janura měl téměř na lopatkách, Polák před ním v kleci doslova utíkal. Když už se zdálo, že je zápas úder od ukončení, pokusil se Hošek o takedown. Soupeř mu okamžitě zabral krk, zamkl ho do gilotiny a duel ukončil.
Došlo také na oznámení turnaje Oktagon 104 v Ostravě. Galavečer se uskuteční 6. března a do hlavního zápasu nastoupí bývalý šampioni welterové váhy David Kozma a Ronald Paradeiser. Další turnaj organizace proběhne 5. prosince v německém Dortmundu.